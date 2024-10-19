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Новини Мобілізація
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Програму базової військової підготовки планують збільшити до 1,5 місяця, - Генштаб ЗСУ

Заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін

Програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця.

Про це під час брифінгу в Укрінформі на тему "Зміни в організації підготовки в Збройних Силах України" повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нарощування системи підготовки планується здійснити в першу чергу в ході базової загальної військової підготовки (БЗВП), фахової підготовки, фахової підготовки рядового складу, підготовки інструкторів і сержантського складу. І, звісно, змін підходів у колективній підготовці. Ми плануємо змінити формати та підходи до навчання військовослужбовців, підвищити відповідальність всієї командирської вертикалі за підготовку особового складу та трансформувати систему підготовки інструкторів. Одним із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання наших військовослужбовців у навчальних центрах, є збільшення термінів проведення базової загальної військової підготовки. З цією метою розроблена та затверджена програма базової загальної військової підготовки з терміном навчання півтора місяця", - повідомив Межевікін.

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За його словами, за рішенням головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, на фондах чотирьох ключових навчальних центрів уже розпочався пілотний проєкт збільшення підготовки на півтора місяця, до якого наразі залучено близько 500 військовослужбовців. В оновленій програмі БЗВП, зокрема, передбачені основи застосування БПЛА та окопного РЕБ, використання засобів радіоелектронної розвідки. Також передбачається підвищення тактики вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі.

"Особливо звертаємо увагу на сезонні заняття, такі як виживання в холодну пору року, що дуже важливо для військовослужбовців різного рівня, різних спеціальностей під час виконання задач восени, взимку та навесні", - наголосив Межевікін.

Він поінформував, що базова підготовка здійснюватиметься виключно у навчальних центрах. Це важливо з огляду на те, що для будь-якої підготовки поза межами навчальних центрів необхідно призначити адміністрацію, виділяти інструкторський викладацький склад і науково-педагогічний персонал.

Для кращих курсантів розглядається впровадження заохочувальних заходів. Наприклад, кращий військовослужбовець зможе обирати собі місце проходження майбутньої служби.

Межевікін також повідомив, що після завершення пілотного проєкту його результати будуть проаналізовані та надані пропозиції головнокомандувачу ЗСУ.

"По завершенні пілотного проєкту протягом грудня поточного року будуть проаналізовані результати з урахуванням термінів навчання та надані пропозиції щодо подальшого їх впровадження в базову загальну військову підготовку. Зміни очікуються і на фахову підготовку, переформатування програми підготовки спеціалістів, виключення рудиментальних предметів навчання та тих, що дублюють зміст БЗВП, наповнення їх бойовим досвідом в обов'язковому порядку. Зокрема, планується включити елементи підготовки, які підтверджуються позитивним бойовим досвідом та ефективним застосуванням озброєння та військової техніки, вивчення тактичної медицини та норм міжнародного гуманітарного права", - повідомив Межевікін.

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Як розповіли учасники заходу, планується покращити ситуацію з викладацьким складом в навчальних центрах – заміщення офіцерських посад викладачів сержантськими посадами. Це дасть можливість зменшити залежність навчальних центрів від офіцерського складу, підвищити авторитет та престиж сержантів.

Відповідаючи на питання, коли саме відбудеться перехід на нову програму БЗВП, учасники заходу відзначили, що це не можна зробити одномоментно, аби не сталося "просідання" в забезпеченні мобілізаційним ресурсом фронту. Тож, терміни і графік впровадження програми будуть визначатись Генштабом за підсумками пілотного проєкту.

Автор: 

підготовка (189) мобілізація (3117) ЗСУ (7666) Межевікін Євген (11)


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Топ коментарі
+11
місяць підготовки - це злочин.а півтора місяці - це вирок.народ тримають за баранів.
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19.10.2024 20:02 Відповісти
+8
Залужний минулого року влітку, коли наголошував про необхідність терміново розпочати мобілізацію, бо мобілізовані зможуть потрапити на передок тільки через півроку. А при цих вже величезна поблажка оголошується як півторамісячна підготовка!
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19.10.2024 21:36 Відповісти
+7
Коли ОПа звільняла Залужного, то різні арахамії розпинались, що тепер-то ! точно підготовка мобілізованих буде тривати не менше 3 місяців.
Кабмін Шмигаля подавав у Верховну Раду законопроект, де буде така норма:
"Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці."

