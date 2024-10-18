Деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують. Просто її немає, - Зеленський
Деякі західні країни відкидають перший пункт Плану перемоги, який полягає у запрошенні України до НАТО. Водночас вони не пропонують ніяких альтернатив.
Про це заявив у інтерв'ю Єдиним новинам президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У них [союзників, які виступають проти північноатлантичної інтеграції України] немає інших гарантій. У них немає альтернативи тому, що запропонувала наша сторона. Просто її немає", – висловився глава держави, відповідаючи на запитання, які варіанти завершення війни в Україні має Захід.
За словами Зеленського, країни-союзники можуть казати про замороження конфлікту, але "питання: Що буде післязавтра?"
Президент вкотре наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну нічого не завадить у разі замороження конфлікту знову мобілізувати всі сили й "повторити 2022 рік".
"І тут ніхто нічого не гарантує, ніхто руку вгору не підіймає", – сказав Зеленський.
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Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
Надо как Израиль "у нас (этого самого) НЕТ, но....если надо...."
На карті результат голосування за Порошенка і Зеленського по кожній дільниці
https://texty.org.ua/d/2019/president_elections_v2/?src=top_projects_banner&from=113648
наголосували? тепер не голосуйте..
а то, як не цар поганий, то бояри - не ті..
головне на боятися «баз НАТО» , «негрів на танках»..
та «бандерівців»..
Не дивимося на всіх а робимо своє в тому числі і ядерку я думаю українці задонатять
Так за нами,українцями ,не заіржавіє!!!!Скинемось на перший ядерний арсенал!!!!Причому за одну добу!
https://youtu.be/J2Sd9WC9jZE?si=Aa3471fLYcYp4XnF
нейтральною, та без зброї, Україна вже була..
Але я про інше. путін завжди шукав виправдання (перед світовими лідерами) своєї агресії. Так навіщо йому допомагати?
До того ж. Для створення яд. зброї треба час, а головне - вміти збагачувати уран, а не слуг народа.
Рубіжне
КИПР І ТУРЦІЯ У НАТО ? Але між ними є північний Кипр
Ні під один із критеріїв Україна не підходить, **** ти ЗЕлена, ні під один! І головне, твоя команда крадіїв перекриває всі критерії.
Це потрібно записати на "шварценбух".
От зарази, а він такий хороший, обкурений, просто цяця.
Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров Джерело:
Глава Кремля верит в то, что Украина не сможет тайно изготовить ядерное оружие, хотя это "несложно в современном мире".