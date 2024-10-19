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У Запоріжжі під час конфлікту між працівником ТЦК і перехожим пролунав постріл, - обласний ТЦК

Пістолет

У Запоріжжі призначено службове розслідування через конфлікт між працівником ТЦК та перехожим, під час якого військовий зробив попереджувальний постріл угору.

Про це у Фейсбуці повідомив Запорізький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які сумісно з представниками Національної поліції України проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, в ході якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.

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Військовослужбовці Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Громадянин військово-облікового документа не мав. Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік, замість виконання законної вимоги, розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу.

Звісно, знайшлись бажаючи допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках.

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Наразі призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.

Ще раз нагадуємо: згідно постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16.05.2024 р., військово-облікові документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.

Які саме документи потрібно мати при собі:

  • для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці
  • для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • для резервістів – військовий квиток", - повідомили у ТЦК.

Автор: 

Запоріжжя (2294) конфлікт (453) ТЦК та СП (654)


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Топ коментарі
+34

Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних.
Чоловік, замість виконання законної вимоги...
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19.10.2024 22:43 Відповісти
+31
Сьогодні в Тернополі працівники ТЦК вбили людину, переїхавши її машиною.
Три дня тому, працівники ТЦК вбили пенсіонерку у Волинський області, переїхавши її своїм бусом, коли гналися за "ухилянтом".
Таке відчуття, що завдання працівників ТЦК вбивати громадян .
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19.10.2024 22:48 Відповісти
+26
по новому протоколу перед врученням повістки виконується салют.
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19.10.2024 22:44 Відповісти
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Не рви сраку,яка різниця,як називається,все одно ухилянти ПІДАРИ!
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20.10.2024 21:18 Відповісти
Різниця приблизно така як між гонораром та гонореєю. Воєнний стан це стан війни, а військовий стан це коли війскові перебирають на себе функції органів виконавчої влади, хоча я вже сумніваюся який у нас стан.
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21.10.2024 08:27 Відповісти
Хотів вимахнутися, але як «стан» називається так і не вивчив
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20.10.2024 09:47 Відповісти
Оголтєлиє бойвоики пенсійного віку, хтіли завадити представнику групи оповіщення виконати дії з соціальної підтримки громадянина.

А взагалі то пздць звісно, ТЦК забули кто у нас ворог і по кому стріляти тре?
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20.10.2024 09:14 Відповісти
Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік, замість виконання законної вимоги

Ви як вже брешете, то хоч тексти свої вичітуйте. До речі Комунарівські ТЦК в нас самі відбиті.
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20.10.2024 09:23 Відповісти
Воу воу, Цензор, ріскуєте присісти за поширення ІПСО ))))
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20.10.2024 09:46 Відповісти
Мені одному здається, що "проїхати добровільно" означає, що ти можеш відмовитися? Як можна відмовившись від ПРОПОЗИЦІЇ, порушити ВИМОГУ?????? Це якщо дівчина відхиляється пропозицію вийти заміж, то вона порушує вимогу, так? Ну це вже вибачте оруеллівщина, жах просто.
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21.10.2024 17:14 Відповісти
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