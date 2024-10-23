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РФ у вересні запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе і, найімовірніше, перевершить це число у жовтні, - британська розвідка

РФ у вересні запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе

Упродовж вересня 2024 року Росія запустила по території України понад 1300 дронів-камікадзе. Це найбільша кількість безпілотників, запущених за місяць із початку повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначають у британській розвідці, з огляду на поточні показники, майже напевно, що Росія перевищить цю цифру в жовтні 2024 року.

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"Незрозуміло, чи зможе Росія підтримувати цей рівень до кінця 2024 року. Проте Росія майже напевно розширює свої можливості для проведення широкомасштабних дронових атак проти України, доповнюючи постачання з Ірану збільшенням внутрішнього виробництва", - йдеться узведенні.

Також у Міноборони Британії зауважують, що РФ використовує свої дрони проти багатьох цілей, зокрема енергетичної інфраструктури, з огляду на їхню здатність завдавати ударів углиб української території, здійснюючи тиск на українську систему ППО.

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Автор: 

Велика Британія (5663) розвідка (3881) дрони (4913) Шахед (1169)


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а ми мільйон запустили
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23.10.2024 14:14 Відповісти
але тільки на словах
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23.10.2024 14:21 Відповісти
Ні в якому разі не дозволяйте бити по кацапії!!!
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23.10.2024 14:16 Відповісти
Мрію дочекатися коли ми будемо підраховувати ракети і бпл , які моска..ня запускатиме по нато!!!
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23.10.2024 14:20 Відповісти
 
 