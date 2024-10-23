Українські воїни звільнили території в районі Липців на Харківщині, - "Хартія"

Минулого тижня завершилася чергова фаза операції на півночі Харківщини, яка тривала кілька місяців. Силам оборони України вдалося звільнити ще одну ділянку території перед Липцями.

Про це представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов сказав в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Липці – це стратегічно важлива ділянка, адже коли бригада "Хартія" зайшла на Харківщину в травні цього року, ми зустріли ворога під час їхнього наступу вже на околицях Липців, звідки нам вдалося їх вибити. Власне, всі ці місяці ми продовжуємо відштовхувати їх разом із дружніми підрозділами далі на північ, до кордону. Минулого тижня завершилася чергова фаза великої операції, яка тривала кілька місяців. Силам оборони вдалося звільнити ще одну ділянку перед Липцями", - розаповів Дегтярьов.

За його словами, нині українським воїнам вдається на півночі Харківщині перехоплювати ініціативу і крок за кроком звільняти українську землю.

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"Дійсно, специфіка тих чи інших дій дуже залежить від місцевості. Якщо відкрити карту і подивитися на місцевість, що оточує Липці, то можна побачити великі поля, між якими є де-не-де лісові масиви, лісопосадки, лісосмуги. Тому основні бої ведуться за ці лісові масиви, адже на відкритій місцевості немає сенсу будувати будь-які зони оборони", - пояснив він.

Основне завдання для воїнів - виконати певні дії, аби мати можливість зненацька перехопити ініціативу, зайти, захопити плацдарм у лісосмузі та рухатися далі, саме це й відбувалося під час звільнення останніх територій, додав Дегтярьов.

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Раніше командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський заявив, що наступ Сил оборони на Курщині дещо зменшив інтенсивність боїв у Липцях на Харківщині.