Зростання випадків СЗЧ - це не проблема якості вишколу, - начальник управління Генштабу Межевікін

Зростання кількості випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) не пов'язане з проблемами військового вишколу.

Про це на брифінгу заявив заступник начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Потрібно розуміти причини самовільного залишення частин тими, хто це вчинив. Дуже багато хто каже, що вони були недостатньо навчені. Але ми знаємо, що деякі військовослужбовці, якщо вони й пів року військового вишколу пройдуть, вони просто не мають бажання брати участь у захисті країни", – сказав він.

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За словами Межевікіна, є така категорія людей, боротися з якими шляхом покращення якості вишколу, – це "справа, яка не призведе ні до чого".

Зростання кількості СЗЧ в Україні пов'язане не з проблемами вишколу, оскільки частина тих, хто самовільно залишав частини, робили це не тільки під час підготовки, додав полковник.