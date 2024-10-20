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Новини
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Правоохоронці дадуть оцінку діям Почаївської міськради, яка оскаржує повернення державі будівель Лаври, - голова ОВА Негода

Почаївська лавра

Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови Почаєва та інших посадовців громади у зв'язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це очільник ОВА повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У медіа області вийшли публікації про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

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В ОВА був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП).

За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міськоі ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства.

Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ", - розповів Негода.

Автор: 

Почаїв (48) УПЦ МП (1212) Негода В’ячеслав (10)


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Топ коментарі
+25
Згідно чинного законодавства України майже усі церкви (будови) належать місцевим релігійним громадам. Деякі храми (як Почаївська і Києво-Печерська лавра) належать державі.
Таким чином в москальської псевдо-церкви свого майна в Україні майже не має.
Конфісковувати не має чого - просто потрібно виганяти кацапів-''фсб'' в рясах.
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20.10.2024 00:58 Відповісти
+24
Почаївську раду розпустити.
Голову до криміналу.
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20.10.2024 00:27 Відповісти
+16
і скільки кацапські сектанти рпц відслюнявили міському голові?
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20.10.2024 00:45 Відповісти
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Почаївську раду розпустити.
Голову до криміналу.
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20.10.2024 00:27 Відповісти
За антиукраїнізм і підтримку агресора - конфіскувати власність УПЦ (МП), і нехай ідуть з Богом.
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20.10.2024 00:28 Відповісти
Згідно чинного законодавства України майже усі церкви (будови) належать місцевим релігійним громадам. Деякі храми (як Почаївська і Києво-Печерська лавра) належать державі.
Таким чином в москальської псевдо-церкви свого майна в Україні майже не має.
Конфісковувати не має чого - просто потрібно виганяти кацапів-''фсб'' в рясах.
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20.10.2024 00:58 Відповісти
Скоріше до чорта...

Щось мелькнуло сьогодні, що й в Лаврі Київській мокши службу правлять..
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20.10.2024 01:06 Відповісти
😊 Для когось і чорт - бог.
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20.10.2024 08:18 Відповісти
і скільки кацапські сектанти рпц відслюнявили міському голові?
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20.10.2024 00:45 Відповісти
Можливо не слюнявили, але у мізки насрали. Не здивуюся навіть, якщо засрані мізки просто ампутовані.
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20.10.2024 08:20 Відповісти
масковские попы хорошо платят, чего бы их не любить. цей бойко за гроши маму родную продаст.
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20.10.2024 00:55 Відповісти
Швидше усього він сам прихожанин москвоцеркви.
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20.10.2024 01:38 Відповісти
Рух Чесно повідомляє:

Бойко Василь Сергійович.

Балотування

2020

Почаївська міська громада - голова, 2020: https://www.chesno.org/party/1991/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
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20.10.2024 00:56 Відповісти
Какие правоохоронцы? Те, которые еще совсем недавно в упор не видели этот треш с ходой десятков тысяч зомби? Не смешите, они косят бабло на мобилизации, им не до того.

