Надання Україні саме зараз дозволу на далекобійні удари західною зброєю вглиб РФ допоможе запобігти просуванню російських військ і захопленню територій, - Сибіга
Можливість застосування Україною далекобійної західної зброї дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому знищенню українських воїнів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро пресконференції у Києві.
Сибіга зауважив, що Україна прагне отримати дозвіл на удари західною зброєю винятково по військових об’єктах на території РФ.
"На нашу думку, рішення вже зараз про можливість застосування Україною далекобійної зброї (вглиб території РФ. - ред.) дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому знищенню наших воїнів", - зазначив міністр.
За його словами, затримка свого часу із наданням критично необхідної допомоги Україні позначилася на ситуації на полі бою, зокрема сприяла просуванню російської сторони.
"Зараз ми маємо уникнути цієї ситуації. Це рішення, ми дуже сподіваємося, зрештою буде прийнято нашими союзниками", - наголосив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є Велике
будівництвокрадівництво.
забудьте вже про це.
своє потрібно мати і ним бити, а не ******* що штось щось не дав чи не дозволяє.
клоун шось там калякав про нашу балістику, от з нього і питайте.
наприклад 200 ракет сапсан зруйнували б всі кацапські склади бк та аеродроми у межі доступності(до 450 км) ще 24-25 лютого, але хтось закрив всі ракетні програми, а тепер ниє що клятий байден та шольц не дає своїми ракетами по параші бити.
ракети робив ще фон Браун у тунелях під обстрілами, нічого складного там немає якщо ціль просто долетіти кудись туди а не точно в ціль.
Іран будує, пухляк будує, країна яка розробляла ракети що виводили людей в космос та ракету яка лякала весь світ "Сатана" не може навіть аналог Точки У побудувати, не може бо не хочуть куратори з ОПи.
Джавелинов
Дроны
Пушки
Танки
Ракеты
Самолёты
Теперь вот дальнобой.
На самом деле после останется только Ядерка
Ну и Звезда Смерти для фаталити.
Проблема вот в чём.
Украина хочет победить и план минимум вернуть всё своё - и это логично.
И если бы Запад был солидарен с Украиной в этом желании, тол дал бы всё и сразу, а не малыми порциями, которые не могут обеспечить не то что победу, а даже удержаться на месте.
Вот в чём проблема !!!