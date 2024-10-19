ООН: Ми отримуємо дедалі менше ресурсів від світової спільноти для допомоги Україні

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале сподівається, що Організація Об’єднаних Націй надаватиме необхідну допомогу українцям, доки триває російське вторгнення, проте світова спільнота виділяє для цього дедалі менше ресурсів.

"Ми сподіваємося й очікуємо, що, поки триває війна, ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу, Це стає не так просто, тому що ми отримуємо дедалі менше ресурсів від світової спільноти", - зазначив Шмале, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Гуманітарна підтримка, за його словами, покликана допомогти українському уряду "максимально охопити" 1,8 мільйона найбільш нужденних осіб. Ідеться, зокрема, про забезпечення людей теплом протягом зими.

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Шмале зазначив, що близько 112 тисяч осіб проживають у колективних притулках.

"Наша увага зосереджена на підтримці цих людей… Ми надаємо допомогу у вигляді обігрівачів, палива, дров, вугілля, газу", - зазначив він.

Також людям роздають теплий одяг та готівку.

Шмале зауважив, що через ковід та війну багато дітей молодшого віку не відвідують школу і не мають доступу до освіти вже майже шість років.

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Значна частина обʼєктів охорони здоров'я зруйнована. "Тому проблема полягає в тому, як зберегти первинну медичну допомогу та допомогти відновити сектор охорони здоров'я", - сказав він.

Гуманітарний координатор також розповів, що структури ООН допомагають українським фермерам поновлювати сільгоспвиробництво на розмінованих угіддях.

"За час, поки я тут, в Україні, я справді вражений рішучістю громадян і уряду починати відбудову та відновлення, як тільки з'являються такі можливості", - зауважив Шмале.

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Він розповів, що за три місяці своєї роботи в Україні відвідав прифронтові міста й переконався, що "насправді відбуваються навмисні напади (російських військ. - Ред.) на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру".

Він також підкреслив, що "доступ у райони, контрольовані Росією, практично неможливий", хоча люди там потребують допомоги.