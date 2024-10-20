Щонайменше три "шахеди" за ніч зайшли до Білорусі, один із них збила ППО, - "Беларускі Гаюн"

У ніч з 19 на 20 жовтня на територію Білорусі залетіли щонайменше три російські дрони-камікадзе типу Shahed. Один із них збила ППО Білорусі.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

За даними моніторинговий групи, перший "шахед" зайшов на територію РБ через Комарин близько 00:38 і близько 00:40 полетів на Прип'ять.

Другий - залетів залетів із Житомирської області о 01:12 і рухався у напрямку Лельчиць. Проте уже через декілька хвилин він змінив курс та попрямував у бік Мозиря.

За даними "Беларускі Гаюн", близько 01:25 безпілотник був збитий силами ППО Білорусі над Єльським районом Гомельської області. Вибух чули відразу в кількох навколишніх населених пунктах.

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Крім цього, моніторинговагрупа зазначає, що на той час у небі над Гомельщиною перебував і винищувач, який вилетів із Барановичів близько 01:10 і до 02:30 повернувся на базу.

Нагадаємо,що раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у ніч на 20 жовтня 2024 року було збито 31 із 49 "Шахедів", ще 13 - локаційно втрачені, 2 - полетіли у напрямку Білорусі.

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