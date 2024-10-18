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Рютте про погрози Путіна: Москва може бути гучною, але НАТО залишається сильним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Риторика Росії, яка є головною загрозою для Альянсу, доволі гучна та агресивна, але Північноатлантичний альянс достатньо сильний, щоб відстояти безпеку кожної країни-союзниці.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі керівників оборонних відомств Альянсу сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу, і Путін вдається до все більш безвідповідальної риторики. Москва може бути гучною, але НАТО залишається сильним", - зазначив керівник Альянсу.

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Він зауважив, що для союзників важливо підтримувати спроможності як звичайного озброєння, так і ядерних сил стримування, включаючи їх модернізацію та проведення відповідних тренувань. Минулого понеділка в НАТО розпочалися щорічні регулярні ядерні навчання "Steadfast Noon", в яких взяли участь понад 60 літаків.

При цьому Рютте наголосив, що ці тренування регулярні і проводилися далеко від кордонів Росії та без використання бойової зброї.

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"Основною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Автор: 

НАТО (6530) путін володимир (24099) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+10
Залишиться сильним осторонь….
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18.10.2024 23:58 Відповісти
+9
Этот явно гораздо потужнее Столтенберга.
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19.10.2024 00:04 Відповісти
+9
Потужний балабол, котрий нічого не вирішує
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19.10.2024 01:10 Відповісти
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Залишиться сильним осторонь….
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18.10.2024 23:58 Відповісти
"...НАТО залишається сильним..." але дурним, самозакоханим, а маючи в своєму складі військо Угорщини і подібних -то взагалі ніяке, бо рішення мають бути одноголосні. Україна в складі НАТО зробить її ще сильнішою, але це розуміють мудрі, на жаль такі відсутні в НАТО.
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19.10.2024 07:33 Відповісти
Этот явно гораздо потужнее Столтенберга.
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19.10.2024 00:04 Відповісти
А толку так само
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19.10.2024 01:07 Відповісти
На словах ?
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19.10.2024 09:26 Відповісти
Як казав один вумний прапор: "Якщо Вам не подобаються ці навчання, ми Вам влаштуємо більше інші"
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19.10.2024 00:11 Відповісти
На жаль генеральний секретар НАТО нічого не вирішує в НАТО. Це не генсек СРСР, який вирішував усе, а просто секретар.
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19.10.2024 00:30 Відповісти
Потужний балабол, котрий нічого не вирішує
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19.10.2024 01:10 Відповісти
"Це не генсек СРСР, який вирішував усе" - ви це серйозно? мабуть єдиний і останній хто "вирішував усе" в сересерє, був земля йому залізобетоном, нєкій товаріщь стралін і то не факт...
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19.10.2024 08:29 Відповісти
Байки про колективне керівництво у СРСР в іншому місці розповідайте.
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19.10.2024 10:00 Відповісти
+++
Ви працювали в ЦК? В совміні?
Ні? Мабудь ви читали "Огонек" Коротича
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19.10.2024 10:13 Відповісти
Знайшовся працівник ЦК...
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19.10.2024 10:39 Відповісти
мабуть по вашому і наПарашці зараз керує єдине ху@ло, а не колективне?
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19.10.2024 12:14 Відповісти
Так і є, керує єдине ху@ло, якому служать підху@ловники.
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19.10.2024 19:55 Відповісти
а може якби не було підх@йловників, то й ху@ла б не існувало? чи всі доноси писав особисто сралін? так може відмазка про рибу що гніє з голови, придумав собі хвіст?
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19.10.2024 22:47 Відповісти
Царює ху@ло, а холопи ті нічого не вирішують. Що тут ще обговорювати? А те що це холопам подобається - це інша справа.
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20.10.2024 01:53 Відповісти
ніхєра не зрозумів, це зараз Рютте про те, як НАТО воює з росією?
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19.10.2024 00:39 Відповісти
Фундамент НАТО держится на американской армии в Европе; рано ли поздно американцы уведут войска с Европы и тогда станет ясно насколько сильно НАТО
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19.10.2024 01:03 Відповісти
Будто до сих пор еще не ясно..
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19.10.2024 03:53 Відповісти
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19.10.2024 01:05 Відповісти
Ми не всеремось! Ми не всеремось! Ми не всеремось продовжує казати НАТО замінюючи підгузники. Для дорослих і поважних людей, я би сказав. Підгузники.
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19.10.2024 01:29 Відповісти
https://www.wsj.com/opinion/donald-trump-the-bully-with-a-heart-of-gold-2024-presidential-election-dd922dd6?st=JKx4SY&reflink=mobilewebshare_permalink Weekend Interview: Trump Tangles With the Journal's Editors The former president oscillates between bullying and ingratiation as he tries to influence dictators, would-be immigrants and newspaper editorialists. By James Taranto Follow Updated Oct. 18, 2024 5:43 pm ET
in Mr. Trump's telling: "I said to
Putin, 'Vladimir, we have a great relationship.' I got along with him great. He's a different kind of a character, I will tell you, much different than anybody under-I knew him very well. I said, 'Vladimir, if you go after Ukraine, I am going to hit you so hard, you're not even going to believe it. I'm going to hit you right in the middle of fricking Moscow.' I said, 'We're friends. I don't want to do it, but I have no choice.' He goes, 'No way.' I said, 'Way.' I said, 'You're going to be hit so hard, and I'm going to take those f- domes right off your head.' Because, you know, he lives under the domes."
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19.10.2024 04:10 Відповісти
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19.10.2024 05:46 Відповісти
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19.10.2024 07:57 Відповісти
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19.10.2024 08:43 Відповісти
Потужно.
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19.10.2024 07:51 Відповісти
Новий віник по-старому мете. Нічого для нас не міняється.
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19.10.2024 09:50 Відповісти
Москва може бути гучною, але НАТО залишається СИЛЬНИМИ СЦИКУНАМИ перед погрозами куйла,щоб прийняти Україну в НАТО .
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19.10.2024 10:05 Відповісти
НАТО ІМПОТЕНТНА КОМПАНІЯ.
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19.10.2024 10:48 Відповісти
Сильним за спиною України
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19.10.2024 11:11 Відповісти
Думаю що Новий союз Україна Польща Англія якраз в Європі зараз би саме те. Але НАТО сциться
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19.10.2024 12:12 Відповісти
Неуки. НАТО жіночого рода, бо організація. Так, сильна. Але хитрожопі.
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19.10.2024 13:53 Відповісти
 
 