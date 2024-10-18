Ошукав на понад 7,2 млн грн родину загиблого військового, який є його похресником: Повідомлено про підозру мешканцю Мукачевого

44-річному мукачівцю, який незаконно заволодів грошима рідних загиблого військовослужбовця повідомили про підозру, нині він перебуває під вартою.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті слідчі Головного управління поліції повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, 44-річному мукачівцю. В ході слідства встановлено, що зловмисник, перебуваючи у довірливих стосунках з родиною загиблого захисника України, ошукав їх на понад 7,2 мільйона гривень. Ці кошти були передбачені як виплата від держави, у звʼязку зі смертю військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, підозрюваний є хрещеним батьком загиблого. Він запропонував матері полеглого воїна свою допомогу в оформленні документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

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У поліції розповіли, що після відкриття рахунку в банку чоловік переконав жінку залишити банківську картку в нього та запевнив, що нараховані кошти витратить на облаштування місця поховання військового, а решту – перерахує сину загиблого.

Коли чоловік повернув банківську картку потерпілим, з’ясувалося, що на рахунку, замість нарахованих державою 7 млн, залишилося лише 350 тис. гривень. Зловмисник привласнив майже всю грошову допомогу.

Наразі у справі триває досудове розслідування. Чоловік, який ошукав родину загиблого захисника, перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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