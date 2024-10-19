Програму базової військової підготовки планують збільшити до 1,5 місяця, - Генштаб ЗСУ

Програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця.

Про це під час брифінгу в Укрінформі на тему "Зміни в організації підготовки в Збройних Силах України" повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нарощування системи підготовки планується здійснити в першу чергу в ході базової загальної військової підготовки (БЗВП), фахової підготовки, фахової підготовки рядового складу, підготовки інструкторів і сержантського складу. І, звісно, змін підходів у колективній підготовці. Ми плануємо змінити формати та підходи до навчання військовослужбовців, підвищити відповідальність всієї командирської вертикалі за підготовку особового складу та трансформувати систему підготовки інструкторів. Одним із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання наших військовослужбовців у навчальних центрах, є збільшення термінів проведення базової загальної військової підготовки. З цією метою розроблена та затверджена програма базової загальної військової підготовки з терміном навчання півтора місяця", - повідомив Межевікін.

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За його словами, за рішенням головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, на фондах чотирьох ключових навчальних центрів уже розпочався пілотний проєкт збільшення підготовки на півтора місяця, до якого наразі залучено близько 500 військовослужбовців. В оновленій програмі БЗВП, зокрема, передбачені основи застосування БПЛА та окопного РЕБ, використання засобів радіоелектронної розвідки. Також передбачається підвищення тактики вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі.

"Особливо звертаємо увагу на сезонні заняття, такі як виживання в холодну пору року, що дуже важливо для військовослужбовців різного рівня, різних спеціальностей під час виконання задач восени, взимку та навесні", - наголосив Межевікін.

Він поінформував, що базова підготовка здійснюватиметься виключно у навчальних центрах. Це важливо з огляду на те, що для будь-якої підготовки поза межами навчальних центрів необхідно призначити адміністрацію, виділяти інструкторський викладацький склад і науково-педагогічний персонал.

Для кращих курсантів розглядається впровадження заохочувальних заходів. Наприклад, кращий військовослужбовець зможе обирати собі місце проходження майбутньої служби.

Межевікін також повідомив, що після завершення пілотного проєкту його результати будуть проаналізовані та надані пропозиції головнокомандувачу ЗСУ.

"По завершенні пілотного проєкту протягом грудня поточного року будуть проаналізовані результати з урахуванням термінів навчання та надані пропозиції щодо подальшого їх впровадження в базову загальну військову підготовку. Зміни очікуються і на фахову підготовку, переформатування програми підготовки спеціалістів, виключення рудиментальних предметів навчання та тих, що дублюють зміст БЗВП, наповнення їх бойовим досвідом в обов'язковому порядку. Зокрема, планується включити елементи підготовки, які підтверджуються позитивним бойовим досвідом та ефективним застосуванням озброєння та військової техніки, вивчення тактичної медицини та норм міжнародного гуманітарного права", - повідомив Межевікін.

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Як розповіли учасники заходу, планується покращити ситуацію з викладацьким складом в навчальних центрах – заміщення офіцерських посад викладачів сержантськими посадами. Це дасть можливість зменшити залежність навчальних центрів від офіцерського складу, підвищити авторитет та престиж сержантів.

Відповідаючи на питання, коли саме відбудеться перехід на нову програму БЗВП, учасники заходу відзначили, що це не можна зробити одномоментно, аби не сталося "просідання" в забезпеченні мобілізаційним ресурсом фронту. Тож, терміни і графік впровадження програми будуть визначатись Генштабом за підсумками пілотного проєкту.