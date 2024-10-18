Рютте про погрози Путіна: Москва може бути гучною, але НАТО залишається сильним

Риторика Росії, яка є головною загрозою для Альянсу, доволі гучна та агресивна, але Північноатлантичний альянс достатньо сильний, щоб відстояти безпеку кожної країни-союзниці.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі керівників оборонних відомств Альянсу сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу, і Путін вдається до все більш безвідповідальної риторики. Москва може бути гучною, але НАТО залишається сильним", - зазначив керівник Альянсу.

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Він зауважив, що для союзників важливо підтримувати спроможності як звичайного озброєння, так і ядерних сил стримування, включаючи їх модернізацію та проведення відповідних тренувань. Минулого понеділка в НАТО розпочалися щорічні регулярні ядерні навчання "Steadfast Noon", в яких взяли участь понад 60 літаків.

При цьому Рютте наголосив, що ці тренування регулярні і проводилися далеко від кордонів Росії та без використання бойової зброї.

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"Основною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії", - наголосив генеральний секретар Альянсу.