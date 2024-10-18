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Фіцо вважає, що "План перемоги" Зеленського може нібито спровокувати Третю світову війну

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "План перемоги" президента України Володимира Зеленського "є суперечливим". Він сумнівається, що членство України в НАТО є гарною ідеєю.

Виступаючи після саміту ЄС у Брюсселі, де обговорювали ситуацію в Україні, Фіцо висловив підтримку європейській інтеграції України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

Однак він вважає, що членство в НАТО, яке є одним із пунктів "Плану перемоги" Зеленського, може нібито спровокувати Третю світову війну.

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За його словами, це суперечливий План, тому Європейська Рада не ухвалила чіткої позиції щодо цього документа.

Глава словацького уряду заявив, що йому не подобаються пропозиції, які, на його переконання, провокують відкриті дебати, як-от вступ України до НАТО або постачання ракет середньої дальності, здатні вражати цілі на російській території.

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Фіцо Роберт (216) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+11
Які вони з органом нікчемні. Блазні *****
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18.10.2024 20:51 Відповісти
+9
Словаччина в НАТО є загрозою 3-світової війни.
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18.10.2024 20:52 Відповісти
+8
Такі як Фіцо її вже спровокували.
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18.10.2024 20:49 Відповісти
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Такі як Фіцо її вже спровокували.
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18.10.2024 20:49 Відповісти
А Словаччина в НАТО правда ж гарно?
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18.10.2024 20:50 Відповісти
Які вони з органом нікчемні. Блазні *****
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18.10.2024 20:51 Відповісти
Словаччина в НАТО є загрозою 3-світової війни.
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18.10.2024 20:52 Відповісти
Еще один прыщ подсалупный вылез. Так третья мировая уже идет. Украина уже воюет с десятками стран Оси Зла.
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18.10.2024 20:52 Відповісти
Дешева вистава ..
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18.10.2024 20:53 Відповісти
перекрий те йому газ - заспіває по іншому
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18.10.2024 20:58 Відповісти
Всуп до НАТО Швеції - не спровокував.
Вступ до НАТО Фінляндії (що збільшило кордони НАТО-московія вдвічі) - не спровокував
Я вже не кажу про вступ до НАТО Польщі, Литви, Латвії та Естонії....
Наявність спільного кордону з головним ворогом московії - США - і, за сумісництвом, найсильнішою країною НАТО - теж не спровокував...

За логікою фіцо-орбана азійський тарган на кухні в голові ботоксного недомірка спровокує хімічну і бактеріологісну атаку по всіх країнах Азії...
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18.10.2024 21:04 Відповісти
До фрази:
"Обличчя Зеленського неодмінно приведе до ІІІ Світової війни"
вже недовго залишилось.
Хвороба прогресує, і дуже швидко прогресує. На жаль.
Але на похованні Фицо та Орбана сумувати не будемо. Зовсім.
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18.10.2024 21:04 Відповісти
Та то у Фіцика передозування лікарствами після поранення...
Марить бідолаха....
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18.10.2024 21:06 Відповісти
третій клоун
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18.10.2024 21:06 Відповісти
Недострелений, закрий іпало, бо наступного разу хлопи не промахнуться.
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18.10.2024 21:17 Відповісти
Нет предпосылок для такой войны. Основные игроки: Англия, Германия, Франция, Япония, США, Китай у тех нет намёка на противоречия, после которых возможна война. Современная ситуация и близко не похожа на картину 80 - 100 летней давности.
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18.10.2024 21:18 Відповісти
от звідки ви це все отак "авторитетно" берете? ви були на засіданнях цк кпк? володієте їхньою закритою документацією? ви хоч якесь увлення про цілі і стратегії китаю маєте?
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18.10.2024 21:30 Відповісти
Про Китай слышал - за 5000 лет ни одной войны не выиграли. С чего бы вдруг захотеть теперь напасть даже на юридически китайский Тайвань. Они не посмеют.
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18.10.2024 21:33 Відповісти
китай офіційний учасник антигітлерівської коаліції і відповідно переможець в 2 св. в. якшо шо.
що там вони посміють чи ні, від ваших думок не залежить аж ніяк.
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18.10.2024 21:40 Відповісти
Китайская экономика сильно зависит от экспорта. Нет причин для войны, собственно об этом.
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18.10.2024 21:42 Відповісти
це логіка дрібного лавочника: тому алкашу не вигідно громити мою наливайку, бо де ж він тоді буде опохмелятися.
китаю начхати на економіку, китай прагне світового домінування.
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18.10.2024 21:53 Відповісти
точно, комуністи дбають про благополуччя людей і про мир в усьому світі. візьміть +5 до соціального рейтингу.
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18.10.2024 22:39 Відповісти
Дебил, 3-я мировая началась 08.08.2008 с нападения параши на Грузию.
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18.10.2024 21:19 Відповісти
У дружбанів цієї Фіци,кацапів,є примовка: куда Конь с копитом,туда і Рак с клєшньой. Недобита,маленька,корумпована політична проститутка Фіцо,вирішила,що вона світовий топ-політик і теж лізе базікати про глобальні питання....
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18.10.2024 21:25 Відповісти
Кончене (
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18.10.2024 21:29 Відповісти
А не пога б
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18.10.2024 21:30 Відповісти
проститут кишеньковий по виклику(корабельний сосун)
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18.10.2024 22:41 Відповісти
жалко не здох цей фіцо
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18.10.2024 22:51 Відповісти
Черти бесятся...
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18.10.2024 23:25 Відповісти
фіцо усвідомлює що формулювання "згода усіх" має риторичну подопльоку і його особистого схвалення Україна явно не потребує, з усією повагою до Словаччини і словаків, НАТО формувалося за потенціалом озброєння і викликів які представляв совок, в 2004 му Словаччині пощастило з географічним розташуванням, всілякі фіцо плутають - Україну в НАТО дійсно чекають, бо вона внє блоку стала нічним жахом для тих проти кого НАТО і створювалось і багато кому поламала амбіції раз і назавжди... а з приводу третьої світової - з цим питанням фіцо з орбаном і трампом налякано разом можуть поїхати до Сі в Китай, дуже сумніваюсь що Сі дозволить кнурособакам навіть на росіі щось ядерне підірвать
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18.10.2024 23:32 Відповісти
Фіцо шматок лайна.
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19.10.2024 14:28 Відповісти
 
 