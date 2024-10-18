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Новини
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Деякі союзники проти вступу України до НАТО, але альтернативи не пропонують. Просто її немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Деякі західні країни відкидають перший пункт Плану перемоги, який полягає у запрошенні України до НАТО. Водночас вони не пропонують ніяких альтернатив.

Про це заявив у інтерв'ю Єдиним новинам президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У них [союзників, які виступають проти північноатлантичної інтеграції України] немає інших гарантій. У них немає альтернативи тому, що запропонувала наша сторона. Просто її немає", – висловився глава держави, відповідаючи на запитання, які варіанти завершення війни в Україні має Захід.

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За словами Зеленського, країни-союзники можуть казати про замороження конфлікту, але "питання: Що буде післязавтра?"

Президент вкотре наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну нічого не завадить у разі замороження конфлікту знову мобілізувати всі сили й "повторити 2022 рік".

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"І тут ніхто нічого не гарантує, ніхто руку вгору не підіймає", – сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) членство в НАТО (1738)


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Топ коментарі
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https://www.youtube.com/@%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8B1%D0%BF @ЄвгенОстровський-*** https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgxekSC9JC2NhjxZkwV4AaABAg 1 час назад

Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
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18.10.2024 18:24 Відповісти
+8
Так нас з фсбешними кротами в ОПі, і чиновниками крадіями ніхто в жодні блоки-союзи не прийме!
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18.10.2024 18:30 Відповісти
+7
Ублюдище ти зелене, ти хоч раз читав критерії для вступу в НАТО?
Ні під один із критеріїв Україна не підходить, **** ти ЗЕлена, ні під один! І головне, твоя команда крадіїв перекриває всі критерії.
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18.10.2024 18:33 Відповісти
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Є вова,є
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18.10.2024 18:22 Відповісти
https://www.youtube.com/@%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8B1%D0%BF @ЄвгенОстровський-*** https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgxekSC9JC2NhjxZkwV4AaABAg 1 час назад

Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
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18.10.2024 18:24 Відповісти
Та неправильно мислять українці. Зєльоний лідор вчергове розводить довірливих і недалеких українських громадян
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18.10.2024 18:33 Відповісти
А чому Ви важаете що мислите правильно? А судьи хто ? Мрскалі
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18.10.2024 18:38 Відповісти
Ви розумієте, скільки часу потрібно для збагачення урану для однієї ядерної бомби?))) Якби ви хоть трошки розуміли в цьому, ви таке не писали, і якщо ми знайдемо мілліарди доларів, які не розкрадуть, і якщо про це не дізнається Рф, Сша, Магате, а це вже не реально))) можливо років через 10, а всі ці условія виконати, при управлінні зелених не можливо, це зроблено для того щоб відвернути від нас союзників, а хто цього домагається? Ось чія це робота.
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18.10.2024 19:01 Відповісти
Так що треба починати вже вчора , щоб завтра все було.
Надо как Израиль "у нас (этого самого) НЕТ, но....если надо...."
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18.10.2024 19:03 Відповісти
В Ізраілі всіх би шпионів повбивали б самі євреї,
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18.10.2024 19:07 Відповісти
Цей "український" народ, хоче чужими руками жар загрібати,долбограї знову ведуться на казочки 😡
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18.10.2024 21:24 Відповісти
Альтернатива? - стратегічне партнерство зі США - але воно ім треба
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18.10.2024 18:25 Відповісти

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18.10.2024 18:31 Відповісти
Президентські вибори-2019. Другий тур

На карті результат голосування за Порошенка і Зеленського по кожній дільниці

https://texty.org.ua/d/2019/president_elections_v2/?src=top_projects_banner&from=113648

наголосували? тепер не голосуйте..

а то, як не цар поганий, то бояри - не ті..
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18.10.2024 18:47 Відповісти
З такими союзничками і ворогів не треба! А НАТО не хоче у них спитати: в разі війни вони зможуть бути краще Українців?
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18.10.2024 18:28 Відповісти
Назови хоть одного союзника та дай посилання на договір
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18.10.2024 18:43 Відповісти
Так нас з фсбешними кротами в ОПі, і чиновниками крадіями ніхто в жодні блоки-союзи не прийме!
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18.10.2024 18:30 Відповісти
без них візьмуть..

головне на боятися «баз НАТО» , «негрів на танках»..
та «бандерівців»..
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18.10.2024 18:51 Відповісти
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BB1%D1%8F @ВолодимирМартиненко-л1я https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgwHWCVtJjYrdyafgeF4AaABAg 2 часа назад

Не дивимося на всіх а робимо своє в тому числі і ядерку я думаю українці задонатять
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18.10.2024 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/@%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B9 @АннаМаслій https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=Ugzd9lQD04NARjjSKSl4AaABAg 3 часа назад

Так за нами,українцями ,не заіржавіє!!!!Скинемось на перший ядерний арсенал!!!!Причому за одну добу!
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18.10.2024 18:32 Відповісти
Ядерна бомба вже в Україні! - росіяни істерять від заяви про НАТО і ядерку
https://youtu.be/J2Sd9WC9jZE?si=Aa3471fLYcYp4XnF
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18.10.2024 18:33 Відповісти
Марія, ви зараз граєте на путіна. Йому того і треба, щоб українці бажали створити яд. бомбу. Це буде йому виправдання перед цивілізованим світом у намаганні знищення України і українців. Мовляв, расєї треба безпека від таких неадекватних сусідів.
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18.10.2024 18:50 Відповісти
а що для хла краще: яд.бомба чи НАТО?

