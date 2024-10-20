Питання дозволу Україні на удари вглиб РФ не буде вирішене до виборів у США, - Le Monde

У п'ятницю, 18 жовтня 2024 року, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц,прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі в Берліні не змогли дійти згоди щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів західною зброєю по території РФ.

Про це повідомило французьке видання Le Monde, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як запевнили джерела видання, питання дозволу нанесення ударів вглиб території Росії зброєю, яку Україні передають союзників, є однією із давніх вимог України.

США та Німеччина відмовляються йти цим шляхом, щоб обмежити ризик ескалації конфлікту, у той час як Велика Британія та Франція більш відкриті до цієї ідеї.

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"Питання залишилося невирішеним у п'ятницю і не буде вирішене до виборів у США. Єдиний елемент зближення: на думку різних столиць, одних лише глибоких ударів буде недостатньо для забезпечення більшого військового успіху України", - йдеться у публікації видання