УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7069 відвідувачів онлайн
Новини
15 622 16

Прогноз МВФ на зиму в Україні: Дефіцит електроенергії сягне 3-4 ГВт, доведеться імпортувати 3 млрд куб. м газу

Лінія електропередачі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попереджає, що цієї зими Україну очікує суттєвий дефіцит електроенергії, який може сягати 3-4 ГВт.

Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ про економічну та фінансову політику з Україною в межах п'ятого перегляду кредитної програми, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дефіцит пов'язаний з пошкодженням половини генерувальних потужностей, зокрема теплових та гідроелектростанцій, унаслідок російських ракетних атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ виділив Україні на підтримку бюджету транш на $1,1 млрд

В МВФ наголошують, що для подолання енергетичної кризи українська влада розробила багатогранну стратегію. План включає збільшення генерації на 1 ГВт (зокрема за допомогою газових турбін) до кінця 2024 року, імпорт електроенергії з ЄС понад 2 ГВт та ремонт теплових потужностей.

"На газовому ринку Україна планує задовольнити більшість потреб за рахунок внутрішнього виробництва, але залишиться необхідність імпортувати до 3 млрд куб. м газу", – вважають у МВФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії продовжує збільшуватися через зниження температури, – "Укренерго"

Автор: 

газ (10495) зима (150) МВФ (3077) електроенергія (6254) опалювальний сезон (1754)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
19.10.2024 20:52 Відповісти
+5
показати весь коментар
19.10.2024 20:45 Відповісти
+4
показати весь коментар
19.10.2024 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так у нас же бубырнадцять Гигаватт введено заново в обіг..Після ремонтів і т.д і т.п І профіцит єнергіі.Здаеться мені хтось **********...Цікаво..Хто??
показати весь коментар
19.10.2024 20:33 Відповісти
Це не найстрашніше.Головне щоб розподільчі потужності вціліли
показати весь коментар
19.10.2024 20:34 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2024 20:37 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2024 20:45 Відповісти
гігаВатнік посадив мільярд дерев - дров всім вистачить.
показати весь коментар
19.10.2024 20:51 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2024 20:52 Відповісти
Який імпорт газу?
Ви що,негідники?
А на кого ж тоді виросла купа вишок на хХарківщині та Полтавщині?
Це те що напевно знаю!
показати весь коментар
19.10.2024 21:12 Відповісти
А ЭКСПОРТИРОВАЛИ СКОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ !?)
показати весь коментар
19.10.2024 21:32 Відповісти
Треба було консервувати в трьохлітрові банки, ви маєте рацію. Домогосподарки підтвердять
показати весь коментар
19.10.2024 22:48 Відповісти
Нужно было оставить на потом
показати весь коментар
19.10.2024 23:08 Відповісти
то це дефіцит порахували із гігаватом від зе-лупи чи без?
показати весь коментар
19.10.2024 21:34 Відповісти
Ніде не можу знайти, скільки гігават дає атомна бомба...
показати весь коментар
19.10.2024 21:54 Відповісти
Атомна бомба 15 кілотон дорівнює роботі 19, 216 960 613 гігават/год.
показати весь коментар
20.10.2024 09:59 Відповісти
Зебилы только в зиму вдуплили, шо оказывается нужно импортировать газ. Вот за что нам такое наказание.
показати весь коментар
19.10.2024 22:26 Відповісти
Цей импорт нужен для повышения цен, тогда со своего откаты будут забористые.
показати весь коментар
19.10.2024 22:29 Відповісти
Так візьміть гегават Зеленського, який він закінчить будувати в цьому році і ще 3-4, які розпочав будувати, щоб закінчити у 2025 році. Які проблеми?
показати весь коментар
20.10.2024 09:35 Відповісти
 
 