РФ у вересні запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе і, найімовірніше, перевершить це число у жовтні, - британська розвідка

Упродовж вересня 2024 року Росія запустила по території України понад 1300 дронів-камікадзе. Це найбільша кількість безпілотників, запущених за місяць із початку повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначають у британській розвідці, з огляду на поточні показники, майже напевно, що Росія перевищить цю цифру в жовтні 2024 року.

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"Незрозуміло, чи зможе Росія підтримувати цей рівень до кінця 2024 року. Проте Росія майже напевно розширює свої можливості для проведення широкомасштабних дронових атак проти України, доповнюючи постачання з Ірану збільшенням внутрішнього виробництва", - йдеться узведенні.

Також у Міноборони Британії зауважують, що РФ використовує свої дрони проти багатьох цілей, зокрема енергетичної інфраструктури, з огляду на їхню здатність завдавати ударів углиб української території, здійснюючи тиск на українську систему ППО.

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