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40 тисяч дітей вчаться в українських школах онлайн, перебуваючи в окупації, - Міносвіти

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова

40 тис. дітей, які живуть на окупованій території навчаються онлайн.

Про це заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала в посадовиці МОН, скільки дітей фізично перебуває на тимчасово окупованій території і навчається в українській системі освіти.

"Це понад 40 тисяч дітей. Відмінність від тимчасової окупації 2014 року в тому, що наші так звані "давно окуповані" території не мають цих інституційних закладів освіти, і відстежити тих дітей зараз в нашій системі освіти вкрай важко. А на територіях, окупованих після 2022 року є заклади освіти, які переїхали фізично, але юридично числяться, де й були.

Наприклад, школа з Енергодару працює віртуально в Києві, заняття ведуть дистанційно. І частина дітей зі школи розкидана по Україні, частина за кордоном. І ті, хто перебуває в окупованому Енергодарі", – відповіла Кузьмичова.

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"Для цих дітей внесено зміни у положення про індивідуальну форму освіти. Зокрема в частині педагогічного патронажу.І для дитини за цією формою вчитель будує індивідуальний графік навчання, що дозволяє підлаштовувати його під потреби дитини.

В педагогічному патронажі робота вчителя оплачується по-іншому. У звичайних умовах вчитель отримує зарплату за клас, навантаження класу. А тут йде обрахунок і нарахування годин у прив'язці до дитини. Якщо у нас 5 дітей на педагогічному патронажі у початковій школі, то навчання цих 5 дітей дорівнюють 20 годинам. А це – більше ставки. Бо ставка – це 18 годин.

Це дозволяє використати навантаження вчителя більш прицільно, щоб він працював з окремими категоріями дітей. Щоб ці категорії окремо оплачувались і враховувались в формулі освітньої субвенції. Раніше це було як додаткове навантаження. Через це школи неохоче відкривали екстернат, наприклад, бо оплата за нього є мінімальною.

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Так само як українознавчий компонент для дітей за кордоном. Він додатково не оплачувався. Але діти, які навчаються за кордоном мають обліковуватись окремо. Як і діти з тимчасово окупованих територій. І це важливо для збереження зв’язку, як на ТОТ так і для дітей за кордоном", – додала Кузьмичова.

Автор: 

окупація (6748) школа (2224) Міносвіти (1420) навчання (592)


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Топ коментарі
+12
Їбанута тварина просто... Завтра у всіх школах Енергодару буде шмон і дітей допитуватимуть на предмет хто вчиться з дому у хахлов.
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20.10.2024 02:01 Відповісти
+6
А когось з батьків можуть і на підвал відправити.
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20.10.2024 02:06 Відповісти
+5
Ідіоти! Навіщо про це писати!
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20.10.2024 03:43 Відповісти
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Їбанута тварина просто... Завтра у всіх школах Енергодару буде шмон і дітей допитуватимуть на предмет хто вчиться з дому у хахлов.
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20.10.2024 02:01 Відповісти
А когось з батьків можуть і на підвал відправити.
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20.10.2024 02:06 Відповісти
тут їбанута не стільки ця істота на фото, скільки тупорилі журналісти.
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20.10.2024 09:23 Відповісти
вона написала про ставки...їх хтось отримує, попри те, що діти розкидані і тут і за кордоном, і в окупації...
і докупи ці цифри не зведе ніхто, окрім ставок, канєшно...
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20.10.2024 09:58 Відповісти
Після такої заяви її мають звільнити, але якщо вона своя серед "янєлохівЗє" то нічого їй не буде.
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20.10.2024 09:59 Відповісти
Нахера детям из Энергодара это надо?
С 16 - го года у нас признают аттестаты с ВОТ.
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20.10.2024 10:24 Відповісти
зараз їм видають уже чисто русняві атестати
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23.10.2024 15:26 Відповісти
це доклад у фсб , зе-влада з трусів вискакує вислужитись
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20.10.2024 03:25 Відповісти
Ідіоти! Навіщо про це писати!
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20.10.2024 03:43 Відповісти
авжеж...так що ніхто не постраждає, окрім бюджета
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20.10.2024 09:59 Відповісти
пиар, це таке... Життя 40 000 дітлахив та їх батьків зелених покидьків не хвилює, як і тупорилих журналістив. На новорічні свят, як завжди - ялиночка і рейтинг СМІ.
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20.10.2024 09:28 Відповісти
Не, ну вы правда думаете что дети одновременно в двух школах учатся? Дневной кацапской и вечерней украинской.
Мой семейный врач за меня лет 6 зарплату получает. Я его один раз видел, когда договор заключали. Как он пел.
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20.10.2024 10:29 Відповісти
А скільки на "сімейних посередниках" "мертвих душ" навіть уявити важко...
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20.10.2024 11:04 Відповісти
Зелені довбні і тут облажалися зі своїм тупим піаром.
Гарні справи потрібно робити тихо.
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20.10.2024 04:31 Відповісти
це не облажались, ще ДОПОВІЛИ ФСБ
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20.10.2024 09:17 Відповісти
Странно, что личные данные учащихся не раскрыли.
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20.10.2024 08:50 Відповісти
Дякувати великому ЗЕ за їх ******* дитинство.
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20.10.2024 11:13 Відповісти
 
 