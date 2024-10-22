24 ОМБр про ситуацію навколо Часового Яру: "Це не можна назвати вклиненням в лінію оборони"

У 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила спростували заяву свого представника про "вклинення" окупантів у лінію оборони українських захисників у Часовому Яру. Там кажуть, що російські війська не можуть закріпитися далі мікрорайону Канал.

Про це журналістам Вільного радіо розповів речник 24 ОМБр Андрій Полухін, інформує Цензор.НЕТ.

Полухін наголосив, що інформація про "вклинення" в українську оборону у Часовому Яру не відповідає дійсності.

"Ситуація там така: туди, як ми й раніше казали, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там знаходяться тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають… Тобто, закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони", — каже Полухін.

За словами військового, росіяни продовжують посилювати штурми на Часів Яр, але застосовують ту саму тактику — через підготовку артилерійських атак та дронових ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовому Ярі критична ситуація: ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, - представник пресслужби 24-ої ОМБр Петричак

Нагадаємо, раніше представник пресслужби 24 ОМБр Іван Петричак заявив, що окупантам "вдалося вклинитися в нашу лінію оборони" у Часовому Яру.