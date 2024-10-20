Правоохоронці дадуть оцінку діям Почаївської міськради, яка оскаржує повернення державі будівель Лаври, - голова ОВА Негода
Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови Почаєва та інших посадовців громади у зв'язку з оскарженням ними судового рішення про повернення державі комплексу будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври.
Про це очільник ОВА повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У медіа області вийшли публікації про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.
В ОВА був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП).
За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міськоі ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства.
Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ", - розповів Негода.
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Голову до криміналу.
Таким чином в москальської псевдо-церкви свого майна в Україні майже не має.
Конфісковувати не має чого - просто потрібно виганяти кацапів-''фсб'' в рясах.
Щось мелькнуло сьогодні, що й в Лаврі Київській мокши службу правлять..
Бойко Василь Сергійович.
Балотування
2020
Почаївська міська громада - голова, 2020: https://www.chesno.org/party/1991/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Нічого вони не зроблять. А оцінку хай почеплять на дверях службового туалету голови Тернопільської ОВА.
Треба з міськрадою працювати. Неформально поспілкуватися з депутатами, щоб відкликали це рішення. А якщо впруться, то зробити відповідні оргвисновки і добиватися відсторонення від займаної посади міського голови.
Це цілком по силах обласній владі. А якщо цього не відбудеться, то це просто небажання, або невміння працювати. Тоді треба гнати саму ОВА під три чорти.
А якщо врахувати що .ацапята грошенят підкинули, то це лише факт .