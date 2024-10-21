Питання запрошення України до НАТО залежатиме від наступної адміністрації США, - міністр оборони Франції Лекорню

Франція не проти, щоб Україна стала частиною Північноатлантичного Альянсу, але запрошення країни до НАТО залежатиме від того, яка адміністрація буде у Білому домі.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю La Tribune, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все залежить від того, яка адміністрація перебуває у Білому домі. Ми у Франції в принципі не проти. Але ми також маємо бути новаторами", - наголосив Лекорню.

За його словами, якщо одного дня вдасться досягти угоди про припинення вогню, не можна стверджувати, що Росія не нападе знову. Тому необхідно знайти засоби для досягнення тривалого миру.

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Глава Міноборони Франції також наголосив, що деякі аспекти "Плану перемоги" України цікаві й заслуговують на те, щоб над ними попрацювати та задокументувати.

Лекорню зауважив, що насамперед цей план демонструє, що Україна готується до можливих переговорів, і "наше завдання - допомогти їй сісти за стіл переговорів за сприятливого співвідношення сил".

"Ми маємо пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати Росію у довгостроковій перспективі", - додав французький міністр.

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Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Також повідомлялося, що завдяки коштам із заморожених російських активів Франція профінансує закупівлю 12 артилерійських систем Caesar. Артилерійські системи Париж планує передати Україні.