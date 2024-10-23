Російські атаки по портах у Чорному морі загрожують глобальній продовольчій безпеці, - Стармер

Удари Росії по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий поставити на карту глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися", - наголосив Стармер.

Британський прем'єр зазначив, що атаки по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, затримують доставляння продовольства до Палестини та інших країн Глобального півдня.

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За даними британської військової розвідки, сказав Стармер, щонайменше чотири торгові судна були вражені Росією в Чорному морі в період з 5 по 14 жовтня.

"Путін завдає шкоди мільйонам вразливих людей в Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись отримати перевагу у своїй варварській війні", - зазначив голова уряду Британії.

Згідно із його заявою, російські удари затримали вихід з України судна з олією, призначеною для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині, а також судна з зерном, що прямували до Єгипту, і вантажі Всесвітньої продовольчої програми, що прямували до південної Африки.

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Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.