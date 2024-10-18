Членство в НАТО є кращим за ядерну зброю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – це єдина гарантія безпеки для неї.
Про це в контексті ядерного роззброєння України 1994 року він заявив в інтерв'ю Єдиним новинам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО, аргумент такий, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку територіальної цілісності України. Якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б та сама "парасолька", яка є в інших ядерних держав", – сказав він.
На думку Зеленського, членство в НАТО є кращим, ніж "будь-яка зброя, особливо така загрозлива".
Президент додав, що "Україна віддала все і не отримала нічого", оскільки "підписанти Будапештського меморандуму не зупинили Росію" у 2014 році.
Нагадаємо, Україна віддала ядерну зброю в 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. В обмін на відмову від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, Україна отримала безпекові запевнення від Росії, США та Великої Британії щодо її суверенітету та територіальної цілісності.
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Шантажувати НАТО тим, що Україна в іношму випадку зробить ядерну бомбу - це верх ідиотизма.
Скоріше Україна зробить ядерку, чим нас візьмуть у нато.
А у НАТО Україну при Зеленському не візьмуть нізащо - к НАТО не беруть агентів кремля.
Ну а скинута ОДНА бомба нічого не вирішить а тільке загидить якусь частину теріторії противника. а в болотах тієї загиженої теріторії!!!! до біса і вони не переймаються тим...
https://x.com/i/status/1847164962206372089
П.С. а місце європейського вимагача грошей вже занято Угорщіною, і Орбан за своє місце під сонцем буде битися до кінця....
Справа, як в одному старому анекдоті, явно не в яйцях...
А якщо серйозно, то де ж ви такі Боневтіки беретеся? Чим ти краще за будьякого українця закордоном? Тим, що пишеш тут коменти із місцевого дивана, а не закордонного?
Схоже, тактика Зебобо із пересварення всіх українців успішно працює.
Кстати под Харьковым взрывали такие например "Факел (ядерный взрыв)" что бы просто пожар потушить...
Хоча я особисто вважаю що пуйло(якщо Захід не прийме до нього мір які прийняли до Насрали і інших терористів) все рівно почне з США ядерну війну через років так 5,коли рашка модернізує і відремонтує свій ядерний арсенал.