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Російські атаки по портах у Чорному морі загрожують глобальній продовольчій безпеці, - Стармер

Кім Стармер про атаки Росії по чорноморських портах на півдні України

Удари Росії по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий поставити на карту глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися", - наголосив Стармер.

Британський прем'єр зазначив, що атаки по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, затримують доставляння продовольства до Палестини та інших країн Глобального півдня.

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За даними британської військової розвідки, сказав Стармер, щонайменше чотири торгові судна були вражені Росією в Чорному морі в період з 5 по 14 жовтня.

"Путін завдає шкоди мільйонам вразливих людей в Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись отримати перевагу у своїй варварській війні", - зазначив голова уряду Британії.

Згідно із його заявою, російські удари затримали вихід з України судна з олією, призначеною для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині, а також судна з зерном, що прямували до Єгипту, і вантажі Всесвітньої продовольчої програми, що прямували до південної Африки.

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Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5663) зерно (3134) росія (66080) Чорне море (1678) Стармер Кір (221)


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"...загрожують глобальній продовольчій безпеці, - Стармер "Джерело:

Саме тому треба більше "засуджувати", "призивати", "занепокоюватися".
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23.10.2024 08:45 Відповісти
Серйозно? А ви і далі соплі жуватимете із тим дозволом?
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23.10.2024 08:53 Відповісти
Та ти шо?
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23.10.2024 09:03 Відповісти
Вообще пох что там в египте жрать будут. Абсолютно.
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23.10.2024 09:05 Відповісти
Да насрать мне на глобальный продовольственный кризис. Все вопросы к террористу Гюттерюшу который полирует член ***** своими губами. Хватит уже выкармливать дикарей по всему миру которые против нас же потом и воюют
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23.10.2024 09:15 Відповісти
Це ж вам не хусити якісь. Тут томагавками ніззя. Можна тільки занепокоєннями.
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23.10.2024 09:21 Відповісти
а тепер, підходимо до головного!
хто знищив українську ракетну програму?
чому, два роки, ми не скуповували комплектуючі, та не відродили ракетну програму?
ізраїлю ніхто не може щось заборонити!
ізраїль просять благають, не робити або почекати трохи.
то, які притензії до буржуїв?
вони кормлять і поять нас. вони озброюють нас.
і їх вже починає зайобувать цей паразитизм.
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23.10.2024 09:21 Відповісти
Усі звертайтесь до гутереша.Він дуже може уболівати.
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23.10.2024 09:35 Відповісти
Так это же хорошо, что суда не смогут вывозить с территории Украины продовольственные товары, значит их будут реализовывать на территории Украины и в связи с этим будет падать цена на данные продукты на внутреннем рынке страны.
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23.10.2024 11:12 Відповісти
 
 