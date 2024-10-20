40 тисяч дітей вчаться в українських школах онлайн, перебуваючи в окупації, - Міносвіти
40 тис. дітей, які живуть на окупованій території навчаються онлайн.
Про це заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала в посадовиці МОН, скільки дітей фізично перебуває на тимчасово окупованій території і навчається в українській системі освіти.
"Це понад 40 тисяч дітей. Відмінність від тимчасової окупації 2014 року в тому, що наші так звані "давно окуповані" території не мають цих інституційних закладів освіти, і відстежити тих дітей зараз в нашій системі освіти вкрай важко. А на територіях, окупованих після 2022 року є заклади освіти, які переїхали фізично, але юридично числяться, де й були.
Наприклад, школа з Енергодару працює віртуально в Києві, заняття ведуть дистанційно. І частина дітей зі школи розкидана по Україні, частина за кордоном. І ті, хто перебуває в окупованому Енергодарі", – відповіла Кузьмичова.
"Для цих дітей внесено зміни у положення про індивідуальну форму освіти. Зокрема в частині педагогічного патронажу.І для дитини за цією формою вчитель будує індивідуальний графік навчання, що дозволяє підлаштовувати його під потреби дитини.
В педагогічному патронажі робота вчителя оплачується по-іншому. У звичайних умовах вчитель отримує зарплату за клас, навантаження класу. А тут йде обрахунок і нарахування годин у прив'язці до дитини. Якщо у нас 5 дітей на педагогічному патронажі у початковій школі, то навчання цих 5 дітей дорівнюють 20 годинам. А це – більше ставки. Бо ставка – це 18 годин.
Це дозволяє використати навантаження вчителя більш прицільно, щоб він працював з окремими категоріями дітей. Щоб ці категорії окремо оплачувались і враховувались в формулі освітньої субвенції. Раніше це було як додаткове навантаження. Через це школи неохоче відкривали екстернат, наприклад, бо оплата за нього є мінімальною.
Так само як українознавчий компонент для дітей за кордоном. Він додатково не оплачувався. Але діти, які навчаються за кордоном мають обліковуватись окремо. Як і діти з тимчасово окупованих територій. І це важливо для збереження зв’язку, як на ТОТ так і для дітей за кордоном", – додала Кузьмичова.
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і докупи ці цифри не зведе ніхто, окрім ставок, канєшно...
С 16 - го года у нас признают аттестаты с ВОТ.
Мой семейный врач за меня лет 6 зарплату получает. Я его один раз видел, когда договор заключали. Как он пел.
Гарні справи потрібно робити тихо.