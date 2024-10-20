Правоохоронці дадуть оцінку діям Почаївської міськради, яка оскаржує повернення державі будівель Лаври, - голова ОВА Негода

Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови Почаєва та інших посадовців громади у зв'язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це очільник ОВА повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У медіа області вийшли публікації про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

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В ОВА був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП).

За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міськоі ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства.

Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ", - розповів Негода.