Понад 100 тис. українських військових пройшли підготовку за кордоном від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Генштаб

Із 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін.

"За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", - зазначив Межевікін.

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Також він додав, що співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.

"І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", - зауважив Межевікін.

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