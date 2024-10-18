Членство в НАТО є кращим за ядерну зброю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – це єдина гарантія безпеки для неї.

Про це в контексті ядерного роззброєння України 1994 року він заявив в інтерв'ю Єдиним новинам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО, аргумент такий, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку територіальної цілісності України. Якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б та сама "парасолька", яка є в інших ядерних держав", – сказав він.

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На думку Зеленського, членство в НАТО є кращим, ніж "будь-яка зброя, особливо така загрозлива".

Президент додав, що "Україна віддала все і не отримала нічого", оскільки "підписанти Будапештського меморандуму не зупинили Росію" у 2014 році.

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Нагадаємо, Україна віддала ядерну зброю в 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. В обмін на відмову від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, Україна отримала безпекові запевнення від Росії, США та Великої Британії щодо її суверенітету та територіальної цілісності.