Франція передасть Україні три винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, - ЗМІ

Франція поставить Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000-5 на початку 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Tribune.

Зазначається, що літаки будуть оснащені крилатими ракетами SCALP і бомбами AASM для виконання бойових завдань класу "повітря-земля".

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", - пише видання.

Винищувачі Mirage 2000 будуть доставлені у цей період, щоб дати час на модифікацію літаків і підготовку пілотів і механіків.

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Що відомо про літаки Mirage 2000 для України

Mirage 2000 - французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation.

Основний бойовий літак повітряних сил Франції, прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи й Латинської Америки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші винищувачі Mirage 2000 надійдуть вже на початку 2025 року.

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