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Новини
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Україна може вплинути на КНДР через Китай, - "слуга народу" Мережко

Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін

Для впливу на Північну Корею Україна могла б звернутися до Китаю, оскільки КНДР "значною мірою" залежить від цієї країни.

Про це у коментарі LIGA.net заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, необхідно посилення санкційного тиску з боку демократичних країн для впливу на КНДР, котра допомагає РФ та є співучасником у війні.

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Однак можна розглянути й інший варіант – звернення до Китайської Народної Республіки, оскільки Північна Корея "значною мірою залежить від Китаю, і він має там значний вплив", зауважив Мережко.

Також нардеп висловив скепсис щодо того, чи потрібно Україні перестати визнавати Північну Корею як суверенну державу, оскільки це не вплине на її існування.

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"Україна вже розірвала дипломатичні відносини з КНДР, але це не впливає на визнання чи невизнання держави. В міжнародному праві домінує декларативна теорія визнання, згідно з якою невизнання держави не впливає на факт її існування", – пояснив він.

Автор: 

Китай (4691) КНДР (1250) Мережко Олександр (57)


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Топ коментарі
+15
Боже, які ж вони кончені! Та без дозволу Китаю, той Ин і перднути не може, а тут зброя, ракети, а зараз вже і м'ясо! Ці придурки з "кружок араХламідії" позакінчуівали за 2 тижня "Буковельські університети" і думають, що вони оФуітєльні дипломати і "мастери гри". Люди, що ж ви зробили з Україною? Яка ж ганьба від цієї босоти.
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18.10.2024 18:17 Відповісти
+10
та то ж слуга - або запроданець або недоумок
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18.10.2024 18:17 Відповісти
+7
У Китаю і так все добре. Примруживши очі,він вдає нейтральність,підтримуючи рашку. І на хуха Китаю впливати на Північну Корею? Рівень дебілкуватості депутатів ВР дуже високий. Без соцопитувань.
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18.10.2024 18:16 Відповісти
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Рашка залежить від Китаю - пупс залежить - а на Китаи як вплинути? - друга економіка світу
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18.10.2024 18:15 Відповісти
та то ж слуга - або запроданець або недоумок
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18.10.2024 18:17 Відповісти
Чому завжди « або»
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18.10.2024 23:34 Відповісти
Какой то гигант мысли этот Мережко, или просто Китай его давно на куй не посылал
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18.10.2024 18:16 Відповісти
У Китаю і так все добре. Примруживши очі,він вдає нейтральність,підтримуючи рашку. І на хуха Китаю впливати на Північну Корею? Рівень дебілкуватості депутатів ВР дуже високий. Без соцопитувань.
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18.10.2024 18:16 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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18.10.2024 18:17 Відповісти
Боже, які ж вони кончені! Та без дозволу Китаю, той Ин і перднути не може, а тут зброя, ракети, а зараз вже і м'ясо! Ці придурки з "кружок араХламідії" позакінчуівали за 2 тижня "Буковельські університети" і думають, що вони оФуітєльні дипломати і "мастери гри". Люди, що ж ви зробили з Україною? Яка ж ганьба від цієї босоти.
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18.10.2024 18:17 Відповісти
Починай впливати!
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18.10.2024 18:17 Відповісти
Як? Припинити купувати на ''Алі''? Після того як увели податки на посилки скоро так і буде.
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18.10.2024 18:22 Відповісти
Безугла дуркує через мережко?
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18.10.2024 18:23 Відповісти
А може він з нею курнув з одної цигарки - от і епідемія запалення мотажної піни в черепному мусорному контейнері...
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18.10.2024 18:28 Відповісти
А ще краще через Галактичний Розум - Зеля сказав і у Сі діарея.
****Ь, і ця тупа макака - голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики! Хоча здається у мені вже назрівають проблеми с захисниками честі і гідності приматів....
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18.10.2024 18:25 Відповісти
Чому не через Східний Тимор?! Там була важлива надзустріч з великими гравцями глобального півдня
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18.10.2024 18:28 Відповісти
Пам'ятаю як арахамідя хотів вплинути на Китай , не погано вплинув!!! То ж " слугам д'....а" ліпше не відкривати свого писка!!!
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18.10.2024 18:34 Відповісти
ще один зедебіл
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18.10.2024 18:50 Відповісти
Може. Але для цього треба мати добрі відносини з Китаєм. Розумне теля дві цицьки сосе. А в нас дебіли суцільні.
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18.10.2024 19:16 Відповісти
Україна з Ізраїлем зараз смокчуть дві цицки… Південна Корея схоже третю почне смоктати. Але є нюанс - всі ці цицьки китайські. Не розуміти це можуть тільки пришелепки
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18.10.2024 21:31 Відповісти
Ти трохи тупий
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18.10.2024 22:08 Відповісти
Ти трохи розумний
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20.10.2024 09:46 Відповісти
Наївний ідіот, усе що можна сказати про цього депутата.
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18.10.2024 19:29 Відповісти
Що вони там в команді Зеленського курять...?
Щось міцне...
Конкретно ''штирить''...
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18.10.2024 19:37 Відповісти
Нове дно пробите!!!! Навіть коли здається що дна немає ці потвори знову його находять і пробивають!!!
П.С. може вже старію і забуваю що піндоси у всьому винні бо завжди бздять щось робити, а не цей ЕТАЛОН МИСЛЕННЯ слуга мережко....
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18.10.2024 19:48 Відповісти
Так Китай їх і відправив, чи слуги вважають що корейський пупс є самостійним гравцем. Краще б налагодили відносини з Тайванем та Південною Кореєю, чим стелитись перед Сі.
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18.10.2024 20:07 Відповісти
Наївний чи недолугий?
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18.10.2024 20:11 Відповісти
Пропоную єрмакв відправити в кндр на переиовини, разом з "гарантом"! У них великий досвід переиовин і багато планів! 😁
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18.10.2024 20:12 Відповісти
Мережко, це мабуть той апалогет анального секса ?!!
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18.10.2024 20:45 Відповісти
Слуга народу = ворог України
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18.10.2024 21:27 Відповісти
 
 