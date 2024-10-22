Україну та Грузію не взяли в НАТО у 2008 році, щоб приберегти як "живу силу" для війни з РФ, - засновник "Грузинської мрії" Іванішвілі
Почесний голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі заявив, що 2008 року Грузію та Україну не прийняли в НАТО "реальні координатори" Альянсу. За його словами, країни приберігали для "живої сили" у війні проти Росії.
Про це Іванішвілі заявив у інтерв’ю, яке наводить портал SOVA, передає Цензор.НЕТ.
Іванішвілі, засновник "Грузинської мрії" та проросійський олігарх, зазначив, що на саміті НАТО 2008 року Україні та Грузії відмовили не через блокаду однієї чи двох країн, а тому, що так вирішили "координатори НАТО" – "ті, хто насправді керує НАТО".
Він заявив, що ці "координатори" не хотіли приймати Україну і Грузію "з елементарної причини".
"Дуже багато заяв робиться від західних політиків про те, що, мовляв, ми робимо все, щоб НАТО не вплутувалося у війну Росії, що ми дамо Україні зброю, гроші, всі засоби, але як жива сила має бути тільки Україна...Це і 2008 року, звичайно ж, планувалося", – заявив Іванішвілі, говорячи про тогочасну російсько-грузинську війну.
"Вони саме для цього приберігали Грузію й Україну, саме тому їх не прийняли в НАТО, на цьому тлі ми пройшли хорошу репетицію від Саакашвілі, і у 2008 році він втягнув нас у першу війну", - додав Іванішвілі.
Зазначимо, що влада Грузії після початку повномасштабної російсько-української війни переконує, нібито в Грузії хочуть відкрити "другий фронт" проти Росії, і тільки "Грузинська мрія" здатна цьому запобігти й зберегти мир.
Що передувало?
Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.
Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.
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"Це все Америка! Це все Захід! Вони хочуть нас посварити! Масони, рептілоїди та лгбт-шники у їхніх урядах прагнуть створити золотий мільярд! А-а-а!!! Тривога!!!"
у грузії вибори от от.
все побачимо на власні очі.
українці зробили свій вибір. радіймо!
бєлорасєянє зробили свій вибір. радіють.
молдавани роблять свій вибір. вболіваймо за них.
грузини зроблять свій вибір. може їм пощастить?
Маю серед них максимально близьких бойових побратимів, з якими разом попадав в .... недобрі ситуації.
Переважно воїни. Спочатку, на стадії знайомства - все як завжди з кавказцями, як і з нохчо. Джигітська театральність. Понти ))))
Потім притираємося - милі люди.
Так от, якось не вкладається в голові, що у них теж вистачає чмошників та відвертих зрадників.
Але є. При грузинській владі сидять, регулярно зарплату з москви отримують, бозішвілі.