Розслідувачі Kyiv Independent ідентифікували причетних до російського терору на Херсонщині

Відділ воєнних розслідувань Kyiv Independent у своєму новому фільмі-розслідуванні "Тіні на лівому березі" ідентифікував російських поліцейських, причетних до окупаційного терору Росії в окупованому селищі Горностаївка на лівому березі Херсонської області.

Викрадення, катування і вбивства людей, як виявили автори розслідування, тривають в Горностаївці з літа 2022 року і донині. В самому селищі, в колишньому приміщенні української поліції на вул. Торговій, росіяни організували катівню, через яку з початку окупації могли пройти сотні людей.

Спираючись на свідчення мешканців Горностаївки, які змогли виїхати з окупації, журналісти стверджують, що до катівні потрапляють колишні українські військові, власники зброї, підприємці, яких через ув’язнення можна позбавити майна, а також будь-які громадяни, які відкрито демонструють свою проукраїнську позицію (наприклад, привітанням "Слава Україні!" у магазині).

Свідки розповіли про низку людей, яких в Горностаївці закатували до смерті. Це, зокрема, — Володимир Ручка та Сергій Клопот. В листопаді 2023 року окупанти забрали на вулицю Торгову 28-річного колишнього українського військового Руслана Руснака, який помер внаслідок допиту 20 листопада.

Розслідувачі змогли ідентифікувати двох причетних до терору російських поліцейських: Андрєя Полєвщікова, керівника окупаційної поліції в Горностаївці, та Володимира Плюхіна.

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Плюхін, як встановили журналісти, — колишній український поліцейський із Запорізької області, який перейшов на бік ворога з початком повномасштабного вторгнення. Один зі свідків стверджує, що зустрічав його в Горностаївці іще в грудні 2022 року, коли той охороняв ув’язнених на вулиці Торговій. Інша жінка впізнала Володимира Плюхіна по фото як поліцейського, який влітку 2023 року їй погрожував. Один із російських анонімних Телеграм-каналів повідомляв і про причетність "В. Плюхіна" до смерті Руслана Руснака в листопаді 2023 року.

Повідомлялося також, що Андрєя Полєвщікова та ще низку російських поліцейських, причетних до організації терору в Горностаївці, після смерті Руслана Руснака почали притягувати до кримінальної відповідальності за "перевищення посадових повноважень". Однак журналісти з’ясували, що реального притягнення до кримінальної відповідальності не було. Полєвщіков та інші поліцейські з його відділу мобілізувалися на війну проти України, разом отримали поранення - і таким чином отримали підстави для уникнення відповідальності.

У фільмі-розслідуванні йдеться також про те, що низка людей, затриманих російськими військовими та поліцейськими у Горностаївці, залишаються зниклими безвісти. Серед них - затриманий іще в серпні 2022 року Олександр Слісаренко.