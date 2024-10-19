Понад 100 тис. українських військових пройшли підготовку за кордоном від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Генштаб
Із 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін.
"За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", - зазначив Межевікін.
Також він додав, що співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.
"І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", - зауважив Межевікін.
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Гарна кругла цифра. Також близько 100 тисяч військовослужбовців служать в ТЦК. І приблизно стільки ж є дезертирами, - СЗЧ.
Все по 100 тисяч.
Перестаньте слухати ці жалюгідні виправдання про проблеми вступу України до НАТО. Основна проблема вступу у тому, що Європа просто сама поринула у корупції - рашисти занесли свої чемодани нафтодоларів ледь не в кожну країну члена НАТО
кого з представників влади загальної, місцевої, яких чиновників ви можете назвати не задіяними в корупції
хоч одне прізвище