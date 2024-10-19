Надання Україні саме зараз дозволу на далекобійні удари західною зброєю вглиб РФ допоможе запобігти просуванню російських військ і захопленню територій, - Сибіга

Можливість застосування Україною далекобійної західної зброї дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому знищенню українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро пресконференції у Києві.

Сибіга зауважив, що Україна прагне отримати дозвіл на удари західною зброєю винятково по військових об’єктах на території РФ.

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"На нашу думку, рішення вже зараз про можливість застосування Україною далекобійної зброї (вглиб території РФ. - ред.) дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому знищенню наших воїнів", - зазначив міністр.

За його словами, затримка свого часу із наданням критично необхідної допомоги Україні позначилася на ситуації на полі бою, зокрема сприяла просуванню російської сторони.

"Зараз ми маємо уникнути цієї ситуації. Це рішення, ми дуже сподіваємося, зрештою буде прийнято нашими союзниками", - наголосив глава МЗС.

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