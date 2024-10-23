Моїм пріоритетом на посаді очільниці дипломатії ЄС буде питання війни РФ проти України, - Каллас
Наступна очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що зміцнення безпеки ЄС та питання розв'язання війни Росії проти України будуть її пріоритетами на новій посаді.
Про це Каллас повідомила у письмових відповідях членам Європейського парламенту, які наводить агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Експрем'єрка Естонії зазначила, що європейська безпека є глибоко особистою для неї як уродженки країни, яка вже давно говорить іншим, що "імперіалістична мрія Росії ніколи не вмирала".
Моїм короткостроковим пріоритетом має бути розв'язання нагальних глобальних проблем: війни Росії проти України та зміцнення безпеки й оборони ЄС", - наголосила вона.
За словами Каллас, ЄС повинен також залишатися "в авангарді гуманітарних зусиль" на Близькому Сході й працювати "з усіма гравцями, щоб підтримати досягнення справедливого і всеосяжного миру".
Вона відзначила, що країни з "вісі зла" становлять особливі виклики.
"Такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея і частково Китай прагнуть використати взаємозалежність як зброю й експлуатувати відкритість наших суспільств проти нас. До цього ми повинні бути готові", - додала Каллас.
Нагадаємо колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас, висунута європейськими лідерами в червні на посаду нового верховного представника ЄС із закордонних справ, змінить на цій посаді Жозепа Борреля.
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