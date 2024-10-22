24 ОМБр про ситуацію навколо Часового Яру: "Це не можна назвати вклиненням в лінію оборони"
У 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила спростували заяву свого представника про "вклинення" окупантів у лінію оборони українських захисників у Часовому Яру. Там кажуть, що російські війська не можуть закріпитися далі мікрорайону Канал.
Про це журналістам Вільного радіо розповів речник 24 ОМБр Андрій Полухін, інформує Цензор.НЕТ.
Полухін наголосив, що інформація про "вклинення" в українську оборону у Часовому Яру не відповідає дійсності.
"Ситуація там така: туди, як ми й раніше казали, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там знаходяться тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають… Тобто, закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони", — каже Полухін.
За словами військового, росіяни продовжують посилювати штурми на Часів Яр, але застосовують ту саму тактику — через підготовку артилерійських атак та дронових ударів.
Нагадаємо, раніше представник пресслужби 24 ОМБр Іван Петричак заявив, що окупантам "вдалося вклинитися в нашу лінію оборони" у Часовому Яру.
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Попри те, що битва за Часів Яр - ключову висоту на заході Донецької області, - почалася вже майже 8 місяців тому, росія ніяк не могла досягти тут прориву.
До наступальних операцій залучили найкращі десантні підрозділи, але вони були безсилі проти вибудованої української оборони як у самому місті, так і на підступах до нього.
Важливим рубежем поблизу Часового Яру був і залишається канал Сіверський Донецьк-Донбас. Навіть попри те, що це не широка перешкода і на деяких ділянках він взагалі проходить під землею.
Власне, в середині літа цей канал став безпосередньою лінією фронту, коли ЗСУ були змушені відійти на його західний берег зі східного кварталу, вщент знищеного російською авіацією і артилерією.
Після того армія рф почала докладати зусиль, щоб перетнути водну перешкоду і створити стійкий плацдарм на іншому березі.
Станом на 21 жовтня можна констатувати, що їй це вдалося відразу в декількох місцях. Спочатку рашисти змогли створити невеликий плацдарм на північному сході Часового Яру - біля селища Калинівка. З того району вони почали проводити атаки вглиб житлової забудови міста. У жовтні рашисти змогли перетнути канал на південь від Часового Яру. Тут вони прориваються в напрямку села Ступочки і вже заглибились на 2-3 км.
Таким чином рашисти намагаються обійти укріпрайон ЗСУ в Часовому Яру з півночі і півдня та наблизитись до своєї головної мети - логістичного центру західного Донбасу міста Костянтинівка.
Однак це просування є занадто ризикованим для рашистських військ поки не вирішена головна проблема - наявність українських позицій південніше на східному березі каналу біля сіл Кліщіївка і Андріївка. Наполегливі спроби ліквідувати цей плацдарм були марними для армії рф."
То назвіть це перемога! дістала вже ці пересмикування і применшення