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Скепсис щодо членства України в НАТО залишився у німців, позиція США стала набагато ближчою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

У питанні отримання запрошення на вступ до НАТО скепсис залишився у Німеччини, а позиція Сполучених Штатів є ближчою, ніж раніше.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми багато говорили про майбутнє України в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців. І ми ближчі до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були. Набагато ближчі", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Членство в НАТО є кращим за ядерну зброю, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) членство в НАТО (1738)


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Топ коментарі
+7
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18.10.2024 22:49 Відповісти
+5
Морди вже мертвих виродків 155 бригади. Які розстрілювали наших полонених, знімали на камеру та викладали в інтернет https://t.me/pecherymordora356

ДШБ ЗСУ слово тримає
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18.10.2024 22:53 Відповісти
+4
Обіцянка цяцянка, а дурневі радість.
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18.10.2024 22:53 Відповісти
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18.10.2024 22:49 Відповісти
"...позиція Сполучених Штатів є ближчою, ніж раніше..."

Німці просто більш прямолінійні і менш дипломатичні, ніж США. Німці просто сказали - "не на часі". А США сказали те саме, але іншими словами - точно обіцяємо, але при умовах. А умови ті Вова Зеленський не зможе виконати ні за яких обставин. Бо товариш полковник з ФСБ не дозволить.
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18.10.2024 22:52 Відповісти
Обіцянка цяцянка, а дурневі радість.
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18.10.2024 22:53 Відповісти
А шо не так... Разве зебил устранил коррупцию? шо блеет Евросоюзом с НАТОй.
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18.10.2024 22:59 Відповісти
DW

Ніхто не очікував, що на самітах в ЄС і НАТО відразу буде почута офіційна реакція блоків на план Зеленського, кажуть в кулуарах європейські політики і дипломати. Це цілком у стилі Брюсселя - вислухати, обмінятися думками та попередніми висновками за лаштунками, а потім повернутися додому та обговорити план зі своїми експертними групами з урахуванням власних національних інтересів.

Але згодом країнам доведеться знайти та висловити спільну позицію ЄС щодо "плану перемоги" України, кажуть оглядачі.
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18.10.2024 22:53 Відповісти
Морди вже мертвих виродків 155 бригади. Які розстрілювали наших полонених, знімали на камеру та викладали в інтернет https://t.me/pecherymordora356

ДШБ ЗСУ слово тримає
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18.10.2024 22:53 Відповісти
Интересно, а чем наша ядерка будет потом мешать в НАТО, все равно это будет привязка к западным технологиям.
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18.10.2024 22:57 Відповісти
Дайош ЯЗ!!
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18.10.2024 23:01 Відповісти
Через рік Шольц піде і позиція Німеччини зміниться
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18.10.2024 23:03 Відповісти
Через рік ми маємо кримський міст розх--ти нашою ядерною зброєю
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18.10.2024 23:04 Відповісти
Якшо хтось проти
То діючі політики
Байден,Камала,Шольці і т.д.
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18.10.2024 23:19 Відповісти


І що далі...? Послухайте розумну людину. І нарешті подумайте до чого може призвести цей дешевий зелений п..здьож про ЯЗ.

https://x.com/i/status/1847164962206372089
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18.10.2024 23:22 Відповісти
ти би краще спистав цього трампіста - чи сам Трамп хоче вступу України в НАТО, чи не хоче?
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19.10.2024 12:11 Відповісти
Може Шольц впізнав в путінє гітлера і на нього навалила ностальгія по «гуманізму» фашизму на теренах Німеччини?
Іншого пояснення в мене не має, бо бути цілим канцлером цілої Німеччини не може бути людина настільки безвідповідальна, яка своїми діями укріплює путінскьку вседозволеність.
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18.10.2024 23:18 Відповісти
Підр* ло оманський !!!
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18.10.2024 23:28 Відповісти
США тільки перевалить через вибори, як їх позиція одразу зміниться. А зараз, поки в них Президент "кульгава качка", нічого особливого не буде.
Погадаю на кофейній гущі - оберуть Камалу, Байден в період листопад-початок січня, прийме ряд не самих популярних рішень, щоб вони не давили на президенство наступниці, а республіканців лихоманитиме в пошуках нового лідера, і палки в колеса допомозі вони не вставлятимуть так активно, як зараз. А, і ще Трамп верещатиме десь до середини наступного року, але на нього вже ніхто не зважатиме.
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18.10.2024 23:29 Відповісти
Шольц - ти ще репарації за 2гу світову Україні маєш виплатити сцикло погане
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18.10.2024 23:53 Відповісти
Цапюра детектед
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19.10.2024 06:54 Відповісти
Ізраїль не в НАТО, але тримає під контролем весь Близький Схід. Зєля не хоче створювати власний ВПК, але бігає по закордонах з протягнутою рукою. Може краще не побиратись десь, а поміняти зєлю на нормального? На виборах?
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19.10.2024 06:51 Відповісти
Чому саме у німців? А у українців?
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19.10.2024 13:54 Відповісти
 
 