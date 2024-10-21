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Новини Допомога Україні
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Javelin, боєприпаси для HIMARS, бронетранспортери та снаряди: Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні на $400 млн

пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні

У Пентагоні розповіли, що саме увійшло до нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, снаряди, бронетранспортери та інше.

Про це повідомили у Міноборони США у листі, розісланому ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Отож, новий пакет допомоги Україні від США містить:

  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
  • протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери М113;
  • супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Читайте також: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Автор: 

зброя (7535) Пентагон (1437) допомога (8449) США (23410)


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Топ коментарі
+8
Головна проблема на сьогодні - це російська авіація, яка ********** лінію фронту КАБами.
Нажаль, підсилення ППО від союзників нема. А проти КАБів Джавелінами не повоюєш.
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21.10.2024 17:41 Відповісти
+7
Вступ до НАТО , або повертайте Україні ЯО
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21.10.2024 17:36 Відповісти
+4
Томагавки давайте, вже 10 років вторгнення і 3 рік повномасштабної війни
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21.10.2024 17:55 Відповісти
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Вступ до НАТО , або повертайте Україні ЯО
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21.10.2024 17:36 Відповісти
а БТРи то старезні. Дєдушкіні чи бабушкині.
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21.10.2024 18:18 Відповісти
Головна проблема на сьогодні - це російська авіація, яка ********** лінію фронту КАБами.
Нажаль, підсилення ППО від союзників нема. А проти КАБів Джавелінами не повоюєш.
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21.10.2024 17:41 Відповісти
допустим деякі з *********** до Хаймарса дотягнуться до аеродромів з КАБами - але Остін безвольний МО…
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21.10.2024 17:47 Відповісти
Томагавки давайте, вже 10 років вторгнення і 3 рік повномасштабної війни
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21.10.2024 17:55 Відповісти
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21.10.2024 18:20 Відповісти
Краще б не оголошували. Чергові пілюлі не від хвороби, а для того щоб пацієнт швидко дуба не врізав.
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21.10.2024 18:01 Відповісти
Дійсно у заходу є побоювання швидкого програшу росії - тому вони намагаються з росії повільно спускати кров...
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22.10.2024 11:54 Відповісти
Призведу аналогію з медицини:
Антибіотики приймаеми у обсягах в кілька разів МЕНШЕ НОРМИ - НЕ лікують захворювання, а виробляють у нього СТІЙКІСТЬ!
Мала кількість зброї ДОПОМАГАЄ Рашці виробляти методи їй протистояти.
Дає час на удосконалення та модернізацію.
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21.10.2024 18:09 Відповісти
Це не допомога це вкотре продовження війни
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21.10.2024 18:30 Відповісти
Девять говнометов уже отметились в комментах , у всех зрада.
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21.10.2024 18:58 Відповісти
дайте зброю
закрийте небо
Байден, чому ми не в НАТО?
ермак-наш
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21.10.2024 19:19 Відповісти
 
 