Два центри для реабілітації дітей, яких повернули з РФ, відкриють у Дніпрі та Харкові за підтримки Франції, - глава МЗС Барро

У Дніпрі та Харкові за підтримки Франції відкриють два центри для реабілітації дітей, яких повернули з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який перебуває з візитом у Києві.

"Хочу оголосити про відкриття в Дніпрі та Харкові двох центрів із підтримкою Франції, які прийматимуть дітей, що повертаються в Україну, і сприятимуть реабілітації", - сказав він.

Також Барро додав, що в соціальній і гуманітарній сфері Франція надала українцям понад 3 мільярди євро допомоги від початку війни.

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