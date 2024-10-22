У Європарламенті тривають дебати щодо кредиту для України коштом заморожених російських активів

Наразі у Європарламенті тривають дебати стосовно ухвалення механізму кредитного співробітництва та надання виняткової макрофінансової допомоги для України коштом заморожених в ЄС російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, пізніше у вівторок парламент має проголосувати за документ, який уможливить надання Україні допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.

Відкриваючи дебати, доповідачка з цього питання Карін Карлсбро закликала підтримати документ, розроблений за прискореною процедурою комітетом з питань міжнародної торгівлі та комітетом у закордонних справах.

"Те, що відбувається в Україні зараз, незабаром стане нашою спільною європейською історією. Сьогодні ми, Європарламент, змусимо Росію заплатити", - сказала вона.

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"Ціну, яку платить український народ за цю війну, неможливо виміряти в євро чи доларах. Тим не менш, ми не можемо уникнути фінансового виміру цієї війни. Економіка України перебуває під величезним тиском, і після років російських атак на інфраструктуру, електростанції, міста і села, школи і лікарні, потреба у фінансовій підтримці є нагальною. Наша допомога - це питання морального обов'язку і відповідальності", - наголосила доповідачка.

Що передбачає механізм підтримки?

Вона пояснила, що цей механізм означає абсолютно нову модель підтримки України, а саме позику коштів на суму 45 мільярдів євро, з яких ЄС зобов'язується покрити до 35 мільярдів євро.

"Погашення кредиту фінансуватиметься за рахунок надходжень від заморожених російських активів у Європі. Це перший випадок, коли ця стратегія застосовується в більш жорсткій формі і в такому великому масштабі кредиторами з ЄС і G7", - зазначила доповідачка.

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Голосування тексту в першому читанні в Європарламенті має відбутись пізніше у вівторок. Після нього Європейська рада затвердить рішення за письмовою процедурою.

З метою швидкого ухвалення та забезпечення надходження макрофінансової допомоги в Україну, держави-члени ЄС домовилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без внесення змін, Рада ЄС також ухвалить текст без змін.