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20.10.2024 01:00 Відповісти
Як охоче бидло падає на коліна... Для цього релігія і створена. На коліна, тварі дрожащіє! і "Всяка влада від бога" - ось ваше місце. ... 5 мільярдів доларів в рік отримувала кацапська секта кірюші гундяєва в Україні... Навіть останні й дебіл має розуміти ким насправді є кацапський феесбешний піп - це торговець рабством!
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20.10.2024 05:18 Відповісти
В тюряжку сепаров!
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20.10.2024 01:14 Відповісти
"Раждєніє мучєніка за вєру праваславнию" ми спостерігаємо , панове. Десь так воно й відбувалось завжди, і то в кращому випадку.
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20.10.2024 01:49 Відповісти
Перевірте правоохоронні органи на інвалідність і пенсії. Там буде мабуть треш
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20.10.2024 03:03 Відповісти
Ворожа Україні кацапська церква РПЦ сильно шкодувала про те, що її маріонетка УПЦ (МП) не послала на смерть своїх прихожан, щоб знищити Євро - Майдан в 2014 році. Про це заявив протоієрей нібито Руської? (московсько-кацапською) православної церкви (РПЦ) Всеволод Чаплін. Він заявив, що Московському патріархату "треба було масово ходою вивести людей на вулиці, навіть послати їх на смерть, аби призупинити ту маніпулятивну прозахідну хвилю, яка змила нібито законну а по суті продажну про-кацапську і бандитську владу ЗЕКА і зґвалтувала вибір значною? (а по суті мізерною) Частини суспільства ", - заявив він. Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному підкуплених престарілих та недоумкуватих - недорозвинених та примітивних бабусь.... які наївно і за криваві кремлівські срібняки вірять в криваву кацапську - бандитську церкву МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем, кривавим )(уйлом і КГБешним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка і зараз наполегливо підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святої суверенної української землі України проклятими кремлівськими окупантами фашистами кривавого маніяка )(уйла.
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20.10.2024 03:13 Відповісти
Почаївська міськрада московського патріархату
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20.10.2024 03:30 Відповісти
На десятому році війни проти України почаївська міська рада стоїть на підсосі у московських попів.
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20.10.2024 03:49 Відповісти
І де в самому центрі Західної України славного краю УПА. З'явилось антиукраїнське кубло в якому разом сплелись продажна промосковська міськрада і кацапська церква московського патріархату. Невже українці галичани могли вибрати таких проклятих кремлівських яничарів депутатів?
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20.10.2024 08:25 Відповісти
Українці тих московських яничарів не висували і не обирали, їх поставив на посади ворожий прокремлівський олігархат
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21.10.2024 11:57 Відповісти
Голова міста і кацапській орки мають спільний бізнес у лаврі і навколо. Може треба перевірити з якого дива в лаврі продається алкоголь і інші товари без ліцензій, дозволів і податків. При безкоштовному постачанні електроенергії і іншого. Перевірити статки оцих оскаржувачів і їх оточення, родичів. Скарга на скаргу це жування гумки без смаку. Ха ха ха.
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20.10.2024 06:34 Відповісти
Дивно... Голова ОВА звернувся до правоохоронних органів, щоб дали правову оцінку. І що тобі з тієї оцінки? Він хоч читав закон про місцеві державні адміністрації? А там у другій статті прямо записано, що адміністрація на ввіреній території забезпечує дію Конституції і Законів України. Ну так і забезпечуй, владний імпотенте!!!
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20.10.2024 06:46 Відповісти
спочатку потрібно гарно висвітлити тему на всю Україну ,як Кучма-чучма подарував Почаївську лавру хкуйлу в 2004 році...Як і так само як і Київо-Печерську лавру Кравчук дарував мацковським попикам під тиском Єльцина..Холуїв як той міський голова потрібно ще раз похрестити...бо падлюка бабла стільки наскладав в рублях, а про суди та прокуратури то це всім все зрозуміло.... цей злочинний клан завжди все робить як їм закортить...тобіш по понятіям
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20.10.2024 07:25 Відповісти
Правоохоронці дадуть оцінку діям Почаївської міськради Джерело:

Нічого вони не зроблять. А оцінку хай почеплять на дверях службового туалету голови Тернопільської ОВА.

Треба з міськрадою працювати. Неформально поспілкуватися з депутатами, щоб відкликали це рішення. А якщо впруться, то зробити відповідні оргвисновки і добиватися відсторонення від займаної посади міського голови.

Це цілком по силах обласній владі. А якщо цього не відбудеться, то це просто небажання, або невміння працювати. Тоді треба гнати саму ОВА під три чорти.
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20.10.2024 08:19 Відповісти
За посты в телеграме судят,пришивая изменные и атиармейские статьи, делая все мгновенно,а за откровенную промосковскую деятельность вызов на беседу под каву и печеньки.
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20.10.2024 09:07 Відповісти
Яку будете давати оцінку Почаївській міськраді? Сьогодні всим в Україні керужє одна особа і його знають, як Зеленського. Ще в пабліках пишуть Боневтік, Херпіду, Потужний, Нелох, Нетряпка, але це все про одну особу. На словах Боневтік за Україну, а своїми справами душою і тілом за московію.
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20.10.2024 09:30 Відповісти
Каштантилипаца после 20.05.
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20.10.2024 11:21 Відповісти
Так а може міськрадою м. Почаєва керують депутати "слуги народа" та тільки не Українського а виходить що московського. Тоді нічого дивного ці виродки за криваві кремлівські срібняки придадуть і свою матір, а не тільки УКРАЇНУ.
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20.10.2024 09:42 Відповісти
Дуже показова дія для "патріотів" цих регіонів,які жили,живуть,та,як вбачається хочуть продовжувати безтурботно жити на контрабанді,кругляку,бурштину,ухилянтах та "вірі" у те,що центральна Україна це одне,а західні регіони - це інше. Недоторканий край.
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20.10.2024 10:04 Відповісти
Українець! Ворог сидить в твоїй хаті і сміється над тобою (с) ТГШевченко
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20.10.2024 10:37 Відповісти
....нічого дивного, совки у охвісі ОП і такі самі діячі у Почаєві .
А якщо врахувати що .ацапята грошенят підкинули, то це лише факт .
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20.10.2024 18:12 Відповісти
 
 