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Новини
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Путін не готовий заплатити ту високу ціну, яку довелося б у разі ядерного удару проти України чи НАТО, - ексдиректор ЦРУ Панетта

Ексдиректор ЦРУ Панетта про Путіна

Якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю проти України або проти НАТО, він заплатить дуже високу ціну, до якої очільник Кремля не готовий. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.

Путін не просто тиран, а хуліган. Погрожує всім. Завжди так робив. Єдине, що він розуміє, – мова сили. Якби наважився застосувати ядерну зброю, проти України, чи тим паче проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну. Ніхто не скаже, яку. Але не впевнений, що він готовий її платити", - зазначив Панетта.

Ексочільник ЦРУ вважає, що головне для США – дати зрозуміти Росії, що вони готові застосовувати військову силу проти РФ в разі потреби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексочільник ЦРУ Панетта про Путіна: Не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого, як Гітлер

"США дали зрозуміти, що мають плани на різні версії розвитку подій. Путіну не слід знати, що Штати й НАТО зроблять у відповідь на те чи інше", - додав ексглава ЦРУ.

Панетта вважає, що світ стоїть перед "низкою загроз" і що може спалахнути глобальна війна.

"Ми живемо в небезпечному світі й маємо справу з низкою загроз – війна Росії проти України, Китай загрожує Тайваню, проблеми з ядерною зброєю КНДР, ядерною програмою Ірану та загрозою війни проти Ізраїлю, з тероризмом у багатьох місцях.

Будь-яка з цих загроз може вибухнути однією чи кількома війнами, які потенційно можуть перерости в глобальну. Найкращий спосіб боротьби з ними – стримування", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство в НАТО є кращим за ядерну зброю, - Зеленський

Автор: 

путін володимир (24120) росія (66037) ЦРУ (142) ядерна зброя (1172)


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Топ коментарі
+3
А як ****, то не сильно, бо інакше то надмірна ескалація. Західні клоуни.
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21.10.2024 12:01 Відповісти
+3
як, що чесно, то заїбали дрочити та ганяти цю ядерну тему!
у крємлєбздуна та всіх крємльовскіх ******* бабло, майно, діти та родичі в країнах нато!
запустити ядерну ракету, це цілий технічний процес, який будуть бачити всі розвідки.
ядерна зброя, це таке ж нікчемне пугало на городі, як друга армія світу!!!!
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21.10.2024 12:06 Відповісти
+1
А кого иому там на рашці жалко?
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21.10.2024 12:00 Відповісти
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А кого иому там на рашці жалко?
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21.10.2024 12:00 Відповісти
а ексдиректор цру не замислювався, що йому це й не потрібно?! його задача відволікати своє населення від економічних та соціальних проблем, від його шайки, яка грабує населення тощо... і він чудово з цією задачею впорюється - россійське бидло себе обнуляє і особливо не протестує з цього приводу
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21.10.2024 12:11 Відповісти
А як ****, то не сильно, бо інакше то надмірна ескалація. Західні клоуни.
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21.10.2024 12:01 Відповісти
як, що чесно, то заїбали дрочити та ганяти цю ядерну тему!
у крємлєбздуна та всіх крємльовскіх ******* бабло, майно, діти та родичі в країнах нато!
запустити ядерну ракету, це цілий технічний процес, який будуть бачити всі розвідки.
ядерна зброя, це таке ж нікчемне пугало на городі, як друга армія світу!!!!
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21.10.2024 12:06 Відповісти
А, ну то якщо не готовий, то можна видихати. Дякую, ми тут всі заспокоїлись.
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21.10.2024 12:07 Відповісти
Невже піднімуть вартість своїх стурбрваностей.
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21.10.2024 12:08 Відповісти
все что надо знать про сильную и могучую США и НАТО .

Найкращий спосіб боротьби з ними - стримування
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21.10.2024 12:16 Відповісти
невже відключать інтернет ?
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21.10.2024 12:29 Відповісти
Поки що не готовий, але ж готується і буде готовий.
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21.10.2024 12:39 Відповісти
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21.10.2024 12:41 Відповісти
"то заплатив би дуже високу ціну. Ніхто не скаже, яку. ...", - зазначив Панетта.

Це дуже погано, що Байден боїться і не хоче сказати, що відповідь теж буде обов'язково ядерною. Тоді і тільки тоді б хуьло хвіст підібгав би і перестав би всіх лякати.
Заперечуючи обов'язкову ядерну відповідь, Байден принизив становище США і дав Рашці перевагу.
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21.10.2024 13:41 Відповісти
Ну ок, вдарить наприклад ***** по Слов'янську з тактичної ядерної зброї і що, яка реакція НАТО на наступний день 🤦
Солдати йдуть брати москву, знищення пускових для ядерної зброї???
Сумніваюся, висловлять занепокоєння і по всьому
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21.10.2024 15:13 Відповісти
А для чого йому це робити в нього зараз є дієва стратегія по просуванню вперед, ось якщо б була загроза програти війну втратити Крим, я сумніваюсь що він не використав би ЯЗ.
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21.10.2024 15:17 Відповісти
 
 