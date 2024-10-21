Трамп вперше випередив Гарріс у передвиборчому опитуванні, - The Hill
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.
За результатами опитування, станом на 20 жовтня шанси Трампа на перемогу в президентських перегонах становлять 52%, а Гарріс – 42%.
Наприкінці серпня шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 54−56%, а Трампа - 44−46%. На початку жовтня динаміка почала змінюватись.
17 жовтня обидва кандидати мали рівні шанси на перемогу, а 20 жовтня перевагу отримав експрезидент США.
Як зазначається, зміна прогнозу на користь Трампа пов'язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані – штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс. Трамп також має невелику перевагу в Арізоні, Джорджії та Північній Кароліні.
Водночас із 7 штатів, які можуть мати вирішальне значення у визначенні результату виборів 2024 року, лише Пенсильванія все ще віддає перевагу Гарріс.
"Втім, згідно з прогнозом, перегони залишаються непередбачуваними, оскільки результати опитувань у всіх семи штатах залишаються в межах похибки, тобто типові неточності опитувань можуть змістити результати в будь-який бік", - додало видання.
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Скоріш за все буде діяти по плану Марка Помпео-
"Мир через силу ."
Тобто затримка з допомогою рахуючи з 1 жовтня - складе всього 3.5місяці,
цеж менше ніж коли "Джонсон блокував допомогу", коли закон не поступив в Палату з Сенату
До 20 січня залишилось 12 тижнів, якщо надавати допомогу кожні 2 тижня, на 425млн як останього разу, то буде використано 2.5млрд, маючи залишок зараз 5млрд
Мабуть прийдеться новому президенту надавати залишок 2.5млрд 2024 року,
та 4.8млрд залишку 2022-2023 років
Вони ж тепер не можуть згоріти, та бути використані на інші цілі.
Ничто так меня не радует
Как осознание ,что в США процент *********
Такой же как у нас
Даешь 73 % за Трампа!!!!
Или тебе слабо, Америка - повторить украинский рекорд по ***********?
на попередніх виборах США було те саме за 2 тижні: букмекери малювали 50 на 50 шанси, аж до початку голосування. І тоді у трампа не було шлейфа податкового шахрая, бунтівника, українофоба .
"Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пригрозив Володимиру Путіну. Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal.
Трамп сказав Путіну, що буде завдано удару по Москві в разі його перемоги на виборах, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.
"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, і я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. Він сказав: "Не може бути". Я відповів: "Може". Тобі завдадуть такого сильного удару, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови", - сказав Трамп.
Республіканець укотре заявив, що в нього "прекрасні" стосунки з Путіним, однак той знає, що Трамп "божевільний"."
Уже через две .