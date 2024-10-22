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Новини
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Україну та Грузію не взяли в НАТО у 2008 році, щоб приберегти як "живу силу" для війни з РФ, - засновник "Грузинської мрії" Іванішвілі

Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі

Почесний голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі заявив, що 2008 року Грузію та Україну не прийняли в НАТО "реальні координатори" Альянсу. За його словами, країни приберігали для "живої сили" у війні проти Росії. 

Про це Іванішвілі заявив у інтерв’ю, яке наводить портал SOVA, передає Цензор.НЕТ.

Іванішвілі, засновник "Грузинської мрії" та проросійський олігарх, зазначив, що на саміті НАТО 2008 року Україні та Грузії відмовили не через блокаду однієї чи двох країн, а тому, що так вирішили "координатори НАТО" – "ті, хто насправді керує НАТО".

Він заявив, що ці "координатори" не хотіли приймати Україну і Грузію "з елементарної причини".

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"Дуже багато заяв робиться від західних політиків про те, що, мовляв, ми робимо все, щоб НАТО не вплутувалося у війну Росії, що ми дамо Україні зброю, гроші, всі засоби, але як жива сила має бути тільки Україна...Це і 2008 року, звичайно ж, планувалося", – заявив Іванішвілі, говорячи про тогочасну російсько-грузинську війну.

"Вони саме для цього приберігали Грузію й Україну, саме тому їх не прийняли в НАТО, на цьому тлі ми пройшли хорошу репетицію від Саакашвілі, і у 2008 році він втягнув нас у першу війну", - додав Іванішвілі.

Зазначимо, що влада Грузії після початку повномасштабної російсько-української війни переконує, нібито в Грузії хочуть відкрити "другий фронт" проти Росії, і тільки "Грузинська мрія" здатна цьому запобігти й зберегти мир.

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Що передувало?

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

Автор: 

Грузія (1852) НАТО (6547) Україна (5968) членство в НАТО (1743)


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Топ коментарі
+23
А ви такіє хітриє - оп, і сдалісь пєрвимі, нє начіная. Малацци каіє, ай, малацци.
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22.10.2024 10:08 Відповісти
+14
іванішвілі це чергова шльондра на викликах з кремля...
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22.10.2024 10:12 Відповісти
+9
Тепер нехай скаже це своєму господарю. Путін- ти лошара, повівся на разводняк США. Якщо так, то твій хазяїн лошара у кубі- повівся, якщо зрозумів,що лох- не закінчує,
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22.10.2024 10:12 Відповісти
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А ви такіє хітриє - оп, і сдалісь пєрвимі, нє начіная. Малацци каіє, ай, малацци.
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22.10.2024 10:08 Відповісти
Його ім'я при народженні Бздіна було мабуть...от і бздить за рашу...
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22.10.2024 15:18 Відповісти
,,Горе от ума ".
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22.10.2024 10:10 Відповісти
Тепер нехай скаже це своєму господарю. Путін- ти лошара, повівся на разводняк США. Якщо так, то твій хазяїн лошара у кубі- повівся, якщо зрозумів,що лох- не закінчує,
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22.10.2024 10:12 Відповісти
іванішвілі це чергова шльондра на викликах з кремля...
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22.10.2024 10:12 Відповісти
То ти рішив охмурити грузин - шоб вони стали "живою силою" кацапів
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22.10.2024 10:13 Відповісти
Ага.. і грузини так навоювали, шо капець...
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22.10.2024 10:15 Відповісти
Боже, знов ця запліснявіла та поїдена моллю постсовкова конспірологія.

"Це все Америка! Це все Захід! Вони хочуть нас посварити! Масони, рептілоїди та лгбт-шники у їхніх урядах прагнуть створити золотий мільярд! А-а-а!!! Тривога!!!"
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22.10.2024 10:16 Відповісти
тут підтримаю
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22.10.2024 10:49 Відповісти
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22.10.2024 11:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OZ5psK80Vd8
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22.10.2024 11:14 Відповісти
Так, теж одразу про неї згадав, але стало ліньки сюди відео прив'язувати
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22.10.2024 12:05 Відповісти
Ще пам'ятаю її.
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22.10.2024 15:30 Відповісти
Навіщо цитувати тут цього чувака, що не є суб'єктом політики.
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22.10.2024 10:17 Відповісти
Шо цей син інцесту бубки і януновича меле...
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22.10.2024 10:18 Відповісти
У нас кількість грузинських добровольців налічує приблизно 2000 осіб. Якщо їх відпустити додому, цього цілком вистачить, аби повернути Грузію на європейський шлях розвитку...
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22.10.2024 10:18 Відповісти
скор1ше всього 1х в1дправлять в тюрьму .за ними там добре сл1дкують
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22.10.2024 11:08 Відповісти
тема плоской земли этим ватаном не раскрыта
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22.10.2024 10:19 Відповісти
придурок!!!!
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22.10.2024 10:20 Відповісти
Грузинська кепка - головна зброя Бідзіні....
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22.10.2024 10:20 Відповісти
а не треба нікого критикувати, та хаяти!
у грузії вибори от от.
все побачимо на власні очі.
українці зробили свій вибір. радіймо!
бєлорасєянє зробили свій вибір. радіють.
молдавани роблять свій вибір. вболіваймо за них.
грузини зроблять свій вибір. може їм пощастить?
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22.10.2024 10:22 Відповісти
якби НАТО хотіло знищити рашку, то зробили б це ще у 90-стих роках, коли раша додихала після розпаду срср, а замість цього підгодовували її окорочками Буша та різною гуманітаркою. Навіщо так довго було чекати, щоб "силами грузинів" через 15 років "воювати" з рашкою. Придурок іванішвілі. Грузини, ви що, зовсім втратили гідність?
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22.10.2024 10:23 Відповісти
Маю достатньо знайомих картвелебі (грузинів по вашому) з самого початку повномасштабки. На Київщині воювали з нами, трохи застали Слобожанщину, потім перевелися в Грузинський Легіон.
Маю серед них максимально близьких бойових побратимів, з якими разом попадав в .... недобрі ситуації.
Переважно воїни. Спочатку, на стадії знайомства - все як завжди з кавказцями, як і з нохчо. Джигітська театральність. Понти ))))
Потім притираємося - милі люди.
Так от, якось не вкладається в голові, що у них теж вистачає чмошників та відвертих зрадників.
Але є. При грузинській владі сидять, регулярно зарплату з москви отримують, бозішвілі.
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22.10.2024 10:25 Відповісти
гібридний кацап в грузинському одязі
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22.10.2024 10:30 Відповісти
Викоримиш (випердок) кремлівський.
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22.10.2024 10:37 Відповісти
За його словами, країни приберігали для "живої сили" у війні проти Росії.То це НАТО НАПАЛО НА "ЖИВУ СИЛУ"спочатку в Грузії,а згодом і в Україні ?"дбл, блн,
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22.10.2024 11:06 Відповісти
Да, вы - правы... ДЛБ - форменный.
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22.10.2024 12:19 Відповісти
О так, цей грузинський Коломой, який своїх 'нових ліц' з колишніх перекрашених ригів просунув у парламент, зараз розкаже яка погана Амєріка що посоріла брацькі народи
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23.10.2024 03:40 Відповісти
 
 