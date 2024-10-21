Javelin, боєприпаси для HIMARS, бронетранспортери та снаряди: Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні на $400 млн

У Пентагоні розповіли, що саме увійшло до нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, снаряди, бронетранспортери та інше.

Про це повідомили у Міноборони США у листі, розісланому ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Отож, новий пакет допомоги Україні від США містить:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

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