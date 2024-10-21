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Новини
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Питання запрошення України до НАТО залежатиме від наступної адміністрації США, - міністр оборони Франції Лекорню

Лекорню про членство України в НАТО

Франція не проти, щоб Україна стала частиною Північноатлантичного Альянсу, але запрошення країни до НАТО залежатиме від того, яка адміністрація буде у Білому домі.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю La Tribune, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все залежить від того, яка адміністрація перебуває у Білому домі. Ми у Франції в принципі не проти. Але ми також маємо бути новаторами", - наголосив Лекорню.

За його словами, якщо одного дня вдасться досягти угоди про припинення вогню, не можна стверджувати, що Росія не нападе знову. Тому необхідно знайти засоби для досягнення тривалого миру.

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Глава Міноборони Франції також наголосив, що деякі аспекти "Плану перемоги" України цікаві й заслуговують на те, щоб над ними попрацювати та задокументувати.

Лекорню зауважив, що насамперед цей план демонструє, що Україна готується до можливих переговорів, і "наше завдання - допомогти їй сісти за стіл переговорів за сприятливого співвідношення сил".

"Ми маємо пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати Росію у довгостроковій перспективі", - додав французький міністр.

Читайте також: Франція підтримує "План перемоги" Зеленського, - глава МЗС Барро 

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Також повідомлялося, що завдяки коштам із заморожених російських активів Франція профінансує закупівлю 12 артилерійських систем Caesar. Артилерійські системи Париж планує передати Україні.

Автор: 

США (23390) Франція (3102) членство в НАТО (1743) Лекорню Себастьєн (80)


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Топ коментарі
+2
Звичайно, що сьогодні все в руках США, захочуть, можуть викладати нам доріжку до НАТО, вести переговори з тими, хто ставить палку в колеса і переконувати, але багато чого залежить і від нас - це корупція, урурпація влади, свобода слова та інше.
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21.10.2024 08:37 Відповісти
+2
Скоро китайози під виглядом бурятів почнуть засилати своє м'ясо на війну проти України. А ви пи₴діть і далі.
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21.10.2024 08:38 Відповісти
+2
Чи потрібна росія для сша? Ні, не потрібна. Що потрібно робити? Вести війну й надалі на знищення, бажано чужими руками. Чи потрібна європі сильна в військовому і економічному плані Україна? Ні. Що робити? Нічого. Хай і надалі знищує россію за рахунок власного занепаду.
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21.10.2024 08:40 Відповісти
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Це він собі розказує - чи кому? - аби шось сказанути
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21.10.2024 08:27 Відповісти
Трампішка подасть...
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21.10.2024 08:46 Відповісти
Навіть на час виборів дуже дивнии кандидат - одного дня говорить одне - другого протилежне
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21.10.2024 08:51 Відповісти
Відкрив Америку
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21.10.2024 08:35 Відповісти
Звичайно, що сьогодні все в руках США, захочуть, можуть викладати нам доріжку до НАТО, вести переговори з тими, хто ставить палку в колеса і переконувати, але багато чого залежить і від нас - це корупція, урурпація влади, свобода слова та інше.
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21.10.2024 08:37 Відповісти
Скоро китайози під виглядом бурятів почнуть засилати своє м'ясо на війну проти України. А ви пи₴діть і далі.
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21.10.2024 08:38 Відповісти
Чи потрібна росія для сша? Ні, не потрібна. Що потрібно робити? Вести війну й надалі на знищення, бажано чужими руками. Чи потрібна європі сильна в військовому і економічному плані Україна? Ні. Що робити? Нічого. Хай і надалі знищує россію за рахунок власного занепаду.
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21.10.2024 08:40 Відповісти
Так гаваріл путін...
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21.10.2024 08:52 Відповісти
Мені приємно, що в Україні є люди, які вивчають праці путлера.продовжуйте, не відволікайтеся.
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21.10.2024 08:55 Відповісти
Запрошення -це не вступ,а лише запрошення. Вступ до НАТО може тривати десятиліттями
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21.10.2024 08:54 Відповісти
З ******** корупцією в країні це неможливо.
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21.10.2024 08:57 Відповісти
орбан, фіцо, ердоган проти вступу україни в нато і будуть всіляко блокувати.
як приклад, швеція.
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21.10.2024 08:57 Відповісти
Проти США та Німеччина - це куди важливіше. Проти буде і Трамп, і Харіс.
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21.10.2024 09:47 Відповісти
З такою владою яку обирають українці дивно що в нас ще є країна, вже менше і територій і людей
Але народ сподівається що їх хтось врятує...від балагану який вони не припиняють самі створювати
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21.10.2024 09:16 Відповісти
А що: від адміністрації України питання вступу, вибачте -- ЗАПРОШЕННЯ України і НАТО не залежить?

https://t.me/babchenko77/10801
https://t.me/babchenko77/10802
https://t.me/babchenko77/10803
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21.10.2024 10:55 Відповісти
Існування НАТО буде залежати від того хто переможе на виборах в США.
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21.10.2024 11:40 Відповісти
"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме", - подчеркнул Лекорню.

Какой "тонкий" намек на Трампа
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21.10.2024 13:25 Відповісти
Для думаючих це було зрозуміло ще при першой коденціі трампа,коли він блокував закони які були неохідні для України.
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21.10.2024 17:04 Відповісти
 
 