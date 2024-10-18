Деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують. Просто її немає, - Зеленський

Деякі західні країни відкидають перший пункт Плану перемоги, який полягає у запрошенні України до НАТО. Водночас вони не пропонують ніяких альтернатив.

Про це заявив у інтерв'ю Єдиним новинам президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У них [союзників, які виступають проти північноатлантичної інтеграції України] немає інших гарантій. У них немає альтернативи тому, що запропонувала наша сторона. Просто її немає", – висловився глава держави, відповідаючи на запитання, які варіанти завершення війни в Україні має Захід.

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За словами Зеленського, країни-союзники можуть казати про замороження конфлікту, але "питання: Що буде післязавтра?"

Президент вкотре наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну нічого не завадить у разі замороження конфлікту знову мобілізувати всі сили й "повторити 2022 рік".

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"І тут ніхто нічого не гарантує, ніхто руку вгору не підіймає", – сказав Зеленський.