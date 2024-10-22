Росіяни на окупованій Луганщині агітують старшокласників підписувати контракти з Міноборони РФ після завершення навчання, - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині окупанти організували пропагандистські рейди по місцевих школах.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дітям старших класів уже зараз пропонують гроші та різні "соцпакети", якщо вони зобов’яжуться відразу після закінчення школи підписати контракти із Міністерством оборони РФ.
"За словами "вербувальників", місцеві старшокласники за рік-два підпадатимуть під мобілізацію. Тому саме підписання контракту є фінансово більш вигідним", - розповіли в ЦНС.
Також у Центрі нацспротиву повідомили, що місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників. Зокрема, власникам необхідно подати списки тих, хто не має російські паспорти й відповідно не перебуває на обліку окупантів.
Своєю чергою Центр національного спротиву закликає українців, котрі потрапили в тимчасову окупацію, уникати можливості бути мобілізованими, а тим паче не підписувати контракт із армією окупанта.
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