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Новини
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Міноборони після аналізу ризиків видалило чат-бот "Резерв+" у Телеграмі: Він ніяк не вплинув на безпеку застосунку

Резерв+

Міністерство оборони підтвердило, що проросійські шахраї могли скористатися колишньою назвою чат-бота застосунку "Резерв+" для створення підробленої версії. Однак це не вплинуло на безпеку застосунку та не зашкодило даним користувачів. Чат-бот у Телеграмі було видалено із застосунку "Резерв+" після аналізу ризиків використання цієї платформи. Наразі бот знищений, створення акаунту за його посиланням більше неможливе.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з повідомленнями про можливий злам Резерв+ чи чат-ботів технічної підтримки застосунку повідомляємо наступне:

У травні, під час запуску застосунку Резерв+, технічна підтримка користувачів здійснювалась через декілька популярних платформ, зокрема й через Telegram, що на той момент було загальноприйнятою практикою для багатьох сервісів. Це був початковий етап роботи, під час якого команда забезпечувала доступність підтримки в різних середовищах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від технічної підтримки "Резерв+", - Держспецзв’язку

Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота.

Щойно було виявлено розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, ми негайно звернулися до Telegram із запитом про його видалення, і бот був знищений. За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе.

Важливо підкреслити, що це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку Резерв+. Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді. Сам Резерв+ не зберігає жодних даних про користувачів.

Команда фахівців із безпеки працює над забезпеченням повної захищеності інформації та безпеки даних користувачів у цілодобовому режимі.

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Наразі наші спеціалісти також на постійному звʼязку безпосередньо з користувачами, які звернулися зі скаргами, і оперативно вирішують ці питання.

Звертаємо вашу увагу: Міністерство оборони не веде технічну підтримку через месенджер Telegram. Будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими", - розповіли в Міноборони.

Міноборони про чат-бот Резерв+ у Телеграмі
Міноборони про чат-бот Резерв+ у Телеграмі

Автор: 

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Топ коментарі
+3
От тепер з'явиться дуже багато резервів+, хароших і разних.
Напряму расєянських. Люди ж звикли, що техпідтримка у тілєзі!
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19.10.2024 19:54 Відповісти
+3
Спочатку злили всі дані про мобілізованих, та резервістів, а тепер оголосили, що не потрібно було в кацапський Телеграм пхати?
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19.10.2024 21:38 Відповісти
+2
мобілізація була повязана з феесбешним телеграмом. потужно!
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19.10.2024 19:41 Відповісти
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А вона була, та безпека?
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19.10.2024 19:41 Відповісти
мобілізація була повязана з феесбешним телеграмом. потужно!
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19.10.2024 19:41 Відповісти
..кілька днів тому приходить мені у телеграм від знайомої дивне повідомлення з проханням терміново позичити 16000 гривень до завтра... оскільки стилістика повідомлення була нетиповою, то відмовив (бо є звичайний мобільний для подібних питань), бо подумав, що смартфона втрачено, але потім інша знайома наступного дня через телеграм повідомила, що тОй канал було зламано (наразі він й досі справді "завмер")...
так шо не з чуток - стрьомна помийка той "телеграм", сер'йозні справи довіряти не можна - хіба що тільки "котики та квіточки", ну і телеканалізації позитивних блогерів Найвеличнівшивої усіх часів і народів, що одне й те саме...
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19.10.2024 19:50 Відповісти
От тепер з'явиться дуже багато резервів+, хароших і разних.
Напряму расєянських. Люди ж звикли, що техпідтримка у тілєзі!
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19.10.2024 19:54 Відповісти
Так-так, ми вам повірили. Вибір 19 теж не повпливав.
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19.10.2024 20:05 Відповісти
Добре, якщо атака ворога на застосунок Резерв+ шляхом експлуатації уразливості "офіційного" фейкового чатботу Телеграм не нанесла шкоди Резерв+ .
Але поверхня атаки не обмежувалася тільки застосунком Резерв+. На думку фахівців з кібербезпеки, на смартфонах користувачів застосунку , які через "офіційний" чатбот Телеграм завантажили файл REZERVPLUS.zip - «для коректного внесення змін до реєстру» насправді отримали шкідливе, хакерське програмне забезпечення (клас stealer, модель Medusa Stealer), яке з великою імовірністю викрало із смартфону користувача "все, що змогло" і самовидалилося, знищивши сліди свого перебування. Хакерська група, яка здійснила атаку, фахівцям відома під назвою DaVinci Group («UAC-0050» за українською класифікацією) і спеціалізується на кібер-шпигунстві. Використовує давно відомі інструменти: LunaStealer, RemcosRAT, різні дропери, а також MedusaStealer.
Отже, тим, хто завантажив на свій смартфон файл з шкідливим ПЗ, мабуть доцільно звернутися до фахівців з кібербезпеки, які підтримують застосунок Резерв+ та отримати відповідні рекомендації по реагуванню на кібератаку ворога.
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19.10.2024 20:42 Відповісти
Спочатку злили всі дані про мобілізованих, та резервістів, а тепер оголосили, що не потрібно було в кацапський Телеграм пхати?
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19.10.2024 21:38 Відповісти
Насмішили..він і не працював ніхрена...
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19.10.2024 21:54 Відповісти
На один спосіб спілкування стало менше.
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19.10.2024 22:03 Відповісти
Так вам усім і треба , телепні. Більше нічого додати.
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19.10.2024 22:16 Відповісти
Міністерство оборони заборонило військовим користуватися Телегою але саме там продовжувало використовувати чатбот резерву+. В чому логіка?
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19.10.2024 22:23 Відповісти
Ага того і видалили бо було все безпечно
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20.10.2024 09:45 Відповісти
 
 