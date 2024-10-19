УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7069 відвідувачів онлайн
Новини
243 630 237

Син лікаря вінницької МСЕК Власюка, у якого знайшли 13 квартир і три Tesla, працює радником Зеленського, - журналіст Ніколов

У 2024 році президент Володимир Зеленський призначив Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.

Син лікаря вінницької МСЕК Віктора Власюка, у якого журналісти знайшли 13 квартир і три автомобіля Tesla, Владислав Вікторович Власюк працює радником президента Володимира Зеленського по санкційній політиці. Також лікар вінницької МСЕК Віктор Власюк має спільну фірму ТОВ "Сонячні фермери" чинною головю вінницької МСЕК Юлією Даниленко. Можливо ця фірма має справу з сонячною енергетикою, тоді чоловік Даниленко дуже зручно працює у "Вінницяобленерго".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Обоз" викотив розслідування про лікаря вінницької МСЕК Віктора Власюка. Він очолював цю структуру до 2014 року, а потім спустився на щабель нижче (його посаду зайняла Юлія Даниленко, до неї ми ще повернемось). Але зміг заробити на три автомобілі Tesla і тринадцять квартир. Найдорожча з них – шестикімнатні апартаменти на вул. Інститутській у Києві площею 260 квадратів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вінницький лікар МСЕК Власюк придбав 13 квартир і три Tesla. Елітну нерухомість у центрі Києва оформив на дружину-пенсіонерку, - ЗМІ

І щось мені підказує, що з квартири на Інститутській Віктору Власюку дуже близько до Банкової, де радником президента Зеленського по санкційній політиці трудиться Владислав Вікторович Власюк. Да-да.

Я не бачив свідоцтв про народження, мені не зливали персональну інформацію про батька і сина. Але з відкритих джерел відомо, що наш вінницькій мсеківець Власюк з вищезгаданою мсечкою Юлією Даниленко мають спільну фірму – ТОВ "Сонячні фермери" (можливо це про сонячну електростанцію, чоловік Даниленко дуже зручно працює у "Вінницяобленерго").

Це ТОВ "Сонячні фермери" зареєстровані у Києві по вул.Пушкінська 28/9, кв 24. І саме за цією адресою у цьому ж офісі прописані чотири громадські організації радника президента - "Спільнота випусників юридичного факультету", "Асоціація з розвитку штучного інтелекту", "Юристи за екологію", "Адвокатська ініціатива "Стопбулінг" (тут співзасновником виступає брат-близнюк Владислава Віталій).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікар у Сумах за 3000$ надавав ухилянтам медичні документи на встановлення групи інвалідності та зняття з обліку, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На фоні чуток, що хмельницька МСЕчка Крупа є дальньою родичкою голови Верховної Ради Сетфанчука (його батько очолював міську лікарню у Хмельницькому), це мене підштовхнуло до такої думки, що нові еліти у нас якісно відрізняють від попередніх. Це вже не діти олігархів. А діти МСЕК. Спостерігаємо у чистому вигляді перемогу контреліти над елітою)))) Хоча яка вона там контра))))

Про всяк випадок уточню. Радник президента Власюк - справді син вінницького мсечника. Але мсечник заробив свої квартири не завдяки сину, а навпаки. Це малі Власюки вийшли в люди на батькових статках, зароблених на видачі інвалідних довідок. І один з братів став радником Зеленського, а другий зараз є заступником голови Хмельницької ОДА.

Ще раз. Я в жодному разі не підозрюю, що мандат Зеленського якось допоміг їм сформувати батьків капітал. Я чесно назвав їх "дітьми МСЄК". Бо саме звідти вони отримали стартовий посил в життя", - розповів журналіст.

Ніколов про сина лікаря вінницької МСЕК Владислава Власюка
Ніколов про сина лікаря вінницької МСЕК Владислава Власюка
Ніколов про сина лікаря вінницької МСЕК Владислава Власюка

Автор: 

Вінниця (627) Зеленський Володимир (24339) корупція (4705) лікарі (1290) Юрій Ніколов (101) МСЕК (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+108
Яка несподівонка!
Ну, то все Порошенко вінуватий.
показати весь коментар
19.10.2024 18:55 Відповісти
+88
показати весь коментар
19.10.2024 18:59 Відповісти
+82
Зе не бореться з корупцією, вн іі очолює.
показати весь коментар
19.10.2024 18:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
В президента радник злодій, в спікера родичка злодійка...то піздец !
показати весь коментар
20.10.2024 11:36 Відповісти
То може це ці радники пропонують вимикати світло для кріпаків, щоб заспокоїти чернь?
показати весь коментар
20.10.2024 11:46 Відповісти
ОПаньки, *************!!!
КоженПрезЕдент, зробилиЇхРазом, *******************.
показати весь коментар
20.10.2024 12:18 Відповісти
схема запрацювала десь 10+ років тому
показати весь коментар
20.10.2024 12:28 Відповісти
Власюк, як стверджує видання, лікар не простий. Він був попередником Даниленко на посаді, очолював МСЕК з 2002-го до 2014-го.
Джерело:

