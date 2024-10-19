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Новини
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Понад 100 тис. українських військових пройшли підготовку за кордоном від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Генштаб

Навчання українських військових

Із 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін.

"За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", - зазначив Межевікін.

Також читайте: Країни ЄС підготували 60 тисяч українських військових, - Міноборони Німеччини

Також він додав, що співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.

"І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", - зауважив Межевікін.

Читайте: Місію ЄС із навчання українських військових продовжать на два роки, - Боррель

Автор: 

Генштаб ЗС (6772) військові навчання (2781) підготовка (189) військовослужбовці (4808)


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Топ коментарі
+4
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс: Україна має перемогти корупцію, і тільки тоді члени альянсу запросять її до НАТО, - міністр оборони Нідерландів
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19.10.2024 16:13 Відповісти
+3
Із 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів. Джерело:
**********
Гарна кругла цифра. Також близько 100 тисяч військовослужбовців служать в ТЦК. І приблизно стільки ж є дезертирами, - СЗЧ.

Все по 100 тисяч.
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19.10.2024 16:12 Відповісти
+1
А Болгарія, Угорщина, Туреччина, Румунія, Македонія, Чорногорія, Греція, Італія перемогли всебе корупцію, просто знищили її під корінь - твердо і чітко.
Перестаньте слухати ці жалюгідні виправдання про проблеми вступу України до НАТО. Основна проблема вступу у тому, що Європа просто сама поринула у корупції - рашисти занесли свої чемодани нафтодоларів ледь не в кожну країну члена НАТО
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19.10.2024 16:40 Відповісти
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Із 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів. Джерело:
**********
Гарна кругла цифра. Також близько 100 тисяч військовослужбовців служать в ТЦК. І приблизно стільки ж є дезертирами, - СЗЧ.

Все по 100 тисяч.
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19.10.2024 16:12 Відповісти
Уже більше 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном https://www.pravda.com.ua/authors/561fc96582bad/ "Українська правда" - Вівторок, 21 листопада 2023, 20:33 . Тобто 0 за 2024 рік!!!
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19.10.2024 16:36 Відповісти
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс: Україна має перемогти корупцію, і тільки тоді члени альянсу запросять її до НАТО, - міністр оборони Нідерландів
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19.10.2024 16:13 Відповісти
А Болгарія, Угорщина, Туреччина, Румунія, Македонія, Чорногорія, Греція, Італія перемогли всебе корупцію, просто знищили її під корінь - твердо і чітко.
Перестаньте слухати ці жалюгідні виправдання про проблеми вступу України до НАТО. Основна проблема вступу у тому, що Європа просто сама поринула у корупції - рашисти занесли свої чемодани нафтодоларів ледь не в кожну країну члена НАТО
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19.10.2024 16:40 Відповісти
в нас суцільна корупція
кого з представників влади загальної, місцевої, яких чиновників ви можете назвати не задіяними в корупції
хоч одне прізвище
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19.10.2024 17:16 Відповісти
В нас суцільна корупція, але це не є перешкодою для вступу в НАТО. Перешкодою є те, що рашка тримає нас у своїй сфері інтересів, і НАТО тупо сциться їм заперечити.
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19.10.2024 17:34 Відповісти
Навіщо ми потрібні НАТО ?
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19.10.2024 18:34 Відповісти
Может на случай войны? Хотя у них хватает боевых подразделений - Португалия, Греция, Дания проверенны в боях , а Черногорцы вааще звери.
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19.10.2024 18:49 Відповісти
Стримувати орків
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19.10.2024 22:01 Відповісти
 
 