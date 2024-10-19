Два центри для реабілітації дітей, яких повернули з РФ, відкриють у Дніпрі та Харкові за підтримки Франції, - глава МЗС Барро
У Дніпрі та Харкові за підтримки Франції відкриють два центри для реабілітації дітей, яких повернули з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який перебуває з візитом у Києві.
"Хочу оголосити про відкриття в Дніпрі та Харкові двох центрів із підтримкою Франції, які прийматимуть дітей, що повертаються в Україну, і сприятимуть реабілітації", - сказав він.
Також Барро додав, що в соціальній і гуманітарній сфері Франція надала українцям понад 3 мільярди євро допомоги від початку війни.
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Найвеличніше Брехло навіть таким дітям не хоче віддати свої дачі в безпечних регіонах для реабілітації.
Зате, як Кличко якусь комунальну власніть під реабілітаційний центр перебудовує коштом міста - відразу вий зелений на оманських болотах починається..