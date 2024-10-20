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Новини
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Щонайменше три "шахеди" за ніч зайшли до Білорусі, один із них збила ППО, - "Беларускі Гаюн"

На територію Білорусі знову залітали «шахеди», один із них збила ППО

У ніч з 19 на 20 жовтня на територію Білорусі залетіли щонайменше три російські дрони-камікадзе типу Shahed. Один із них збила ППО Білорусі.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

За даними моніторинговий групи, перший "шахед" зайшов на територію РБ через Комарин близько 00:38 і близько 00:40 полетів на Прип'ять.

Другий - залетів залетів із Житомирської області о 01:12 і рухався у напрямку Лельчиць. Проте уже через декілька хвилин він змінив курс та попрямував у бік Мозиря.

За даними "Беларускі Гаюн", близько 01:25 безпілотник був збитий силами ППО Білорусі над Єльським районом Гомельської області. Вибух чули відразу в кількох навколишніх населених пунктах.

Читайте також: Збито 31 із 49 "Шахедів", ще 13 - локаційно втрачені, 2 - полетіли у напрямку Білорусі, - Повітряні сили

Крім цього, моніторинговагрупа зазначає, що на той час у небі над Гомельщиною перебував і винищувач, який вилетів із Барановичів близько 01:10 і до 02:30 повернувся на базу.

Нагадаємо,що раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у ніч на 20 жовтня 2024 року було збито 31 із 49 "Шахедів", ще 13 - локаційно втрачені, 2 - полетіли у напрямку Білорусі.

Читайте також: Щонайменше 9 "Шахедів" за ніч зайшли до Білорусі, 2 з них зникли, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7968) ППО (3274) Шахед (1164)


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Цей смердючий свинарник здригнувся?
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20.10.2024 18:47 Відповісти
Бульбосвинособаки..
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20.10.2024 19:03 Відповісти
У Лукашенка ще не придумали легенду.
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20.10.2024 19:06 Відповісти
В бульбофюрера коки міцніші чим у хфаленого НАТО. Світ догори дригом
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20.10.2024 19:07 Відповісти
...а поляки бояться (збивати)
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20.10.2024 19:21 Відповісти
Хто там шо "збивав" відомо лише білоруському ГШ який по прадивості одразу на другому місці після втарой арміі міра. Ну або оцей "опозиційний" гаюн має власне ППО яке бачить все що робиться над всією білоруссю...
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20.10.2024 19:20 Відповісти
Під цією новиною варто згадати сцикливу "НАТУ" загалом, і сміливих в мінус першому степені пшецьких кордоноперекривальних октивіздів.
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20.10.2024 19:51 Відповісти
Надо один Шахед восстановить и "случайно" уронить на Мозырский НПЗ и запастись попкорном.
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20.10.2024 20:12 Відповісти
 
 