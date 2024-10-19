У Запоріжжі під час конфлікту між працівником ТЦК і перехожим пролунав постріл, - обласний ТЦК
У Запоріжжі призначено службове розслідування через конфлікт між працівником ТЦК та перехожим, під час якого військовий зробив попереджувальний постріл угору.
Про це у Фейсбуці повідомив Запорізький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які сумісно з представниками Національної поліції України проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, в ході якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.
Військовослужбовці Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Громадянин військово-облікового документа не мав. Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік, замість виконання законної вимоги, розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу.
Звісно, знайшлись бажаючи допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках.
Наразі призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.
Ще раз нагадуємо: згідно постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16.05.2024 р., військово-облікові документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.
Які саме документи потрібно мати при собі:
- для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці
- для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- для резервістів – військовий квиток", - повідомили у ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
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А взагалі то пздць звісно, ТЦК забули кто у нас ворог і по кому стріляти тре?
Ви як вже брешете, то хоч тексти свої вичітуйте. До речі Комунарівські ТЦК в нас самі відбиті.