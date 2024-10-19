Міноборони після аналізу ризиків видалило чат-бот "Резерв+" у Телеграмі: Він ніяк не вплинув на безпеку застосунку
Міністерство оборони підтвердило, що проросійські шахраї могли скористатися колишньою назвою чат-бота застосунку "Резерв+" для створення підробленої версії. Однак це не вплинуло на безпеку застосунку та не зашкодило даним користувачів. Чат-бот у Телеграмі було видалено із застосунку "Резерв+" після аналізу ризиків використання цієї платформи. Наразі бот знищений, створення акаунту за його посиланням більше неможливе.
Про це повідомляє Міністерство оборони у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У звʼязку з повідомленнями про можливий злам Резерв+ чи чат-ботів технічної підтримки застосунку повідомляємо наступне:
У травні, під час запуску застосунку Резерв+, технічна підтримка користувачів здійснювалась через декілька популярних платформ, зокрема й через Telegram, що на той момент було загальноприйнятою практикою для багатьох сервісів. Це був початковий етап роботи, під час якого команда забезпечувала доступність підтримки в різних середовищах.
Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота.
Щойно було виявлено розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, ми негайно звернулися до Telegram із запитом про його видалення, і бот був знищений. За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе.
Важливо підкреслити, що це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку Резерв+. Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді. Сам Резерв+ не зберігає жодних даних про користувачів.
Команда фахівців із безпеки працює над забезпеченням повної захищеності інформації та безпеки даних користувачів у цілодобовому режимі.
Наразі наші спеціалісти також на постійному звʼязку безпосередньо з користувачами, які звернулися зі скаргами, і оперативно вирішують ці питання.
Звертаємо вашу увагу: Міністерство оборони не веде технічну підтримку через месенджер Telegram. Будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими", - розповіли в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
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так шо не з чуток - стрьомна помийка той "телеграм", сер'йозні справи довіряти не можна - хіба що тільки "котики та квіточки", ну і телеканалізації позитивних блогерів Найвеличнівшивої усіх часів і народів, що одне й те саме...
Напряму расєянських. Люди ж звикли, що техпідтримка у тілєзі!
Але поверхня атаки не обмежувалася тільки застосунком Резерв+. На думку фахівців з кібербезпеки, на смартфонах користувачів застосунку , які через "офіційний" чатбот Телеграм завантажили файл REZERVPLUS.zip - «для коректного внесення змін до реєстру» насправді отримали шкідливе, хакерське програмне забезпечення (клас stealer, модель Medusa Stealer), яке з великою імовірністю викрало із смартфону користувача "все, що змогло" і самовидалилося, знищивши сліди свого перебування. Хакерська група, яка здійснила атаку, фахівцям відома під назвою DaVinci Group («UAC-0050» за українською класифікацією) і спеціалізується на кібер-шпигунстві. Використовує давно відомі інструменти: LunaStealer, RemcosRAT, різні дропери, а також MedusaStealer.
Отже, тим, хто завантажив на свій смартфон файл з шкідливим ПЗ, мабуть доцільно звернутися до фахівців з кібербезпеки, які підтримують застосунок Резерв+ та отримати відповідні рекомендації по реагуванню на кібератаку ворога.