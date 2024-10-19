Зростання випадків СЗЧ - це не проблема якості вишколу, - начальник управління Генштабу Межевікін
Зростання кількості випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) не пов'язане з проблемами військового вишколу.
Про це на брифінгу заявив заступник начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Потрібно розуміти причини самовільного залишення частин тими, хто це вчинив. Дуже багато хто каже, що вони були недостатньо навчені. Але ми знаємо, що деякі військовослужбовці, якщо вони й пів року військового вишколу пройдуть, вони просто не мають бажання брати участь у захисті країни", – сказав він.
За словами Межевікіна, є така категорія людей, боротися з якими шляхом покращення якості вишколу, – це "справа, яка не призведе ні до чого".
Зростання кількості СЗЧ в Україні пов'язане не з проблемами вишколу, оскільки частина тих, хто самовільно залишав частини, робили це не тільки під час підготовки, додав полковник.
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Такое уже было чуть больше сто лет тому назад.
Солдатские комитеты утверждали планы командиров.
ВИЧСОЧ это так сейчас дезертирство называют?
Это шо всю оставшуюся жизнь в подвале сидеть?
Или у нас, сейчас за
дезерСОЧ, как за переход границы, 750 грн. штраф назначают?