Міноборони після аналізу ризиків видалило чат-бот "Резерв+" у Телеграмі: Він ніяк не вплинув на безпеку застосунку

Міністерство оборони підтвердило, що проросійські шахраї могли скористатися колишньою назвою чат-бота застосунку "Резерв+" для створення підробленої версії. Однак це не вплинуло на безпеку застосунку та не зашкодило даним користувачів. Чат-бот у Телеграмі було видалено із застосунку "Резерв+" після аналізу ризиків використання цієї платформи. Наразі бот знищений, створення акаунту за його посиланням більше неможливе.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з повідомленнями про можливий злам Резерв+ чи чат-ботів технічної підтримки застосунку повідомляємо наступне:



У травні, під час запуску застосунку Резерв+, технічна підтримка користувачів здійснювалась через декілька популярних платформ, зокрема й через Telegram, що на той момент було загальноприйнятою практикою для багатьох сервісів. Це був початковий етап роботи, під час якого команда забезпечувала доступність підтримки в різних середовищах.

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Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота.



Щойно було виявлено розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, ми негайно звернулися до Telegram із запитом про його видалення, і бот був знищений. За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе.



Важливо підкреслити, що це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку Резерв+. Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді. Сам Резерв+ не зберігає жодних даних про користувачів.



Команда фахівців із безпеки працює над забезпеченням повної захищеності інформації та безпеки даних користувачів у цілодобовому режимі.

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Наразі наші спеціалісти також на постійному звʼязку безпосередньо з користувачами, які звернулися зі скаргами, і оперативно вирішують ці питання.



Звертаємо вашу увагу: Міністерство оборони не веде технічну підтримку через месенджер Telegram. Будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими", - розповіли в Міноборони.



