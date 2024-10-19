УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7113 відвідувачів онлайн
Новини
1 238 24

Надання Україні саме зараз дозволу на далекобійні удари західною зброєю вглиб РФ допоможе запобігти просуванню російських військ і захопленню територій, - Сибіга

Сибіга про надання Україні дозволу на далекобійні удари

Можливість застосування Україною далекобійної західної зброї дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому знищенню українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро пресконференції у Києві.

Сибіга зауважив, що Україна прагне отримати дозвіл на удари західною зброєю винятково по військових об’єктах на території РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї", - Байден

"На нашу думку, рішення вже зараз про можливість застосування Україною далекобійної зброї (вглиб території РФ. - ред.) дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому знищенню наших воїнів", - зазначив міністр.

За його словами, затримка свого часу із наданням критично необхідної допомоги Україні позначилася на ситуації на полі бою, зокрема сприяла просуванню російської сторони.

"Зараз ми маємо уникнути цієї ситуації. Це рішення, ми дуже сподіваємося, зрештою буде прийнято нашими союзниками", - наголосив глава МЗС.

Також читайте: США, Німеччина, Франція та Італія хочуть союзу щодо дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по РФ, - Зеленський

Автор: 

зброя (7532) дозвіл (294) Сибіга Андрій (494)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
А що там з Паляницею ? А з Громом-2, а з Вербою? Як казав Арєстовіч, *****@лі?
показати весь коментар
19.10.2024 15:38 Відповісти
+5
Дай Боже, щоб партнери надали таку можливість-дозвіл, але питання до влади, чому за 5 років не налагодили випуск наших далекобійних ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха різної модефікації? Не подобалися вам ті, що зробив "барига", так зробили б свої, Порошенко і Турчинов за 5 років змогли зробити свої ракети, а честнєйший і найпотужднійший при монобільшості у влади не зміг? І сьогодні налаштовує нарід, що у всьму винні США, Англія і Франція, що не дають дозволу бити?
показати весь коментар
19.10.2024 15:41 Відповісти
+5
Так питань нема.
Є Велике будівництво крадівництво.
показати весь коментар
19.10.2024 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там з Паляницею ? А з Громом-2, а з Вербою? Як казав Арєстовіч, *****@лі?
показати весь коментар
19.10.2024 15:38 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2024 16:02 Відповісти
Сібіга каже а вони слухають і виказують «глибоку озабоченність».
показати весь коментар
19.10.2024 15:51 Відповісти
Червоний автомобіль (мабуть Ферарі? Не куйово деякім у Нені живеться!, не про це ж йдеться, не про майбутнє і що колись у наступному році буде. Йдеться про те, що нам такий дозвіл був потрібний ще вчора…. Інакше плешивого Гітлера зупинити досить складно.
показати весь коментар
19.10.2024 15:56 Відповісти
Єрмаку можуть не надати дозвіл.
показати весь коментар
19.10.2024 15:40 Відповісти
Дай Боже, щоб партнери надали таку можливість-дозвіл, але питання до влади, чому за 5 років не налагодили випуск наших далекобійних ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха різної модефікації? Не подобалися вам ті, що зробив "барига", так зробили б свої, Порошенко і Турчинов за 5 років змогли зробити свої ракети, а честнєйший і найпотужднійший при монобільшості у влади не зміг? І сьогодні налаштовує нарід, що у всьму винні США, Англія і Франція, що не дають дозволу бити?
показати весь коментар
19.10.2024 15:41 Відповісти
Так питань нема.
Є Велике будівництво крадівництво.
показати весь коментар
19.10.2024 15:46 Відповісти
Після виборів мабуть буде відмашка - бо зараз навіть бояться дихнути - шоб зараз навіть на цент бензин не скакнув
показати весь коментар
19.10.2024 15:52 Відповісти
не буде ніякої відмашки, параша не дарма свою ядерну доктрину переписала.
забудьте вже про це.
своє потрібно мати і ним бити, а не ******* що штось щось не дав чи не дозволяє.
клоун шось там калякав про нашу балістику, от з нього і питайте.
показати весь коментар
19.10.2024 16:10 Відповісти
Своє потрібно мати -- але наша економіка в 10 р менша за кацапську - хіба можем ми вистояти 1 на 1
показати весь коментар
19.10.2024 16:14 Відповісти
хамасівцям не заважає космічна перевага у економіці виготовляти ракети у тунелях.
наприклад 200 ракет сапсан зруйнували б всі кацапські склади бк та аеродроми у межі доступності(до 450 км) ще 24-25 лютого, але хтось закрив всі ракетні програми, а тепер ниє що клятий байден та шольц не дає своїми ракетами по параші бити.
показати весь коментар
19.10.2024 18:03 Відповісти
То таке - недавно Ізраіль наишов склад зброі в Хезболи - як не з рашки то з Ірану
показати весь коментар
19.10.2024 18:10 Відповісти
то хезбола, там сирія під боком, а хамас сам з гівна і палок майструє ракети, хай не точні але летять далеко. гугол вам у поміч
показати весь коментар
19.10.2024 18:12 Відповісти
Куди ім там летіти - в них територія на всіх як Киівська обл - шось роблять - а так по тунелях з Єгипту і Лівану затарюються
показати весь коментар
19.10.2024 18:18 Відповісти
лівану .
ракети робив ще фон Браун у тунелях під обстрілами, нічого складного там немає якщо ціль просто долетіти кудись туди а не точно в ціль.
Іран будує, пухляк будує, країна яка розробляла ракети що виводили людей в космос та ракету яка лякала весь світ "Сатана" не може навіть аналог Точки У побудувати, не може бо не хочуть куратори з ОПи.
показати весь коментар
19.10.2024 18:28 Відповісти
За стільки часу і нам дали стільки грошисьок що можна було зробити ''зірку смерті''. Але все розікрали, і тепер можна звалювати вину на інших. Все в стилі зелених. Браво! Понавибирали, пе-ре-сете-йо!
показати весь коментар
19.10.2024 16:03 Відповісти
Можете конечно закидать меня тапками, но я помню, с чего всё начиналось и каждый раз утверждалось, что вот это уж остановит москалей и ваще им наступит *****.

Джавелинов
Дроны
Пушки
Танки
Ракеты
Самолёты
Теперь вот дальнобой.

На самом деле после останется только Ядерка
Ну и Звезда Смерти для фаталити.

Проблема вот в чём.
Украина хочет победить и план минимум вернуть всё своё - и это логично.
И если бы Запад был солидарен с Украиной в этом желании, тол дал бы всё и сразу, а не малыми порциями, которые не могут обеспечить не то что победу, а даже удержаться на месте.

Вот в чём проблема !!!
показати весь коментар
19.10.2024 16:10 Відповісти
Третий год идет война , до сих их пор сопли на повестке дня бить или не бить , сколько человечества погибло , это нужно было отвечать бумерангом сразу.. ***** без раздумий приглашает китаези вступить с Украиной войну, эта тварь беспредельная у него нет границ и понятий , будет папуаское оружие копья они сразу полетят на Украину без раздумий,, не нужно забывать против нас воюет кацапскаяТварь .. Нужно не медля решать эту проблему...
показати весь коментар
19.10.2024 16:53 Відповісти
Та щоб ви всралися, панове союзнички!..
показати весь коментар
19.10.2024 19:34 Відповісти
а цей єлдаковський жиробас військовим стратегом став? на пришвидшених курсах в оп'і навчився?!
показати весь коментар
19.10.2024 21:29 Відповісти
аааа зрааадаааа
показати весь коментар
20.10.2024 03:35 Відповісти
 
 