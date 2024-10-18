$50 млрд від заморожених активів РФ - це не заміна репарацій, - Зеленський

Користування коштами від заморожених російських активів не стане заміщенням репарацій, Україна у будь-якому разі вимагатиме їх від Росії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У будь-якому випадку Україна буде вимагати репарації... 50 мільярдів від заморожених активів, прийнятих на майданчику італійського головування у Великій сімці, для нас важливо і дуже позитивно... Дуже хочемо, щоб Угорщина не блокувала деякі кроки, і тоді ми зможемо отримати швидше частину з цих 50 мільярдів.., здається, десь 35 мільярдів... Фізично ми зможемо отримувати ці гроші з початку наступного року, про це ми говорили з керівництвом ЄС... Але це не заміщення репарацій, це - використання справедливе частини російських активів", - наголосив Зеленський.

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Стосовно того, на що Україна планує спрямувати ці кошти, він сказав: "У нас є справедливе розуміння партнерів.., щоб ми могли їх (ці кошти - ред.) використовувати і для внутрішнього виробництва нашої зброї, там, де в нас великий дефіцит, ну і допомога людям".

Нагадаємо, на саміті G7 в Італії 14 червня лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

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Рада ЄС 9 жовтня погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.

Разом з тим, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів.