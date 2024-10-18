Україна може вплинути на КНДР через Китай, - "слуга народу" Мережко

Для впливу на Північну Корею Україна могла б звернутися до Китаю, оскільки КНДР "значною мірою" залежить від цієї країни.

Про це у коментарі LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, необхідно посилення санкційного тиску з боку демократичних країн для впливу на КНДР, котра допомагає РФ та є співучасником у війні.

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Однак можна розглянути й інший варіант – звернення до Китайської Народної Республіки, оскільки Північна Корея "значною мірою залежить від Китаю, і він має там значний вплив", зауважив Мережко.

Також нардеп висловив скепсис щодо того, чи потрібно Україні перестати визнавати Північну Корею як суверенну державу, оскільки це не вплине на її існування.

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"Україна вже розірвала дипломатичні відносини з КНДР, але це не впливає на визнання чи невизнання держави. В міжнародному праві домінує декларативна теорія визнання, згідно з якою невизнання держави не впливає на факт її існування", – пояснив він.