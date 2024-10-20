ЄС наприкінці жовтня оцінить прогрес України на шляху до членства, - посол Матернова
Єврокомісія 30 жовтня оприлюднить щорічну оцінку прогресу країн, які претендують на членство в ЄС, зокрема України.
Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомила амбасадорка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС витратив близько 15 мільйонів євро для підтримки майже 150 засобів масової інформації (ЗМІ), які займаються перевіркою фактів (fact-checking).
"Я думаю, що в Україні, звичайно, особлива ситуація, тому що з грошей мало. Ви ведете війну, і це коштує багато життів, а також грошей. Тож Європейський Союз є одним із тих, хто рішуче підтримує незалежні ЗМІ", — сказала посолка.
Матернова розповіла, що особисто брала участь у семінарах для регіональних медіа, де навчають журналістів. За її словами, незалежні ЗМІ та їх підтримка відіграють фундаментальну роль у процесі євроінтеграції України.
"І в цьому відношенні я просто хочу оголосити, що 30 жовтня, тобто менш ніж за два тижні, ми побачимо видання 2024 року так званого пакету розширення. Це щорічна оцінка прогресу Європейської комісії, за якою оцінюються країни, які претендують на членство в ЄС. Оцінюватимуть й Україну", — розповіла посолка.
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Саме реформи, насправді не задумувались як посилення держави, а задумувались і проведені з єдиною метою, зробити Україну колосом на глиняних ногах, щалежною і не стійкою у всіх сферах, розбалансованою і щ розпорошеною системую управління держави.
Петро Олексійвич провів перші 140 реформ, зелені вже - 1140, висунутих нам всіма кому не лінь, як каже желєзняк «маяки» аби отримати то одно то інше, але ці маяки і реформи розбили о риф війни і посадили наш чудовий фрегат Україна на мілину, де ху#ло нас і підстеріг.
То, що зараз відбувається це і є прямий результат цих реформ! І нічого іншого!
Я такого не пом'ятаю взагалі.
Її не було ніколи!
Може час оцінювати не «прогрес» України, а «терністий путь» до Європи, який європейці постійно переривають перед нами?
Дивуюсь тому наскільки деградувала влада в Європі, щоб настільки бути безвідповідальною, вибірковою і нечесною по відношенню до України.