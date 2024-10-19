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Новини Війна
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Зростання випадків СЗЧ - це не проблема якості вишколу, - начальник управління Генштабу Межевікін

Начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін

Зростання кількості випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) не пов'язане з проблемами військового вишколу.

Про це на брифінгу заявив заступник начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Потрібно розуміти причини самовільного залишення частин тими, хто це вчинив. Дуже багато хто каже, що вони були недостатньо навчені. Але ми знаємо, що деякі військовослужбовці, якщо вони й пів року військового вишколу пройдуть, вони просто не мають бажання брати участь у захисті країни", – сказав він.

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За словами Межевікіна, є така категорія людей, боротися з якими шляхом покращення якості вишколу, – це "справа, яка не призведе ні до чого".

Зростання кількості СЗЧ в Україні пов'язане не з проблемами вишколу, оскільки частина тих, хто самовільно залишав частини, робили це не тільки під час підготовки, додав полковник.

Автор: 

ЗСУ (7666) Межевікін Євген (11) СЗЧ (78)


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Топ коментарі
+15
на часі - не декларативна відміна кріпосного права на державному рівні. тільки справжні вільні люди будуть готові захищати свою свободу, а не минуле, теперішнє та майбутнє кріпацтво.
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19.10.2024 18:40 Відповісти
+15
Поєднав грішне з праведним. Якби бачили, що їх дійсно цінують, а операції планують компетентні командири - СЗЧ було б менше. А якщо ти весь такий піврічно підготовлений, але сидиш у холодному окопі без бк та будь-якої обізнаності хто де навколо і до кого звернутись по допомогу, то авжеж з'являтимуться думки втікти звідти якомога швидше.
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19.10.2024 18:47 Відповісти
+13
Навіщо видумувати зелений велосипед? При Порошенко було декілька ротацій і діяли контракти, короткі на місяць, середні і довгі на декілька років і за це платили. Бійці йшли воювати добровольно, бо мали грошове забезпечення, безкоштовне лікування і родина в разі смерті отримувала гроші від держави, шану та нагороди. А "бусифікація" безкоштовно в один бік мало хто бажає йти. Таке враження, що це все робиться навмисно. Один всього приклад, на офіс президента виділяється додатково 3,6 мільярда гривень, військовим ніхто нічого не збільшив. На прокуратуру збільшується виділення з бюджету, де прокурори і самі за себе потурбувалися, повним складлм оформили собі інвалідність і додатково до зарплати і отриманих подяк від бізнесменів, щоб іх не чіпали, отримують ще по 40 тисяч соціальних виплоат. А поранені військові не списуються з частин, виводяться за штат і отримують до тисячі гривень в місяць.
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19.10.2024 19:00 Відповісти
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19.10.2024 18:33 Відповісти
++
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19.10.2024 19:18 Відповісти
на часі - не декларативна відміна кріпосного права на державному рівні. тільки справжні вільні люди будуть готові захищати свою свободу, а не минуле, теперішнє та майбутнє кріпацтво.
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19.10.2024 18:40 Відповісти
Пів року вишколу - "Універсальнии солдат"
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19.10.2024 18:41 Відповісти
Поєднав грішне з праведним. Якби бачили, що їх дійсно цінують, а операції планують компетентні командири - СЗЧ було б менше. А якщо ти весь такий піврічно підготовлений, але сидиш у холодному окопі без бк та будь-якої обізнаності хто де навколо і до кого звернутись по допомогу, то авжеж з'являтимуться думки втікти звідти якомога швидше.
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19.10.2024 18:47 Відповісти
Якби бачили, що їх дійсно цінують, а операції планують компетентні командири - СЗЧ було б менше. А якщо ти весь такий піврічно підготовлений, але сидиш у холодному окопі без бк та будь-якої обізнаності хто де навколо

Такое уже было чуть больше сто лет тому назад.
Солдатские комитеты утверждали планы командиров.
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19.10.2024 20:08 Відповісти
У тупих русаків так було і так буде у нас, бо офіцери тупі. А у британців і французів так не було і вони перемогли.
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19.10.2024 20:33 Відповісти
Потрібно і далі бути маленькою м'ясною армією, де людей не цінують і операції планують некомпетентні. Так точно переможемо!
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19.10.2024 20:46 Відповісти
А хто їх затверджує у нас? Також хто у нас відповідає за забезпечення? Ті, хто дупля в цьому не відбивають, але вміють рахувати втрати і гроші. Є якісь справді компетентні органи з компетентними людьми?
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19.10.2024 20:49 Відповісти
Перших три роки було просто, у всьому був винен Порошенко, а тепер, трясця його, треба імпровізувати
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19.10.2024 18:50 Відповісти
Навіщо видумувати зелений велосипед? При Порошенко було декілька ротацій і діяли контракти, короткі на місяць, середні і довгі на декілька років і за це платили. Бійці йшли воювати добровольно, бо мали грошове забезпечення, безкоштовне лікування і родина в разі смерті отримувала гроші від держави, шану та нагороди. А "бусифікація" безкоштовно в один бік мало хто бажає йти. Таке враження, що це все робиться навмисно. Один всього приклад, на офіс президента виділяється додатково 3,6 мільярда гривень, військовим ніхто нічого не збільшив. На прокуратуру збільшується виділення з бюджету, де прокурори і самі за себе потурбувалися, повним складлм оформили собі інвалідність і додатково до зарплати і отриманих подяк від бізнесменів, щоб іх не чіпали, отримують ще по 40 тисяч соціальних виплоат. А поранені військові не списуються з частин, виводяться за штат і отримують до тисячі гривень в місяць.
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19.10.2024 19:00 Відповісти
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19.10.2024 19:09 Відповісти
Что за зон ,,сво,,? Ты откуда пишешь?с Ольгино?
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19.10.2024 19:20 Відповісти
так поэтому, лахтеныш, ваш ******** и нашел вам подмогу - корейских уродов.
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19.10.2024 19:26 Відповісти
Шапіто знищує все і його треба скоріше позбутись!
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19.10.2024 19:42 Відповісти
А ВИЧ СОЧ это так сейчас дезертирство называют?
Это шо всю оставшуюся жизнь в подвале сидеть?
Или у нас, сейчас за дезер СОЧ, как за переход границы, 750 грн. штраф назначают?
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19.10.2024 20:02 Відповісти
Не завидуй
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19.10.2024 20:07 Відповісти
Що ви хочете від бусифікованих людей, багато хто з яких пережили епіліптичну кризу у людоловів ?
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19.10.2024 22:37 Відповісти
Дивно, що бусифіковані кріпаки не хочуть на передку захищати важке життя прокурорів- інвалідів, суддів, ментів, бідних депутатів та решту покидьків, чиє життя так прекрасно буяє в тилу.
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20.10.2024 08:32 Відповісти
 
 