Прогноз МВФ на зиму в Україні: Дефіцит електроенергії сягне 3-4 ГВт, доведеться імпортувати 3 млрд куб. м газу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попереджає, що цієї зими Україну очікує суттєвий дефіцит електроенергії, який може сягати 3-4 ГВт.

Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ про економічну та фінансову політику з Україною в межах п'ятого перегляду кредитної програми, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дефіцит пов'язаний з пошкодженням половини генерувальних потужностей, зокрема теплових та гідроелектростанцій, унаслідок російських ракетних атак.

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В МВФ наголошують, що для подолання енергетичної кризи українська влада розробила багатогранну стратегію. План включає збільшення генерації на 1 ГВт (зокрема за допомогою газових турбін) до кінця 2024 року, імпорт електроенергії з ЄС понад 2 ГВт та ремонт теплових потужностей.

"На газовому ринку Україна планує задовольнити більшість потреб за рахунок внутрішнього виробництва, але залишиться необхідність імпортувати до 3 млрд куб. м газу", – вважають у МВФ.

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