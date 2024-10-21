Трамп вперше випередив Гарріс у передвиборчому опитуванні, - The Hill

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

За результатами опитування, станом на 20 жовтня шанси Трампа на перемогу в президентських перегонах становлять 52%, а Гарріс – 42%.

Наприкінці серпня шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 54−56%, а Трампа - 44−46%. На початку жовтня динаміка почала змінюватись.

17 жовтня обидва кандидати мали рівні шанси на перемогу, а 20 жовтня перевагу отримав експрезидент США.

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Як зазначається, зміна прогнозу на користь Трампа пов'язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані – штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс. Трамп також має невелику перевагу в Арізоні, Джорджії та Північній Кароліні.

Водночас із 7 штатів, які можуть мати вирішальне значення у визначенні результату виборів 2024 року, лише Пенсильванія все ще віддає перевагу Гарріс.

"Втім, згідно з прогнозом, перегони залишаються непередбачуваними, оскільки результати опитувань у всіх семи штатах залишаються в межах похибки, тобто типові неточності опитувань можуть змістити результати в будь-який бік", - додало видання.

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