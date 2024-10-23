Росія передбачає застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі, - міністр оборони РФ Бєлоусов

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив, що державна політика РФ у сфері ядерного стримування допускає можливість застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі як учасника Союзної держави.

Про це пише російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За словами Бєлоусова, держполітика Росії у сфері ядерного стримування "адаптована до нових військово-політичних реалій" і, відповідно до неї, передбачена можливість застосування ядерної зброї у випадку нападу на Білорусь.

"Зміни військово-політичної обстановки зумовили необхідність уточнення основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування. І адаптація її до нових реалій. Зокрема, передбачена можливість застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі як учасника Союзної держави", - сказав він на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі у Мінську.

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Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.