нейтральною, та без зброї, Україна вже була..
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18.10.2024 18:54 Відповісти
А Вам не набридло лякати весь світ хутиним? Тобто КНДР і Ірану можно, а українцям ЗЯСЬ ?
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18.10.2024 18:54 Відповісти
А ви не знаєте, що КНДР та Іран - це союзники путіна?
Але я про інше. путін завжди шукав виправдання (перед світовими лідерами) своєї агресії. Так навіщо йому допомагати?
До того ж. Для створення яд. зброї треба час, а головне - вміти збагачувати уран, а не слуг народа.
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18.10.2024 19:07 Відповісти
Ви мабуть не в курсі як знищують міста України
Рубіжне
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18.10.2024 19:27 Відповісти
Бахмут

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18.10.2024 19:28 Відповісти
Соледар
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18.10.2024 19:29 Відповісти
Рубіжне
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18.10.2024 19:32 Відповісти
Ой дебіли.Невиправні ідійоти.
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18.10.2024 18:34 Відповісти
Ми та задонатимо, але ж вони усе вкрадуть.
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18.10.2024 18:48 Відповісти
Союзники? Так є союзники, окремі держави і їм повага і шана, а решта ******** натівський, які себе не збираються захищати, для чого вони потрібні НАТО????
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18.10.2024 18:32 Відповісти
НАТО створено, щоб себе захищати, і це працює. Ніхто на них не нападає, якими би вони були некомпетентними.
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18.10.2024 18:42 Відповісти
****, понабирали клоунів...та почитайте для початку статут НАТО. Там прописано, що не приймають в члени НАТО країни, які ведуть військові дії на своїй території та мають інші військові конфлікти. Все, крапка. У нас кончені - створили кучу державних структур і посад, які до речі оплачуються на вищому рівні +стаж держслужби хз за що), і всі носяться з тією мрією про НАТО, як з писаною торбою...
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18.10.2024 18:33 Відповісти
Не треба тут мацковські меседжи писати
КИПР І ТУРЦІЯ У НАТО ? Але між ними є північний Кипр
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18.10.2024 18:34 Відповісти
Вони вже були у НАТО до кіпра.
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18.10.2024 18:50 Відповісти
80% дурників стабільно присутні серед будь якої популяції людей. Українці не виключення
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18.10.2024 18:37 Відповісти
Ублюдище ти зелене, ти хоч раз читав критерії для вступу в НАТО?
Ні під один із критеріїв Україна не підходить, **** ти ЗЕлена, ні під один! І головне, твоя команда крадіїв перекриває всі критерії.
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18.10.2024 18:33 Відповісти
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18.10.2024 18:42 Відповісти
невже, "да ладно" і хто?
Це потрібно записати на "шварценбух".
От зарази, а він такий хороший, обкурений, просто цяця.
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18.10.2024 18:50 Відповісти
не парся ,це юмор
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18.10.2024 18:54 Відповісти
А чому в них має бути альтернатива? Рашка на них напала, чи на кого? Чи в них є якісь реальні зобов'язання перед нами? Хто йому винуватий, що він не готувався до нападу. Замість асфальту, мав зробити реформу армії, поставивши реальних польових командирів на керівні позиції та збільшити склад, то і рашка сиділа би мовчки або ж відгребла моментально. Але ніт, треба було просрати все і тепер мати претензії до країн, які нам взагалі нічого не винні.
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18.10.2024 18:40 Відповісти
чому нема , а ЯО
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18.10.2024 18:41 Відповісти
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18.10.2024 18:47 Відповісти
Хто з них бреше?

Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров Джерело:
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18.10.2024 18:48 Відповісти
Україна в НАТО буде мати найкраще підготовлену армію, яка зміцнить силу НАТО.
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18.10.2024 18:49 Відповісти
Альтернатива є - коридор з білорусії для кацапських танків в бік Естонії, Литви , Латвії і Польщі 🤦🤦🤦
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18.10.2024 18:50 Відповісти
Альтернативи немає поки зелена плесінь у владі.
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18.10.2024 18:53 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4724512-putyn-vyskazalsia-po-povodu-ukraynskoho-yadernoho-oruzhyia Путин высказался по поводу "украинского ядерного оружия"

Глава Кремля верит в то, что Украина не сможет тайно изготовить ядерное оружие, хотя это "несложно в современном мире".
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18.10.2024 18:56 Відповісти
на це пиде два тижня
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18.10.2024 18:57 Відповісти
Партнери і жінок хочуть на фронт . Де дозвіл на биття по раше дальнобійними ? Де самі дальнобійні ?
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18.10.2024 18:59 Відповісти
 
 