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Трамп вперше випередив Гарріс у передвиборчому опитуванні, - The Hill

Трамп вперше обігнав Гарріс в новому опитуванні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

За результатами опитування, станом на 20 жовтня шанси Трампа на перемогу в президентських перегонах становлять 52%, а Гарріс – 42%.

Наприкінці серпня шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 54−56%, а Трампа - 44−46%. На початку жовтня динаміка почала змінюватись.

17 жовтня обидва кандидати мали рівні шанси на перемогу, а 20 жовтня перевагу отримав експрезидент США.

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Як зазначається, зміна прогнозу на користь Трампа пов'язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані – штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс. Трамп також має невелику перевагу в Арізоні, Джорджії та Північній Кароліні.

Водночас із 7 штатів, які можуть мати вирішальне значення у визначенні результату виборів 2024 року, лише Пенсильванія все ще віддає перевагу Гарріс.

"Втім, згідно з прогнозом, перегони залишаються непередбачуваними, оскільки результати опитувань у всіх семи штатах залишаються в межах похибки, тобто типові неточності опитувань можуть змістити результати в будь-який бік", - додало видання.

Читайте також: 100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував за Гарріс, - NYT

Автор: 

вибори (6721) США (23390) Трамп Дональд (6105) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+24
я б за цю фразу ****** нещадно кожне живе і здорове створіння особливо якщо воно це каже з дивану.
бо бачу що життя зедибілів нічому не вчить
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21.10.2024 11:47 Відповісти
+19
Це буде повний пісець, якщо руде чмо стане президентом.
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21.10.2024 11:40 Відповісти
+15
В принципі будь які опитування перед виборами треба заборонити , бо вони є засобом маніпуляції думками громадян , всі вибори потрібно проводити в два тура , і після першого тура буде видно фаворитів , без нав'язування думок проплачених продажних соціологів .
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21.10.2024 11:44 Відповісти
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А Зеленский своей встречей ему подмог. У Трампа на митингах только две темы как он с Зеленским и ****** сядет за стол капитуляции и как доллар заменит на биткоины от чего пол мира криптоманов аж мастурбируют на Трампа.
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21.10.2024 12:50 Відповісти
а Трамп возьмёт и ударит по маскве!
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21.10.2024 12:54 Відповісти
Я розумію нервування - що прийде Трампу в голову ніхто не знає. Але поведінка та ставлення до війни лялькарів поточної адміністрації також дуже бентежить.
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21.10.2024 13:00 Відповісти
"...ніхто не знає ."

Скоріш за все буде діяти по плану Марка Помпео-
"Мир через силу ."
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21.10.2024 13:16 Відповісти
Так начебто навіть встигли перенести щоб не згорів PDA та пообіцяти його використати до 20 січня 2025
Тобто затримка з допомогою рахуючи з 1 жовтня - складе всього 3.5місяці,
цеж менше ніж коли "Джонсон блокував допомогу", коли закон не поступив в Палату з Сенату

До 20 січня залишилось 12 тижнів, якщо надавати допомогу кожні 2 тижня, на 425млн як останього разу, то буде використано 2.5млрд, маючи залишок зараз 5млрд

Мабуть прийдеться новому президенту надавати залишок 2.5млрд 2024 року,
та 4.8млрд залишку 2022-2023 років

Вони ж тепер не можуть згоріти, та бути використані на інші цілі.
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21.10.2024 13:19 Відповісти
Прекрасно
Ничто так меня не радует
Как осознание ,что в США процент *********
Такой же как у нас
Даешь 73 % за Трампа!!!!
Или тебе слабо, Америка - повторить украинский рекорд по ***********?
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21.10.2024 13:10 Відповісти
думаю, виграє Камала, що б там не малювали.

на попередніх виборах США було те саме за 2 тижні: букмекери малювали 50 на 50 шанси, аж до початку голосування. І тоді у трампа не було шлейфа податкового шахрая, бунтівника, українофоба .
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21.10.2024 13:31 Відповісти
Світ котиться в 3,14зду...
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21.10.2024 13:33 Відповісти
А через два тижні ядерний вибух на полігоні в Білушій Губі додасть трампу відсотків сім.
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21.10.2024 14:11 Відповісти
Трамп пригрозив Путіну ударом по Москві

"Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пригрозив Володимиру Путіну. Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal.

Трамп сказав Путіну, що буде завдано удару по Москві в разі його перемоги на виборах, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.

"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, і я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. Він сказав: "Не може бути". Я відповів: "Може". Тобі завдадуть такого сильного удару, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови", - сказав Трамп.

Республіканець укотре заявив, що в нього "прекрасні" стосунки з Путіним, однак той знає, що Трамп "божевільний"."
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21.10.2024 14:15 Відповісти
Наивные здесь истово верят что Украина занимает первое место в головах Харрис и Трампа, а американские избиратели спят и видят скорейшее окончание войны. На самом деле главные вопросы этой кампании экономика, южная граница и, традиционно, аборты. И выберут того из них, кто более лучше наобещает улучшить жизнь американцам, а не украинцам. На сегодня лучше 3.14здаболит Трамп. Что будет через три недели никто не знает
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21.10.2024 15:19 Відповісти
"...через три недели ..."

Уже через две .
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21.10.2024 17:54 Відповісти
Де ви берете цю дезінформацію. Ось що на зараз на сайті Ай Бі Сі
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21.10.2024 18:48 Відповісти
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