У Росії почався саміт БРІКС: очікується прибуття генсека ООН Гутерріша

У Казані в Росії розпочався 16-й саміт БРІКС, десяти країн із економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Але партнери Москви з Китаю, Індії, Бразилії та арабського світу закликають диктатора РФ Володимира Путіна знайти спосіб припинити війну в Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

На групу БРІКС зараз припадає 45% населення світу і 35% його економіки, виходячи з паритету купівельної спроможності, хоча на Китай припадає більша частина його економічної потужності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі кажуть, що генсек ООН Гутерріш приїде на саміт БРІКС в Росію

Заява Путіна про БРІКС

Путін, якого Захід вважає військовим злочинцем, напередодні саміту сказав журналістам із країн БРІКС, що це об’єднання не має наміру нікому протистояти, а лише "відображає зміни рушійних сил глобального зростання".

За словами російського диктатора, БРІКС є об’єднанням країн, які працюють "разом на основі спільних цінностей, спільного бачення розвитку і, головне, принципу врахування інтересів один одного".

Агентство пише, що саміт БРІКС у Казані проходить паралельно зі зібранням у Вашингтоні керівників світових фінансових інституцій, Світового банку та Міжнародного валютного фонду, які планують обговорити перспективи світової економіки на тлі посилення викликів через війну в Україні та ескалацію конфлікту на Близькому Сході, проблеми з пожвавленням економіки Китаю, другої за величиною у світі, а також занепокоєння, що результати президентських виборів у США можуть призвести до нових торгових баталій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може передати КНДР ядерні технології в обмін на військових, - посол Південної Кореї Хванг

Заява Путіна про війну в Україні

Журналісти БРІКС засипали Путіна питаннями про перспективи припинення війни в Україні, на що очільник Кремля відповів, що Москва "не продаватиме чотири регіони східної України", які, за його словами, "уже входять у РФ", навіть якщо їх частини залишаться поза контролем російської армії.

Лідер Кремля також повторив відомий пропагандистський наратив про якісь "довгострокові інтереси безпеки Росії", які він хоче, щоб були враховані Європою як передумова для припинення вторгнення РФ в Україну.

За словами Путіна, Захід "тепер усвідомив, що Росія переможе", але він "відкритий до переговорів на основі проєктів угод про припинення вогню", нібито узгоджених у Стамбулі у квітні 2022 року, що українська сторона неодноразово спростовувала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна потрапить під путінський чобіт, то вся Європа впаде, - Остін

У саміті в Казані візьмуть участь лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.