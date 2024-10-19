Син лікаря вінницької МСЕК Власюка, у якого знайшли 13 квартир і три Tesla, працює радником Зеленського, - журналіст Ніколов

Син лікаря вінницької МСЕК Віктора Власюка, у якого журналісти знайшли 13 квартир і три автомобіля Tesla, Владислав Вікторович Власюк працює радником президента Володимира Зеленського по санкційній політиці. Також лікар вінницької МСЕК Віктор Власюк має спільну фірму ТОВ "Сонячні фермери" чинною головю вінницької МСЕК Юлією Даниленко. Можливо ця фірма має справу з сонячною енергетикою, тоді чоловік Даниленко дуже зручно працює у "Вінницяобленерго".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Обоз" викотив розслідування про лікаря вінницької МСЕК Віктора Власюка. Він очолював цю структуру до 2014 року, а потім спустився на щабель нижче (його посаду зайняла Юлія Даниленко, до неї ми ще повернемось). Але зміг заробити на три автомобілі Tesla і тринадцять квартир. Найдорожча з них – шестикімнатні апартаменти на вул. Інститутській у Києві площею 260 квадратів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вінницький лікар МСЕК Власюк придбав 13 квартир і три Tesla. Елітну нерухомість у центрі Києва оформив на дружину-пенсіонерку, - ЗМІ

І щось мені підказує, що з квартири на Інститутській Віктору Власюку дуже близько до Банкової, де радником президента Зеленського по санкційній політиці трудиться Владислав Вікторович Власюк. Да-да.

Я не бачив свідоцтв про народження, мені не зливали персональну інформацію про батька і сина. Але з відкритих джерел відомо, що наш вінницькій мсеківець Власюк з вищезгаданою мсечкою Юлією Даниленко мають спільну фірму – ТОВ "Сонячні фермери" (можливо це про сонячну електростанцію, чоловік Даниленко дуже зручно працює у "Вінницяобленерго").

Це ТОВ "Сонячні фермери" зареєстровані у Києві по вул.Пушкінська 28/9, кв 24. І саме за цією адресою у цьому ж офісі прописані чотири громадські організації радника президента - "Спільнота випусників юридичного факультету", "Асоціація з розвитку штучного інтелекту", "Юристи за екологію", "Адвокатська ініціатива "Стопбулінг" (тут співзасновником виступає брат-близнюк Владислава Віталій).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікар у Сумах за 3000$ надавав ухилянтам медичні документи на встановлення групи інвалідності та зняття з обліку, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На фоні чуток, що хмельницька МСЕчка Крупа є дальньою родичкою голови Верховної Ради Сетфанчука (його батько очолював міську лікарню у Хмельницькому), це мене підштовхнуло до такої думки, що нові еліти у нас якісно відрізняють від попередніх. Це вже не діти олігархів. А діти МСЕК. Спостерігаємо у чистому вигляді перемогу контреліти над елітою)))) Хоча яка вона там контра))))

Про всяк випадок уточню. Радник президента Власюк - справді син вінницького мсечника. Але мсечник заробив свої квартири не завдяки сину, а навпаки. Це малі Власюки вийшли в люди на батькових статках, зароблених на видачі інвалідних довідок. І один з братів став радником Зеленського, а другий зараз є заступником голови Хмельницької ОДА.

Ще раз. Я в жодному разі не підозрюю, що мандат Зеленського якось допоміг їм сформувати батьків капітал. Я чесно назвав їх "дітьми МСЄК". Бо саме звідти вони отримали стартовий посил в життя", - розповів журналіст.





