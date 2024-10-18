Фіцо вважає, що "План перемоги" Зеленського може нібито спровокувати Третю світову війну
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "План перемоги" президента України Володимира Зеленського "є суперечливим". Він сумнівається, що членство України в НАТО є гарною ідеєю.
Виступаючи після саміту ЄС у Брюсселі, де обговорювали ситуацію в Україні, Фіцо висловив підтримку європейській інтеграції України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.
Однак він вважає, що членство в НАТО, яке є одним із пунктів "Плану перемоги" Зеленського, може нібито спровокувати Третю світову війну.
За його словами, це суперечливий План, тому Європейська Рада не ухвалила чіткої позиції щодо цього документа.
Глава словацького уряду заявив, що йому не подобаються пропозиції, які, на його переконання, провокують відкриті дебати, як-от вступ України до НАТО або постачання ракет середньої дальності, здатні вражати цілі на російській території.
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Марить бідолаха....
що там вони посміють чи ні, від ваших думок не залежить аж ніяк.
китаю начхати на економіку, китай прагне світового домінування.