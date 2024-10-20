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Новини
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США виділять $20 млрд Україні в рамках допомоги G7 із заморожених активів РФ, - Financial Times

Долар

США готові надати Україні до 20 млрд доларів. Ці кошти будуть виділені в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання зауважило, що переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги кандидата в президенти Дональда Трампа на виборах у США, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.

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Країни "Великої сімки" вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі 50 млрд доларів, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими щонайменше на три роки.

Але в п'ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько 20 млрд доларів.

За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС - умова, на якій наполягає Вашингтон.

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За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.

Автор: 

G-7 G7 (1046) кредит (3862) США (23390) заморожені активи (579)


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Топ коментарі
+3
THAAD - це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Він здатний знищувати цілі шляхом прямого зіткнення, ефективно вражаючи балістичні ракети на висоті від 40 до 150 кілометрів і на відстані до 200 км.
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20.10.2024 00:48 Відповісти
+3
Нужно всем в том числе Зеленскому заткнуться насчет переговоров. Потому что все боятся что переговоры ето снятие санкций а значит и разморозка заблокированных активов Сосии. Поетому ***** так добивается переговоров не так чтобы закончить войну а чтобы посеять смуту и сомнения в рядах наших и так сцыкливых союзников
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20.10.2024 00:59 Відповісти
+2
США готові надати Україні систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)?

THAAD є однією з ************* і найпотужніших протиракетних систем в арсеналі США.

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20.10.2024 00:45 Відповісти
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США готові надати Україні систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)?

THAAD є однією з ************* і найпотужніших протиракетних систем в арсеналі США.

показати весь коментар
20.10.2024 00:45 Відповісти
THAAD - це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Він здатний знищувати цілі шляхом прямого зіткнення, ефективно вражаючи балістичні ракети на висоті від 40 до 150 кілометрів і на відстані до 200 км.
показати весь коментар
20.10.2024 00:48 Відповісти
Існуючі та перспективні експлуатанти

ОАЕ - у червні 2016 року дві батареї комплексу THAAD отримали збройні сили Об'єднаних Арабських Еміратів.
Республіка Корея - в 2017 році батареї комплексу THAAD розміщені в Південній Кореї.
Японія - розміщення батареї комплексу THAAD на одному з Японських островів.
Королівство Саудівська Аравія: 44 пускові установки і 360 ракет, а також 16 пунктів управління і сім радарів на суму 15 мільярдів доларів. (2017 рік)
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20.10.2024 00:54 Відповісти
Сполучені Штати заявили, що розгорнуть передову протиракетну систему і відправлять близько 100 солдатів для її обслуговування до Ізраїлю, свого ключового союзника. Пентагон 13 жовтня уточнив, що йдеться про систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
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20.10.2024 00:55 Відповісти
Хороша система.

А кацапи носяться зі своїм "с-500" як з писаною торбою....
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20.10.2024 00:59 Відповісти
Тільки от в кацапів с-500 є, а в нас THAAD нема.
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20.10.2024 01:07 Відповісти
Нам би мінометів побільше...
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20.10.2024 01:42 Відповісти
Нужно всем в том числе Зеленскому заткнуться насчет переговоров. Потому что все боятся что переговоры ето снятие санкций а значит и разморозка заблокированных активов Сосии. Поетому ***** так добивается переговоров не так чтобы закончить войну а чтобы посеять смуту и сомнения в рядах наших и так сцыкливых союзников
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20.10.2024 00:59 Відповісти
Плохо что партнеры уже начали расплачиваться законными деньгами украинцев.
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20.10.2024 01:09 Відповісти
Ти читати вмієш?
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20.10.2024 02:21 Відповісти
Інваліди потирають руки
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20.10.2024 07:00 Відповісти
а цього вистачить
для виплат пенсій інвалідам:
прокурорам,радникам ОП,керівникам пенсійного фонду,ментам..????
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20.10.2024 11:46 Відповісти
 
 