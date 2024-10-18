Скепсис щодо членства України в НАТО залишився у німців, позиція США стала набагато ближчою, - Зеленський

У питанні отримання запрошення на вступ до НАТО скепсис залишився у Німеччини, а позиція Сполучених Штатів є ближчою, ніж раніше.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми багато говорили про майбутнє України в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців. І ми ближчі до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були. Набагато ближчі", - зазначив Зеленський.

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