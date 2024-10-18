$50 млрд від заморожених активів РФ - це не заміна репарацій, - Зеленський
Користування коштами від заморожених російських активів не стане заміщенням репарацій, Україна у будь-якому разі вимагатиме їх від Росії.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У будь-якому випадку Україна буде вимагати репарації... 50 мільярдів від заморожених активів, прийнятих на майданчику італійського головування у Великій сімці, для нас важливо і дуже позитивно... Дуже хочемо, щоб Угорщина не блокувала деякі кроки, і тоді ми зможемо отримати швидше частину з цих 50 мільярдів.., здається, десь 35 мільярдів... Фізично ми зможемо отримувати ці гроші з початку наступного року, про це ми говорили з керівництвом ЄС... Але це не заміщення репарацій, це - використання справедливе частини російських активів", - наголосив Зеленський.
Стосовно того, на що Україна планує спрямувати ці кошти, він сказав: "У нас є справедливе розуміння партнерів.., щоб ми могли їх (ці кошти - ред.) використовувати і для внутрішнього виробництва нашої зброї, там, де в нас великий дефіцит, ну і допомога людям".
Нагадаємо, на саміті G7 в Італії 14 червня лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.
Рада ЄС 9 жовтня погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.
Разом з тим, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів.
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п.с. ніхто кацапів душити не буде не тіште себе дурнуватими ідеалізованими ілюзіями, бо всім пох насправді, навіть тим українцям що втекли за кордон, їх там чмирять кацапи а не навпаки, це реальний світ а не світ рожевих поні який крутиться навколо Зелі. Багато американців задушили у вересні 46 ?
тобто кацапи винищать велику частину чоловічого, тільки не ясно свого чи нашого, адже їх у 5 разів більше + купа найманців з різних країн сателітів, населення а у нас буде все чудово, ще додайте до цього той факт що більшість працездатного населення просто звалить звідси куди подалі, від такої держави та можливого повторного вторгнення, яке дуже реальне.
Нікуди кацапи не вийдуть, захоплені землі будуть під ними, а от ми з курвщини вийдемо, бо у випадку з Афганом вся країна була налаштована проти них, і навіть знищення міліонів та стирання цілих кишлаків з лиця землі не допомогло, а тут що ? захоплені землі інтегруються в парашу, що б там хто не говорив, партизанський рух практично відсутній.
про які репарації цей дурник марить, хоча так 73% довбограїв з радістю будуть слухати ці речі.
не буде ніколи параша виплачувати репарації, а хто не вірить то хай нагуглить скільки репарацій свовок виплатив Афгану Грузії Молдові, США сербії афгану вєтнаму іраку...
п.с. репарації виплачує сторона яка була знищена на полі бою, це для дурників та домогіспідарок, щоб розуміли.
Все інше до сраки, і так раджу вам уважно прочитати ту фількіну грамоту, а не писати херню.