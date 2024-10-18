Суд визнав винними у державній зраді 5 суддів з Криму та перебіжчика з Луганщини, - ДБР

Цього тижня за матеріалами ДБР суд виніс вирок щодо шести зрадників. Також Бюро направило до суду обвинувачення щодо двох перебіжчиків, одній особі повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Кого із суддів визнано винними

За матеріалами ДБР у державній зраді визнано винними п’ятьох колишніх суддів з Криму, які з 2024 року працюють на окупантів (ч. 1. ст. 111 КК України). Це:

колишня суддя Роздольненського районного суду,

двоє екссуддів Джанкойського міжрайонного суду,

колишні судді Сакського міжрайонного та

Євпаторійського міського судів.

Вони були призначені на посади у незаконно створених окупантами так званих "судах республіки Крим". Екссудді сприяли переходу судів Криму на відправлення правосуддя на підставі законодавства рф та придушенню спротиву окупації півострова. Зокрема, екссуддя Роздольненського районного суду ухвалювала незаконні рішення стосовно політв’язня Володимира Балуха.

Які покарання отримали судді-зрадники?

Четверо з них отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років з конфіскацією майна. Екссуддя Євпаторійського міського суду заочно засуджена до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Перебіжчики-правоохоронці

До 15 років позбавлення волі засуджено колишнього правоохоронця з Лутугиного Луганської області. Після захоплення міста російськими військами він почав служити в так званій "поліції лнр" на посаді заступника начальника відділу дільничних інспекторів.

Чоловік допомагав представникам окупаційної влади проводити обшуки та фільтраційні заходи, допитував родичів українських військовослужбовців. Окупанти навіть видали йому так зване "службове житло" – у листопаді 2022 року йому вручив ключі від квартири так званий міністр внутрішніх справ лнр.

Суд визнав експравоохоронця винним у державній зраді, участі у терористичній організації та в діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України) та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також за статтею колабораціонізму (ч. 7 ст. 111-1 КК України) судитимуть колишню помічницю судді з Макіївки Донецької області.

Фігурантка пішла на співпрацю з окупантами ще у 2014 році. У 2023 році, на підставі указу президента рф, жінка обійняла посаду судді в так званому "приморському райсуді Маріуполя" та почала "чинити правосуддя" за російським законодавством.

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До суду направлено обвинувачення за статтями дезертирства та колабораціонізму щодо колишнього правоохоронця з Луганської області, який працює в окупаційних силових структурах (ч. 4 ст. 408, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Чоловік втік з місця служби з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України. Він пішов служити до так званої автоінспекції окупантів у Марківському районі. Він бере участь у "профілактичних акціях" та нав’язує громадянам дотримання законів рф.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишній головній інспекторці Харківської митниці. Під час окупації Куп’янська жінка добровільно погодилася працювати на росіян на посаді начальника архівного відділу окупаційної адміністрації.

Жінка виконувала організаційні та адміністративні функції, а під час звільнення Харківщини залишила місто та втекла на непідконтрольну територію.

Колишня працівниця митниці обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Нагадаємо, що санкції статей державної зради та колабораціонізму можуть передбачати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюють Донецька, Івано-Франківська та Харківська обласні прокуратури, Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони, прокуратура АР Крим та м. Севастополя.