Питання дозволу Україні на удари вглиб РФ не буде вирішене до виборів у США, - Le Monde
У п'ятницю, 18 жовтня 2024 року, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц,прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі в Берліні не змогли дійти згоди щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів західною зброєю по території РФ.
Про це повідомило французьке видання Le Monde, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як запевнили джерела видання, питання дозволу нанесення ударів вглиб території Росії зброєю, яку Україні передають союзників, є однією із давніх вимог України.
США та Німеччина відмовляються йти цим шляхом, щоб обмежити ризик ескалації конфлікту, у той час як Велика Британія та Франція більш відкриті до цієї ідеї.
"Питання залишилося невирішеним у п'ятницю і не буде вирішене до виборів у США. Єдиний елемент зближення: на думку різних столиць, одних лише глибоких ударів буде недостатньо для забезпечення більшого військового успіху України", - йдеться у публікації видання
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США були і є "світовим поліцейським" лише там, де нема кацапських інтересів, заради яких кацапи готові воювати. Якби тварюка мілошевіч зі своїм караджичем чинили звірства не у 90-х, а в середині 2000-х, не було б і тих операцій НАТО, коли "бамбілі югославію".
Ядерну державу неможливо ні до чого змусити, КНДР це яскраво демонструє. Це відповідь тим, хто скаже, що нас змусити віддати ядерну зброю. До речі, на нас тиснула і росія і віддали її саме росії. А могли б не віддавати або віддати взамін членства в НАТО, але ж постсовкові громадяни були проти НАТО, ось і маємо тепер.
Для Заходу ми тоді були такою самою "росією", як будь-яка колишня республіка срср. Результати українських голосувань це підтверджували, чи нагадати, скільки набирав Симоненко і його компартія, скільки набирала конотопська відьма, Кравчук, регіонали, соціалісти? Через 2 роки після "Помаранчевої революції" хто віддав парламентську більшість проросійським силам? Хто блокував Верховну Раду з антинатівськими гаслами, хто блокував натівські навчання в Севастополі?
Захід завжди турбувала саме кількість ядерних держав, бо з кожною треба якось співіснувати і намагатись домовитись, краще співіснувати з, умовно кажучи, одною скаженою собакою, ніж з двома, і неможливо ту скажену собаку знищити, бо вона може відповісти ядерною зброєю і завдати тобі великої шкоди. На жаль, таке життя.
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
Вам на лахті добре хоч платять за цю маячню?? а послухати інтервю клінтона де він кається, що шантажував Україну за роззброєння вам релігія на лахті не дозволяє? чи зарплата у кацапів за розповсюдження наративів "тупі хохли самі себе роззброїли"? питання в тому що повірити може цьому або ідіот або кацап. То ти хто з них?
А загалом я дивуюся як твої куратори тобі кошти платять за таку бездарну маячню
Пізніше, 14.01.1994 року ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні, де президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум.
Не ганьбіться, читайте документи і коментуйте їх так, як вони написані і про що там йдеться мова, а не те, що Вам хтось наплів.
https://www.youtube.com/watch?v=bGDYT27uD3E
Давайте будемо чесними.
Всі без виключення.
Єдиним, хто більш менш, не робив особливих дарунків путіну був кучма, але через те, що хотів самостійно власними силами і своєї родини зіжрати Україну ні з ким не поділившись.
До выборов осталось совсем ничего... поэтому к сожалению остаётся только ждать, и надеяться, что после этих выборов появятся яйца у кого, то в альянсе, и желательно конечно, чтобы у этой женщины - Камалы Х.
Сейчас - это просто уже финишь, то что происходит... и тают последние "детские" надежды
"Безумство - це точне повторення однієї і тієї ж дії, зі сподіванням на інший результат."
Трамп протисне Україну на поступки #уйлу і війна закінчиться до наступного разу.
Гарріс все залишить, як зараз, тобто воюйте, доки є люди і зброя (цікаво, у кого люди закінчаться раніше? Загальної мобілізації у кацапів досі не було, там ще є мільйони м'яса на випадок, коли у КНДР закінчаться "добровольці"). За збільшення допомоги, за зняття сцикливих обмежень вона жодного разу не виступила, .
У кого мізків, як у рибки гуппі і хто не пам'ятає однозначні висловлювання Трампа про те, як треба поводитись з росією (, , , і взагалі ) - пливіть за кацапським кораблем
Він не відгризав і за Саркозі, і за Шредера - може, вони тому вже не його підкуплені шльондри?
І якщо Трамп такий сміливий - чому він заборонив звільняти території від кацапів з використанням "Джавелінів"? Це саме те, що він і зараз пропонує - зупинитись на поточній лінії зіткнення.
Розумію тих, хто хоче трампівського перемир'я будь-якою ціною - хочеться чкурнути за кордон, щоб не мобілізували.