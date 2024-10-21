Путін не готовий заплатити ту високу ціну, яку довелося б у разі ядерного удару проти України чи НАТО, - ексдиректор ЦРУ Панетта

Якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю проти України або проти НАТО, він заплатить дуже високу ціну, до якої очільник Кремля не готовий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.

Путін не просто тиран, а хуліган. Погрожує всім. Завжди так робив. Єдине, що він розуміє, – мова сили. Якби наважився застосувати ядерну зброю, проти України, чи тим паче проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну. Ніхто не скаже, яку. Але не впевнений, що він готовий її платити", - зазначив Панетта.

Ексочільник ЦРУ вважає, що головне для США – дати зрозуміти Росії, що вони готові застосовувати військову силу проти РФ в разі потреби.

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"США дали зрозуміти, що мають плани на різні версії розвитку подій. Путіну не слід знати, що Штати й НАТО зроблять у відповідь на те чи інше", - додав ексглава ЦРУ.

Панетта вважає, що світ стоїть перед "низкою загроз" і що може спалахнути глобальна війна.

"Ми живемо в небезпечному світі й маємо справу з низкою загроз – війна Росії проти України, Китай загрожує Тайваню, проблеми з ядерною зброєю КНДР, ядерною програмою Ірану та загрозою війни проти Ізраїлю, з тероризмом у багатьох місцях.

Будь-яка з цих загроз може вибухнути однією чи кількома війнами, які потенційно можуть перерости в глобальну. Найкращий спосіб боротьби з ними – стримування", - резюмував він.

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