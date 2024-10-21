Путін не готовий заплатити ту високу ціну, яку довелося б у разі ядерного удару проти України чи НАТО, - ексдиректор ЦРУ Панетта
Якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю проти України або проти НАТО, він заплатить дуже високу ціну, до якої очільник Кремля не готовий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.
Путін не просто тиран, а хуліган. Погрожує всім. Завжди так робив. Єдине, що він розуміє, – мова сили. Якби наважився застосувати ядерну зброю, проти України, чи тим паче проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну. Ніхто не скаже, яку. Але не впевнений, що він готовий її платити", - зазначив Панетта.
Ексочільник ЦРУ вважає, що головне для США – дати зрозуміти Росії, що вони готові застосовувати військову силу проти РФ в разі потреби.
"США дали зрозуміти, що мають плани на різні версії розвитку подій. Путіну не слід знати, що Штати й НАТО зроблять у відповідь на те чи інше", - додав ексглава ЦРУ.
Панетта вважає, що світ стоїть перед "низкою загроз" і що може спалахнути глобальна війна.
"Ми живемо в небезпечному світі й маємо справу з низкою загроз – війна Росії проти України, Китай загрожує Тайваню, проблеми з ядерною зброєю КНДР, ядерною програмою Ірану та загрозою війни проти Ізраїлю, з тероризмом у багатьох місцях.
Будь-яка з цих загроз може вибухнути однією чи кількома війнами, які потенційно можуть перерости в глобальну. Найкращий спосіб боротьби з ними – стримування", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у крємлєбздуна та всіх крємльовскіх ******* бабло, майно, діти та родичі в країнах нато!
запустити ядерну ракету, це цілий технічний процес, який будуть бачити всі розвідки.
ядерна зброя, це таке ж нікчемне пугало на городі, як друга армія світу!!!!
Найкращий спосіб боротьби з ними - стримування
Це дуже погано, що Байден боїться і не хоче сказати, що відповідь теж буде обов'язково ядерною. Тоді і тільки тоді б хуьло хвіст підібгав би і перестав би всіх лякати.
Заперечуючи обов'язкову ядерну відповідь, Байден принизив становище США і дав Рашці перевагу.
Солдати йдуть брати москву, знищення пускових для ядерної зброї???
Сумніваюся, висловлять занепокоєння і по всьому