Ви не в курсі, чому, виключно крадії- українофоби входять до складу ОПи- радників презЕдента?
показати весь коментар
20.10.2024 12:47 Відповісти
а схема запрацювала 10+ років тому
показати весь коментар
20.10.2024 14:42 Відповісти
Але зелені підняли її до невиданних висот, так що стули пельку, бот
показати весь коментар
21.10.2024 13:36 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2024 12:39 Відповісти
І ото з таким корупційним рилом намагатися пролізти до НАТО?
показати весь коментар
20.10.2024 12:31 Відповісти
"Щойно Україна відповідатиме критеріям, вона отримає ПДЧ. Але цього досі не зроблено. Вони досі мають розібратися із корупцією, вони досі мають відповідати іншим критеріям, щоб отримати ПДЧ. Україна досі має збудувати демократичну, вільну від олігархів владу", - зазначав Байден після саміту НАТО у Брюсселі.
показати весь коментар
20.10.2024 12:50 Відповісти
хмельницька МСЕчка Крупа є дальньою родичкою голови Верховної Ради Сетфанчука (його батько очолював міську лікарню у Хмельницькому) Джерело:

Виходить ... і не дивно, була історія з самим Стефанчуком про компенсацію за оренду квартири.

Жлоби !
показати весь коментар
20.10.2024 12:45 Відповісти
Але ж ця інформація, як і про прокурорів-"інвалідів", буде в звітах департаментів посольств сша, британії. І потім такі як Трамп кажуть "Подивіться! Навіщо їм давати гроші? Я сам все зроблю для них!"
показати весь коментар
20.10.2024 15:42 Відповісти
Вот все более отчетливее и вырисовывается суть ныненшней власти
показати весь коментар
20.10.2024 15:44 Відповісти
Ще один потужний менеджер в офісі президента. Був Тимошенко, шурма, Татаров і ще багато інших потужних менеджерів, будівничих України.
показати весь коментар
20.10.2024 15:46 Відповісти
Про Богдана забыли.
показати весь коментар
20.10.2024 23:28 Відповісти
Корупціонер працює радником президента-це все ще не системна корупція…
показати весь коментар
20.10.2024 16:15 Відповісти
Знаєте шо, це вже переходе всі кордони терпцю. ГЕТЬ просрочку ЗЄ разом із його служками!!!!
показати весь коментар
20.10.2024 18:43 Відповісти
Пожухший лист на тротуаре сохнет Угрюмо люди прячутся в пальто. На крик:" Когда же эта сволочь сдохнет?" Уже никто не спрашивает: "Кто?"
показати весь коментар
20.10.2024 19:55 Відповісти
Если что, это про путлера.
показати весь коментар
20.10.2024 23:29 Відповісти
Це не мсеківці, не лікарі, це просто нікчемні, примітивні жлоби. Але мені цікаво: куди будуть тікати, коли зміниться влада? Європа їх видасть, а в московії свого жлобства вистачає.
показати весь коментар
20.10.2024 20:14 Відповісти
Даже зраду можно іноді зрозуміти, в неї є якийсь мотив, а у жлобства не має, це стан душі. Тому жлоби гараздом страшніші для суспільства чим навіть зрадники, жлоби це як маркери суспільства.
показати весь коментар
20.10.2024 23:18 Відповісти
Який Зеленський такі і радники .
показати весь коментар
20.10.2024 23:48 Відповісти
Єта што-та другоє, нє фсьо так адназначно
показати весь коментар
20.10.2024 23:54 Відповісти
Держслужбовцям заборонено вести бізнес. Якщо він ніколи не робив у бізнесі, усі статки є корупційні і підлягають конфіскації
показати весь коментар
21.10.2024 01:14 Відповісти
Стрелять мразей, и конфискация всего даже у родственичков
показати весь коментар
21.10.2024 05:22 Відповісти
Боже! Які знахабнілі українські гниди під час такого народного горя і втрат в Україні! Як президент не почне публічно судити до довічного таких гнид,то в українців все більше буде неприємних запитань до президентської вертикалі влади!👎
показати весь коментар
21.10.2024 06:10 Відповісти
чомусь не дивно. що президент, що всі його менеджери чи радники суціль ухилянти і хапуги. дєті праффесора якуновича
показати весь коментар
21.10.2024 09:25 Відповісти
Нехай на совісті залишиться кров тисяч солдатів і офіцерів, які загинули на фронті без захисту дронів,автомобілів,фортифікаційних споруд....Бо не було грошей,які вкрали в держави ці нелюди!
показати весь коментар
21.10.2024 10:23 Відповісти
Де ж там 59% підтримки ворожого агента й державного зрадника в Україні? Хіба що серед отаких його "падєльникаф"-корупціонерів у тій промосковській владі.
показати весь коментар
21.10.2024 14:05 Відповісти
Кажуть Україна бідна країна, мабуть це не так.Вона дуже сильно пограбована можновладцями всіх рівнів,які за це не несуть ніякого покарання,апетит у котрих не дивлячись на війну тільки зростає.
показати весь коментар
22.10.2024 09:46 Відповісти
Як можна так обкроадати народ під час війни???
показати весь коментар
22.10.2024 17:22 Відповісти
Эта фсьо рашистское ипсо.Зелупа ничего не знала.Ровным счетом-ничего.(С)😉
показати весь коментар
22.10.2024 22:02 Відповісти
А чому ніхто не сказав що батька Власюка спіймали в 2014 коли знайшли купу грошей актевісти в нього кабинеті? Його до речі судили перший раз судя його зразу випустив до речі! Може ще питання суді задати? А потім після другого разу поїхав наш Власюк на Київ та чудо його поновили знову на головного врача!
показати весь коментар
24.10.2024 14:47 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 