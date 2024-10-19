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Два центри для реабілітації дітей, яких повернули з РФ, відкриють у Дніпрі та Харкові за підтримки Франції, - глава МЗС Барро

Повернення українських дітей

У Дніпрі та Харкові за підтримки Франції відкриють два центри для реабілітації дітей, яких повернули з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який перебуває з візитом у Києві.

"Хочу оголосити про відкриття в Дніпрі та Харкові двох центрів із підтримкою Франції, які прийматимуть дітей, що повертаються в Україну, і сприятимуть реабілітації", - сказав він.

Також Барро додав, що в соціальній і гуманітарній сфері Франція надала українцям понад 3 мільярди євро допомоги від початку війни.

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Замість ввода військ - реабілітаційні центри. Потужні куколди.
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19.10.2024 15:18 Відповісти
В Харкові...пздц..а на Західній Україні ніяк?? Як малі будуть під кабами реабілітацію проходити?? Довбодятли зелені..
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19.10.2024 15:37 Відповісти
Можна і там, під ракетами і КАБами але тільки в тому випадку, якщо разом із цими дітьми будуть жити наймолодші зеленські.

Найвеличніше Брехло навіть таким дітям не хоче віддати свої дачі в безпечних регіонах для реабілітації.
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19.10.2024 15:42 Відповісти
Та навіть в Кончі купа санаторіїв є! Падло ні воякам ні дітям не віддає на реабілітацію..все на комерцію заточено.

Зате, як Кличко якусь комунальну власніть під реабілітаційний центр перебудовує коштом міста - відразу вий зелений на оманських болотах починається..
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19.10.2024 18:55 Відповісти
Треба ближче до фронту- більше на відбудові після нальотів потім зароблять
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19.10.2024 17:25 Відповісти
Скільки таких дітей вивозять? Кілька за місяць. І для того треба аж 2 реабілітаційні центри в містах де частіше обстрілюють.
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19.10.2024 19:25 Відповісти
 
 