США виділять $20 млрд Україні в рамках допомоги G7 із заморожених активів РФ, - Financial Times
США готові надати Україні до 20 млрд доларів. Ці кошти будуть виділені в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Видання зауважило, що переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги кандидата в президенти Дональда Трампа на виборах у США, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.
Країни "Великої сімки" вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі 50 млрд доларів, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими щонайменше на три роки.
Але в п'ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько 20 млрд доларів.
За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС - умова, на якій наполягає Вашингтон.
За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.
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THAAD є однією з ************* і найпотужніших протиракетних систем в арсеналі США.
ОАЕ - у червні 2016 року дві батареї комплексу THAAD отримали збройні сили Об'єднаних Арабських Еміратів.
Республіка Корея - в 2017 році батареї комплексу THAAD розміщені в Південній Кореї.
Японія - розміщення батареї комплексу THAAD на одному з Японських островів.
Королівство Саудівська Аравія: 44 пускові установки і 360 ракет, а також 16 пунктів управління і сім радарів на суму 15 мільярдів доларів. (2017 рік)
А кацапи носяться зі своїм "с-500" як з писаною торбою....
для виплат пенсій інвалідам:
прокурорам,радникам ОП,керівникам пенсійного фонду,ментам..????