Зеленський: Країнам, які не допомагали Україні, не показували секретні додатки "Плану перемоги"

Країнам, які не допомагали Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, не показували таємні додатки "Плану перемоги".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, периедає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

"Додатки відкриті й передані сьогодні тим країнам, які конкретно мають ті пункти, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі, навіть наших ближніх партнерів, цього немає, щоб нас посилити, для чого давати додаток? Ми їм довіряємо, але для чого?", — сказав глава держави.

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Президент підкреслив, що деякі країни виявляють зацікавленість у перегляді документів, проте вони не надали Україні жодної допомоги під час війни, тому немає підстав надавати їм доступ до цих матеріалів.

"Для чого їм бачити закритий додаток про зброю, якщо вони виступають проти посилення України зброєю?" — заявив президент.

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Він також зазначив, що такі країни мають "План перемоги", але без додатків.