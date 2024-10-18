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Зеленський: Країнам, які не допомагали Україні, не показували секретні додатки "Плану перемоги"

Президент України Володимир Зеленський

Країнам, які не допомагали Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, не показували таємні додатки "Плану перемоги".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, периедає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

"Додатки відкриті й передані сьогодні тим країнам, які конкретно мають ті пункти, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі, навіть наших ближніх партнерів, цього немає, щоб нас посилити, для чого давати додаток? Ми їм довіряємо, але для чого?", — сказав глава держави.

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Президент підкреслив, що деякі країни виявляють зацікавленість у перегляді документів, проте вони не надали Україні жодної допомоги під час війни, тому немає підстав надавати їм доступ до цих матеріалів.

"Для чого їм бачити закритий додаток про зброю, якщо вони виступають проти посилення України зброєю?" — заявив президент.

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Він також зазначив, що такі країни мають "План перемоги", але без додатків.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+12
І українцям теж. Цікаве порівняння.
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18.10.2024 20:20 Відповісти
+8
Дитячий садок "Козюльки"...
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18.10.2024 20:26 Відповісти
+6
І тому дала і тому дала а тому не дала
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18.10.2024 20:22 Відповісти
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І українцям теж. Цікаве порівняння.
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18.10.2024 20:20 Відповісти
А "людському ресурсові" ще треба щось показувати?
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18.10.2024 20:29 Відповісти
І тому дала і тому дала а тому не дала
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18.10.2024 20:22 Відповісти
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18.10.2024 20:24 Відповісти
Таємний додаток мабуть включає відкати з виділених коштів...
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18.10.2024 20:22 Відповісти
Оце горе то яке для тих країн!
Ну, намаін теж не показав.
А от ***** вже доповів.
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18.10.2024 20:22 Відповісти
бубочка обиделась?
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18.10.2024 20:24 Відповісти
Дитячий садок "Козюльки"...
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18.10.2024 20:26 Відповісти
Вова, ви коли щось говорите, таке відчуття що ви марите!
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18.10.2024 20:34 Відповісти
По секрету всьому світу. Знає ішак - знає і дєрмак. Воно звихнулось на своїх "планах".
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18.10.2024 20:35 Відповісти
Я так розумію там таке в тих таємних пунктах,що аж дух захоплює(((от,не ***** дурної(пізно до тебе все доходить(коли мудрі політики про нату та ЄС розповідали та агітували,ти або сам дурний,або від кіркорова ,чи через нього ,гроші отримував і сміявся з того на сцені кварталу((тепер одівся в військове ,відпустив бороду і порозумнішав?((Це ж тебе попереджали про повномасштабний напад,а хоч би дороги як кімчимпук підірвав,а ти на шашлик зібрався(((
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18.10.2024 20:38 Відповісти
секретній ти рф-придаток
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18.10.2024 20:41 Відповісти
А вони рвались до плану?
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18.10.2024 20:48 Відповісти
Він їм нахер не дався. Якщо він з першого ж пункту вже провальний, іншу маячню можна не читати.
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18.10.2024 20:57 Відповісти
Оце там ядерна бомба той "План Перемоги". Всі мають його читати як настільну книгу, бо його зробив для них Потужній? Та їм всім чхати на той план, в їх країнах немає війни і не буде, бо там є ракети, там є армія, куди не сують свого носа ті, хто в цьому не розбирається. А саме головне, що вони під парасолькою НАТО.
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18.10.2024 21:03 Відповісти
Тепер 100% зрозуміло чого ті хто бачив, ці секрети , забили на сполох ... не вже 🤡 зумів їх налякати ...більше ніж кремль , своєю ЯО ?
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18.10.2024 21:11 Відповісти
Козир придумав і Козир повідомив х...... І вже давно.
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18.10.2024 23:53 Відповісти
.... так ,якщо ірмак знає, то мордор вже проінформований .
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19.10.2024 10:00 Відповісти
 
 