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Javelin, боєприпаси для HIMARS, бронетранспортери та снаряди: Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні на $400 млн
У Пентагоні розповіли, що саме увійшло до нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, снаряди, бронетранспортери та інше.
Про це повідомили у Міноборони США у листі, розісланому ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Отож, новий пакет допомоги Україні від США містить:
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
- протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери М113;
- супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
Нагадаємо, що у понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.
Топ коментарі
+8 Харьков Сумской
показати весь коментар21.10.2024 17:41 Відповісти Посилання
+7 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар21.10.2024 17:36 Відповісти Посилання
+4 U A #508723
показати весь коментар21.10.2024 17:55 Відповісти Посилання
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