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Новини
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Франція передасть Україні три винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, - ЗМІ

Франція передасть Україні три винищувачі Mirage 2000

Франція поставить Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000-5 на початку 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Tribune.

Зазначається, що літаки будуть оснащені крилатими ракетами SCALP і бомбами AASM для виконання бойових завдань класу "повітря-земля".

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", - пише видання.

Винищувачі Mirage 2000 будуть доставлені у цей період, щоб дати час на модифікацію літаків і підготовку пілотів і механіків. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підготовка до передачі Україні винищувачів Mirage 2000 відбувається за планом, - Умєров

Що відомо про літаки Mirage 2000 для України

Mirage 2000 - французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation.

Основний бойовий літак повітряних сил Франції, прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи й Латинської Америки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші винищувачі Mirage 2000 надійдуть вже на початку 2025 року.

Також читайте: Умєров та Лекорню обговорили деталі щодо передачі Mirage 2000, зокрема, модифікації винищувачів та підготовку пілотів

Автор: 

авіація (4169) літак (2967) Франція (3105)


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Топ коментарі
+7
Бійтеся, рашисти! Аж 3 міражі передадуть...
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23.10.2024 12:09 Відповісти
+5
ще ні. всі потужніші потужньості попереду
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23.10.2024 12:32 Відповісти
+4
Я рахую це потужньо? Чи ні?
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23.10.2024 12:18 Відповісти
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Дозвіл бити по @уйлостану буде?
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23.10.2024 12:09 Відповісти
Бійтеся, рашисти! Аж 3 міражі передадуть...
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23.10.2024 12:09 Відповісти
Ну хоч три. Україна своє літакобудування просрала. Ви ж мовчали?
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23.10.2024 12:11 Відповісти
А ти не мовчав?
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23.10.2024 12:39 Відповісти
Ні. Але розумних більш, ніж таких дурних як я.
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23.10.2024 17:18 Відповісти
Ну можно на свои летать, если от французского у тебя во рту кисло. А можно вспомнить, что в отличии от Штатов и Англии Франция даже озабоченность выражать не обязывалась
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23.10.2024 17:57 Відповісти
Як каже мій товариш----вони мабуть зброю надрочують
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23.10.2024 12:11 Відповісти
Я рахую це потужньо? Чи ні?
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23.10.2024 12:18 Відповісти
ще ні. всі потужніші потужньості попереду
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23.10.2024 12:32 Відповісти
ціна одного Міража- 66 млн долларів.198 млн долларів +дорогі ракети для них.норвезькі ф-16 коштують приблизно 34 млн за штуку 6 шт коштує 204 млн але без ракет.разом з бельгійсьеими голландськими та данськими десь буде 82 ******** літаки.
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23.10.2024 12:43 Відповісти
це добре, бо невідомо скільки бортів Су-24 у нас залишилось, які можуть виконувати бойове завдання. Та і нальот вже такий, що деякі планери на Су-24 і Су-25 вже на критичні межі.
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23.10.2024 12:28 Відповісти
Добре,що не півтора літака і не 3025 році...
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23.10.2024 12:40 Відповісти
Потужно...
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23.10.2024 12:46 Відповісти
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23.10.2024 12:54 Відповісти
...Маркіян іде!
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23.10.2024 12:59 Відповісти
 
 