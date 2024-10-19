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Новини Допомога Україні
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ООН: Ми отримуємо дедалі менше ресурсів від світової спільноти для допомоги Україні

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале сподівається, що Організація Об’єднаних Націй надаватиме необхідну допомогу українцям, доки триває російське вторгнення, проте світова спільнота виділяє для цього дедалі менше ресурсів.

"Ми сподіваємося й очікуємо, що, поки триває війна, ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу, Це стає не так просто, тому що ми отримуємо дедалі менше ресурсів від світової спільноти", - зазначив Шмале, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Гуманітарна підтримка, за його словами, покликана допомогти українському уряду "максимально охопити" 1,8 мільйона найбільш нужденних осіб. Ідеться, зокрема, про забезпечення людей теплом протягом зими.

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Шмале зазначив, що близько 112 тисяч осіб проживають у колективних притулках.

"Наша увага зосереджена на підтримці цих людей… Ми надаємо допомогу у вигляді обігрівачів, палива, дров, вугілля, газу", - зазначив він.

Також людям роздають теплий одяг та готівку.

Шмале зауважив, що через ковід та війну багато дітей молодшого віку не відвідують школу і не мають доступу до освіти вже майже шість років.

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Значна частина обʼєктів охорони здоров'я зруйнована. "Тому проблема полягає в тому, як зберегти первинну медичну допомогу та допомогти відновити сектор охорони здоров'я", - сказав він.

Гуманітарний координатор також розповів, що структури ООН допомагають українським фермерам поновлювати сільгоспвиробництво на розмінованих угіддях.

"За час, поки я тут, в Україні, я справді вражений рішучістю громадян і уряду починати відбудову та відновлення, як тільки з'являються такі можливості", - зауважив Шмале.

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Він розповів, що за три місяці своєї роботи в Україні відвідав прифронтові міста й переконався, що "насправді відбуваються навмисні напади (російських військ. - Ред.) на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру".

Він також підкреслив, що "доступ у райони, контрольовані Росією, практично неможливий", хоча люди там потребують допомоги.

Автор: 

ООН (3377) гуманітарна допомога (1004) Шмале Матіас (7)


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Топ коментарі
+20
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19.10.2024 20:56 Відповісти
+16
Головне, щоб ресурсів від світової спільноти вистачило на допомогу "палєстінскім мальчікам ф трусіках".
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19.10.2024 20:56 Відповісти
+8
ООН ,це філія кремлівськокитайського шабашу ...ООН пора зачиняти лавочку ,ви нічого не вирішуїте і не захищайте людство, від ідеологічних ідіотів !!!
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19.10.2024 21:05 Відповісти
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Головне, щоб ресурсів від світової спільноти вистачило на допомогу "палєстінскім мальчікам ф трусіках".
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19.10.2024 20:56 Відповісти
Щоб вони всі ресурси ще в курвську волость не відправили!
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19.10.2024 22:10 Відповісти
відчувають наближення свого кінця.
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19.10.2024 20:56 Відповісти
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19.10.2024 20:56 Відповісти
Не обовязково бомбу виявляється можна зробити і з відпрацьованих твелів.
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19.10.2024 22:43 Відповісти
А от стратегічне родовище титану ЗЕля на днях продав рашиським олігархам, друзям арахамії через азербаджанську прокладку
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20.10.2024 04:24 Відповісти
Разогнать вас пи***ров всех
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19.10.2024 21:03 Відповісти
ООН ,це філія кремлівськокитайського шабашу ...ООН пора зачиняти лавочку ,ви нічого не вирішуїте і не захищайте людство, від ідеологічних ідіотів !!!
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19.10.2024 21:05 Відповісти
І оон і так звана українська влада зганьбилися по самі помідори. Хто буде щось давати цим "сиротам"?
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19.10.2024 21:05 Відповісти
В Секторі Газа де процвітала терористична організація Хамаз працювало і отримувало зарплату 15 000 співробітників ООН. Багато з них були членами Хамазу. Ще більше отримувало оонівську пенсію після 15 років роботи на ООН... За що десятиліттями платила світова спільнота в Секторі Газа? А таких "секторів" на планеті багато... І тут виникають крамольні думки - чи не є ООН замаскованим "спонсором тероризму"?
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19.10.2024 21:08 Відповісти
Просто деградували. А на початку існування в Кореї воювали війська ООН проти Кімів, китайців і СРСР.

А тепер ООН перетворилися на збори високооплачуваних балакунів, на яких всім плювати.
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19.10.2024 21:16 Відповісти
Візміть у Хамаса.
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19.10.2024 21:14 Відповісти
Вже в ООН нічого не лишилося шо вкрасти ?
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19.10.2024 21:16 Відповісти
Ооно здулося
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19.10.2024 21:17 Відповісти
НУ ТОДІ МИ ЙДЕМО ДО ВАС !)
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19.10.2024 21:19 Відповісти
Готівка? Було в 22р. І то, за принципом !хто встиг той і з'їв.
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19.10.2024 21:20 Відповісти
Просто Ермак по настоящему ещё не развернулся.
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19.10.2024 21:26 Відповісти
Ви взагалі не повинні нічого отримувати. Довбані дармоїди, нікчеми та педики.
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19.10.2024 21:31 Відповісти
А ООН - это что ? Кому помогло это ООН , хоть в каком то конфликте? Не пора ли это гамНОО отправить на свалку истории ?
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19.10.2024 21:37 Відповісти
Корее только кое-как отбросили Кима с китайцами и СССР, когда те почти всю територию захватили. Но это было очень давно.
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19.10.2024 22:10 Відповісти
Головне на що ви ці ресурси витрачаєте, щоб в КНДР не вмерли зголоду і могли воювати за орків, тому ви поставляєте туди зернові.
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19.10.2024 22:42 Відповісти
Зате на Хамас ресурси є.
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20.10.2024 01:18 Відповісти
До 40% помощи украинскими чиновниками разворовывается. Об этом все прекрасно знают.
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20.10.2024 01:28 Відповісти
Факт незаперечний: Демократія всралася перед карликом путіним. Захід маючи 40-кратну економічну перевагу над росією тотально програв військово. Не може виробити і 300 тис снарядів тоді як росія робить 3 000 000. Але якщо цивілізація дійшла до того, що 8 мдрд. не може справитись з одним карликом, то може всі ці Шекспіри, Арістотелі, Да Вінчі творили даром? І наша цивілізація ніц не варта. Нехай тоді дійсно вона згине у ядерній війні і тоді може через 1 000 000 років повстане інша. Мудріша
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20.10.2024 08:58 Відповісти
 
 