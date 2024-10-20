ЄС наприкінці жовтня оцінить прогрес України на шляху до членства, - посол Матернова

Єврокомісія 30 жовтня оприлюднить щорічну оцінку прогресу країн, які претендують на членство в ЄС, зокрема України.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомила амбасадорка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС витратив близько 15 мільйонів євро для підтримки майже 150 засобів масової інформації (ЗМІ), які займаються перевіркою фактів (fact-checking).

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"Я думаю, що в Україні, звичайно, особлива ситуація, тому що з грошей мало. Ви ведете війну, і це коштує багато життів, а також грошей. Тож Європейський Союз є одним із тих, хто рішуче підтримує незалежні ЗМІ", — сказала посолка.

Матернова розповіла, що особисто брала участь у семінарах для регіональних медіа, де навчають журналістів. За її словами, незалежні ЗМІ та їх підтримка відіграють фундаментальну роль у процесі євроінтеграції України.