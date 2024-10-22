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Новини
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У Росії почався саміт БРІКС: очікується прибуття генсека ООН Гутерріша

У Росії 22 жовтня розпочався саміт БРІКС

У Казані в Росії розпочався 16-й саміт БРІКС, десяти країн із економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Але партнери Москви з Китаю, Індії, Бразилії та арабського світу закликають диктатора РФ Володимира Путіна знайти спосіб припинити війну в Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

На групу БРІКС зараз припадає 45% населення світу і 35% його економіки, виходячи з паритету купівельної спроможності, хоча на Китай припадає більша частина його економічної потужності.

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Заява Путіна про БРІКС

Путін, якого Захід вважає військовим злочинцем, напередодні саміту сказав журналістам із країн БРІКС, що це об’єднання не має наміру нікому протистояти, а лише "відображає зміни рушійних сил глобального зростання".

За словами російського диктатора, БРІКС є об’єднанням країн, які працюють "разом на основі спільних цінностей, спільного бачення розвитку і, головне, принципу врахування інтересів один одного".

Агентство пише, що саміт БРІКС у Казані проходить паралельно зі зібранням у Вашингтоні керівників світових фінансових інституцій, Світового банку та Міжнародного валютного фонду, які планують обговорити перспективи світової економіки на тлі посилення викликів через війну в Україні та ескалацію конфлікту на Близькому Сході, проблеми з пожвавленням економіки Китаю, другої за величиною у світі, а також занепокоєння, що результати президентських виборів у США можуть призвести до нових торгових баталій.

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Заява Путіна про війну в Україні

Журналісти БРІКС засипали Путіна питаннями про перспективи припинення війни в Україні, на що очільник Кремля відповів, що Москва "не продаватиме чотири регіони східної України", які, за його словами, "уже входять у РФ", навіть якщо їх частини залишаться поза контролем російської армії.

Лідер Кремля також повторив відомий пропагандистський наратив про якісь "довгострокові інтереси безпеки Росії", які він хоче, щоб були враховані Європою як передумова для припинення вторгнення РФ в Україну.

За словами Путіна, Захід "тепер усвідомив, що Росія переможе", але він "відкритий до переговорів на основі проєктів угод про припинення вогню", нібито узгоджених у Стамбулі у квітні 2022 року, що українська сторона неодноразово спростовувала.

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У саміті в Казані візьмуть участь лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

Автор: 

путін володимир (24125) росія (66080) Гутерріш Антоніу (394) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+10
А колись за таке саме срср викинули з Лігі Націй...хреновий зараз ООН
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22.10.2024 09:48 Відповісти
+5
Ти курва і є злочинець.
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22.10.2024 09:50 Відповісти
+5
Зеля, какая то реакция будет на Гюттерюша? Нужно ету падлу ************* обявить персоной нон-грата и запретить вьезд в Украину. Или мы получается поддерживаем ***** и его планы по окупации Украины
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22.10.2024 09:57 Відповісти
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А колись за таке саме срср викинули з Лігі Націй...хреновий зараз ООН
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22.10.2024 09:48 Відповісти
Ти курва і є злочинець.
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22.10.2024 09:50 Відповісти
Гуттерюшь тоже за БРИКС? Там и его друзья террористы все собрались. Будут в сауне детей трахать. Трамп так же приедет, который обещает своим избирателям вместо доллара биткойны сделать мировой валютой? Как ета Земля еще все ето терпит
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22.10.2024 09:52 Відповісти
вместо доллара биткойны
---

єдина розрахункова валюта.

емітенти будуть країни учасники, дохід від валюти буде надходити всім країнам.
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22.10.2024 09:57 Відповісти
Тогда лучше Героин сделать мировой валютой. Не нужно интернет или терминалы чтобы расчитываться. И Героин пользуется популярностью во всех странах. Да и пользователи те же самые что криптоманы.
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22.10.2024 10:02 Відповісти
героїн не має цифрової (безготівкової) версії, а це саме така
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22.10.2024 10:05 Відповісти
Еще какую версию безнала имеет. Знаешь что такое купить под запись тобишь по безналу? Если не знаешь тебе любой нарик или алкаш раскажет
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22.10.2024 10:38 Відповісти
Не лідер кремля а 3,14дар з кремля.
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22.10.2024 09:56 Відповісти
Всі хто приїхали до кривавого тирана на цей так званий саміт є злочині режими ,які підтримують рашиського ката і далі творити геноцид проти українського народу ,речі треба називати своїми іменами ,хто приїзжав до Гітлера під час другої світової війни ?
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22.10.2024 09:57 Відповісти
Зеля, какая то реакция будет на Гюттерюша? Нужно ету падлу ************* обявить персоной нон-грата и запретить вьезд в Украину. Или мы получается поддерживаем ***** и его планы по окупации Украины
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22.10.2024 09:57 Відповісти
опція "вдарився головою" вже використана лулою. Хай гутеріш довідку у лікаря якусь іншу бере.
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22.10.2024 10:03 Відповісти
Не тільки Лулу отримав травму голови її отримали усі хто приїхав ... .
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22.10.2024 10:04 Відповісти
Червоний Хрест і МАГАТЕ припруться на саміт ???
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22.10.2024 10:09 Відповісти
Гутерріш не пропускає ні одного безкоштовного бенкету
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22.10.2024 11:04 Відповісти
Ни один настоящий ***** не пропустит этот гейпарад.
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22.10.2024 12:36 Відповісти
 
 