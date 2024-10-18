Скепсис щодо членства України в НАТО залишився у німців, позиція США стала набагато ближчою, - Зеленський
У питанні отримання запрошення на вступ до НАТО скепсис залишився у Німеччини, а позиція Сполучених Штатів є ближчою, ніж раніше.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми багато говорили про майбутнє України в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців. І ми ближчі до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були. Набагато ближчі", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+7 vitaliymkua
показати весь коментар18.10.2024 22:49 Відповісти Посилання
+5 Виктор Дийнега
показати весь коментар18.10.2024 22:53 Відповісти Посилання
+4 Пересічний українець #452786
показати весь коментар18.10.2024 22:53 Відповісти Посилання
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Німці просто більш прямолінійні і менш дипломатичні, ніж США. Німці просто сказали - "не на часі". А США сказали те саме, але іншими словами - точно обіцяємо, але при умовах. А умови ті Вова Зеленський не зможе виконати ні за яких обставин. Бо товариш полковник з ФСБ не дозволить.
Ніхто не очікував, що на самітах в ЄС і НАТО відразу буде почута офіційна реакція блоків на план Зеленського, кажуть в кулуарах європейські політики і дипломати. Це цілком у стилі Брюсселя - вислухати, обмінятися думками та попередніми висновками за лаштунками, а потім повернутися додому та обговорити план зі своїми експертними групами з урахуванням власних національних інтересів.
Але згодом країнам доведеться знайти та висловити спільну позицію ЄС щодо "плану перемоги" України, кажуть оглядачі.
ДШБ ЗСУ слово тримає
То діючі політики
Байден,Камала,Шольці і т.д.
І що далі...? Послухайте розумну людину. І нарешті подумайте до чого може призвести цей дешевий зелений п..здьож про ЯЗ.
https://x.com/i/status/1847164962206372089
Іншого пояснення в мене не має, бо бути цілим канцлером цілої Німеччини не може бути людина настільки безвідповідальна, яка своїми діями укріплює путінскьку вседозволеність.
Погадаю на кофейній гущі - оберуть Камалу, Байден в період листопад-початок січня, прийме ряд не самих популярних рішень, щоб вони не давили на президенство наступниці, а республіканців лихоманитиме в пошуках нового лідера, і палки в колеса допомозі вони не вставлятимуть так активно, як зараз. А, і ще Трамп верещатиме десь до середини наступного року, але на нього вже ніхто не зважатиме.