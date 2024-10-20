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ЄС наприкінці жовтня оцінить прогрес України на шляху до членства, - посол Матернова

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова

Єврокомісія 30 жовтня оприлюднить щорічну оцінку прогресу країн, які претендують на членство в ЄС, зокрема України.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомила амбасадорка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС витратив близько 15 мільйонів євро для підтримки майже 150 засобів масової інформації (ЗМІ), які займаються перевіркою фактів (fact-checking).

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"Я думаю, що в Україні, звичайно, особлива ситуація, тому що з грошей мало. Ви ведете війну, і це коштує багато життів, а також грошей. Тож Європейський Союз є одним із тих, хто рішуче підтримує незалежні ЗМІ", — сказала посолка.

Матернова розповіла, що особисто брала участь у семінарах для регіональних медіа, де навчають журналістів. За її словами, незалежні ЗМІ та їх підтримка відіграють фундаментальну роль у процесі євроінтеграції України.

"І в цьому відношенні я просто хочу оголосити, що 30 жовтня, тобто менш ніж за два тижні, ми побачимо видання 2024 року так званого пакету розширення. Це щорічна оцінка прогресу Європейської комісії, за якою оцінюються країни, які претендують на членство в ЄС. Оцінюватимуть й Україну", — розповіла посолка.

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Нехай оцінять інвалідні пенсії прокурорів і о*уїють
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20.10.2024 02:17 Відповісти
Прогрес напряму повязаний з зарплатою чиновників - чим вища у них зарплата тим менша мотивація до реформ і тим вища мотивація до корупційних доходів і будування схем для обдирання населення. Мрія кожного корумпованого "зеленого" чиновника накрасти на "забезпечену еміграцію" і не бачити більше тих кого обікрав...
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20.10.2024 05:26 Відповісти
Не думаю, що ви праві.
Саме реформи, насправді не задумувались як посилення держави, а задумувались і проведені з єдиною метою, зробити Україну колосом на глиняних ногах, щалежною і не стійкою у всіх сферах, розбалансованою і щ розпорошеною системую управління держави.
Петро Олексійвич провів перші 140 реформ, зелені вже - 1140, висунутих нам всіма кому не лінь, як каже желєзняк «маяки» аби отримати то одно то інше, але ці маяки і реформи розбили о риф війни і посадили наш чудовий фрегат Україна на мілину, де ху#ло нас і підстеріг.

То, що зараз відбувається це і є прямий результат цих реформ! І нічого іншого!
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20.10.2024 09:01 Відповісти
Поговорили і розійшлися
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20.10.2024 07:45 Відповісти
А коли в нас була проукраїнська влада?
Я такого не пом'ятаю взагалі.
Її не було ніколи!
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20.10.2024 09:03 Відповісти
Хто всі ці оцінювачі?
Може час оцінювати не «прогрес» України, а «терністий путь» до Європи, який європейці постійно переривають перед нами?
Дивуюсь тому наскільки деградувала влада в Європі, щоб настільки бути безвідповідальною, вибірковою і нечесною по відношенню до України.
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20.10.2024 08:53 Відповісти
Випадково прочитав "ЄС наприкинці життя оцінить прогрес України..."
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20.10.2024 09:54 Відповісти
 
 