Зараз вже жовтень.
І ЩО ?
Продовжують травити байки про 2-3 місяці підготовки.
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19.10.2024 21:13 Відповісти
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19.10.2024 20:02 Відповісти
місяць підготовки - це злочин.а півтора місяці - це вирок.народ тримають за баранів.
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19.10.2024 20:02 Відповісти
Це все зветься "Кулебіна лопата".
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19.10.2024 20:07 Відповісти
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19.10.2024 20:23 Відповісти
Цельных полтора месяца !!!
это ******
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19.10.2024 20:47 Відповісти
Ще б зброю давали для тренувань. Але боюся що це не можливо бо зловлені бусіками "добровольці" ще шмальнуть в інструктора і утечуть одразу. Тому зброю здобудуть в бою, а півтора місяці треба на те щоб вивчити теорію і якось присадити пориви до утечі.
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19.10.2024 21:03 Відповісти
Ну шо ти несеш дебіл. Звалив в штати то сиди вже не кукурікай, шмаляльщик диванний
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20.10.2024 02:07 Відповісти
ооо,якщо ти такий грамотний і не сереш в штани,то чому влада наклала кирпичів в шаровари і не дає зброю цивільному населенню ? чому заборонили навіть стріляти в тилу ? навіть з мисливської зброї ? вори й злодюги !!!
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20.10.2024 06:47 Відповісти
" і не дає зброю цивільному населенню "

в 22 році всім охочим по калашу видавали. безкоштовно. де ти був в цей час, не підкажеш?
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23.10.2024 15:27 Відповісти
видавать то видавали - та не влада а опозиція.вкурюєш ситуацію ?
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23.10.2024 18:21 Відповісти
а давно опозиція в нас складами зброї завідує ? )))
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24.10.2024 12:42 Відповісти
та мабуть ні,з того моменту як всупереч владі вивезли стугни з кб луч.не труси тут як лох.ти ж сам себе палиш.
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24.10.2024 17:24 Відповісти
а ти хотів Стугну отримати? ))) ну нашо ото ригати якщо не витягуєш по фактам. Калаші роздавали на початках всім хто хотів йти в ТРО в Києві і Дніпрі і робили це не без дозволи влади.
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31.10.2024 17:21 Відповісти
довго думав.ІНХ.
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31.10.2024 19:47 Відповісти
я знаю що зибіли взагалі не думають а серуть ротом моментально, в цьому вас не перевершити нікому
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24.12.2024 12:06 Відповісти
Коли ОПа звільняла Залужного, то різні арахамії розпинались, що тепер-то ! точно підготовка мобілізованих буде тривати не менше 3 місяців.
Кабмін Шмигаля подавав у Верховну Раду законопроект, де буде така норма:
"Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці."

Зараз вже жовтень.
І ЩО ?
Продовжують травити байки про 2-3 місяці підготовки.
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19.10.2024 21:13 Відповісти
Навіть не про 2-3 місяці, а всього півтора! 😟
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19.10.2024 21:15 Відповісти
А ви реально вірите в усе що говорять по телевізору? Я навіть не уявляю чи може що небуть статися і скільки можуть людям брехати щоб вони зрозуміли що телевізор то не Бог, він *********, помиляється, курутить усіляке ІПСО, намагається продати вам непотрібні вам речі, і від цього нікуди не дітися, живіть з цим!
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19.10.2024 23:10 Відповісти
Це заявляв не телевізор, а найвищі посадовці країни.
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19.10.2024 23:43 Відповісти
В нас вже генштаб правила вигадує? Постанова передбачає у воэнний час три а в мирний 5 ви там , тупі, взагалі шо читаєте?
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19.10.2024 21:30 Відповісти
Залужний минулого року влітку, коли наголошував про необхідність терміново розпочати мобілізацію, бо мобілізовані зможуть потрапити на передок тільки через півроку. А при цих вже величезна поблажка оголошується як півторамісячна підготовка!
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19.10.2024 21:36 Відповісти
чомусь Залужного через це й зняли.бо кацапській владі в окопах потрібне гарматне мясо а не досвічені утілізатори орків.
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20.10.2024 06:49 Відповісти
Півтора місяці і новий СЗЧ готовий, все що можна сказати про "підготовку" за такий строк
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19.10.2024 22:53 Відповісти
 
 