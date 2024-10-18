Рютте про погрози Путіна: Москва може бути гучною, але НАТО залишається сильним
Риторика Росії, яка є головною загрозою для Альянсу, доволі гучна та агресивна, але Північноатлантичний альянс достатньо сильний, щоб відстояти безпеку кожної країни-союзниці.
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі керівників оборонних відомств Альянсу сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу, і Путін вдається до все більш безвідповідальної риторики. Москва може бути гучною, але НАТО залишається сильним", - зазначив керівник Альянсу.
Він зауважив, що для союзників важливо підтримувати спроможності як звичайного озброєння, так і ядерних сил стримування, включаючи їх модернізацію та проведення відповідних тренувань. Минулого понеділка в НАТО розпочалися щорічні регулярні ядерні навчання "Steadfast Noon", в яких взяли участь понад 60 літаків.
При цьому Рютте наголосив, що ці тренування регулярні і проводилися далеко від кордонів Росії та без використання бойової зброї.
"Основною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії", - наголосив генеральний секретар Альянсу.
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тралін і то не факт...
Ви працювали в ЦК? В совміні?
Ні? Мабудь ви читали "Огонек" Коротича
in Mr. Trump's telling: "I said to
Putin, 'Vladimir, we have a great relationship.' I got along with him great. He's a different kind of a character, I will tell you, much different than anybody under-I knew him very well. I said, 'Vladimir, if you go after Ukraine, I am going to hit you so hard, you're not even going to believe it. I'm going to hit you right in the middle of fricking Moscow.' I said, 'We're friends. I don't want to do it, but I have no choice.' He goes, 'No way.' I said, 'Way.' I said, 'You're going to be hit so hard, and I'm going to take those f- domes right off your head.' Because, you know, he lives under the domes."