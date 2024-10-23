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Росія передбачає застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі, - міністр оборони РФ Бєлоусов

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив, що державна політика РФ у сфері ядерного стримування допускає можливість застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі як учасника Союзної держави.

Про це пише російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За словами Бєлоусова, держполітика Росії у сфері ядерного стримування "адаптована до нових військово-політичних реалій" і, відповідно до неї, передбачена можливість застосування ядерної зброї у випадку нападу на Білорусь.

"Зміни військово-політичної обстановки зумовили необхідність уточнення основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування. І адаптація її до нових реалій. Зокрема, передбачена можливість застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі як учасника Союзної держави", - сказав він на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі у Мінську.

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Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Автор: 

Білорусь (7969) росія (66080) ядерна зброя (1173) Бєлоусов Андрій (19)


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Топ коментарі
+9
китай усі кацапсячі тестикули вмить повідриває у разі застосування рашистами яз
що, ****, не поділив із рідними хату у Києві, тепер будеш лякати? здохни падаль
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23.10.2024 15:20 Відповісти
+9
Боюся, відновлення Берлінської стіни, про яке торочив *****, таки неминуче.
НАТО обісралося.
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23.10.2024 15:21 Відповісти
+7
А кто агрєсіруєт протів бульбашії? Огласітє вєсь спісок пажалуйста.
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23.10.2024 15:28 Відповісти
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китай усі кацапсячі тестикули вмить повідриває у разі застосування рашистами яз
що, ****, не поділив із рідними хату у Києві, тепер будеш лякати? здохни падаль
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23.10.2024 15:20 Відповісти
Боюся, відновлення Берлінської стіни, про яке торочив *****, таки неминуче.
НАТО обісралося.
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23.10.2024 15:21 Відповісти
Так. Це сумний факт. Зло перемогло.
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23.10.2024 15:31 Відповісти
Только проходить она будет совсем в другом месте - далеко на восток
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23.10.2024 15:40 Відповісти
Тільки це стіна буде по кордоні донецької обл.
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23.10.2024 16:25 Відповісти
Бігом в військомат, , такі Герої потрібні на фронті.
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23.10.2024 16:49 Відповісти
Я не живу в Україні.
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23.10.2024 16:58 Відповісти
Але ж попкорном похрумкуєш?
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23.10.2024 17:22 Відповісти
А кто агрєсіруєт протів бульбашії? Огласітє вєсь спісок пажалуйста.
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23.10.2024 15:28 Відповісти
Так в этом же весь цымус! Можно даже заявить, что в случае агрессии будут новые законы физики применены, или высушен Тихий океан, ведь потенциального агрессора и под микроскопом не найти
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23.10.2024 15:43 Відповісти
Литва, або Латвія
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23.10.2024 15:57 Відповісти
Чергове свідоцтво того, що світопорядок, побудоований лише на домовленостях, і який не має чітко визначених наслідків за порушення цих домовленостей - приречений. Це як казати дитині, що щось не можна робити, але якщо вона це робить - тільки погрожувати пальцем і казати "не можна". Дитина, розуміючи, що наслідків нема - почне це робити ще й з посмішкою на обличчі.
От так само себе ведуть всі диктатори і недо-імператори: їм лише погрожують якимись ефімерними наслідками, а вони продовжують робити те, що хочуть.

Наслідки за невиконання міжнародних умов мають бути чітко прописані в статуті ООН, для того, щоб ця організація могла продовжити своє існування. Інакше всі ці балачки політиків у відставці не потрібні абсолютно нікому в цьому світі.
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23.10.2024 15:29 Відповісти
І хто саме мае наказувати? Не існує таких над державних органів, що можуть карати цілі держави. Простіше вже утворити единий світовий уряд і розформувати всі існуючі держави взагалі. Але ніхто не це не погодиться.
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23.10.2024 17:00 Відповісти
Окрім військових методів є економічні. Такі, що призведуть до економічної смерті країни. Від відключення від SWIFT, і до повного економічного ембарго. На рівні країн ООН. Зі вторинними санкціями, як то: "Торгуєш з країною, що порушила правила - на тебе також розповсюджується ембарго".

Ну і як варіант: при голосуванні за засудження агресії проти тої чи іншої країни, країни, що засуджують напад - автоматично отримують мандат на введення своїх військ.
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23.10.2024 17:14 Відповісти
Це дуже добре діе з маленькими країнами, з такими як РФ це не дасть такого ефекту.
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23.10.2024 18:01 Відповісти
Ну, звичайно, можна залишити все як є. Воно ж працює, так?
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23.10.2024 18:30 Відповісти
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23.10.2024 15:29 Відповісти
Росія передбачає.....пора б тобі ,йолопе ,зрозуміти, що "мєжду на тєбє і вот тєбє двє бааальшіє разніци".
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23.10.2024 15:29 Відповісти
А США передбачає застосування ядерного занепокоєння у відповідь на агресію проти України, а може й проти НАТО.
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23.10.2024 15:31 Відповісти
Та нах нам та Білорусь, (як і Курська область), нам би своє хоч частково повернути...
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23.10.2024 15:36 Відповісти
А які території України ти би віддав росіі?
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23.10.2024 15:44 Відповісти
Якщо це би призвело до стабільного миру в Україні, то віддав би Крим. І ОРДЛО (станом на 23.02.2022 року) мабуть теж. Бо там вже нічого українського не залишилось. І немає сенсу класти тисячі життів за ці території...
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23.10.2024 19:37 Відповісти
А у відповідь на агресію проти самої росії в курвській області ЯЗ, значить, застосовувати не передбачено.
Легко і приємно погрожувати чистому полю.
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23.10.2024 15:37 Відповісти
Еще одно, пыльным мешком из-за угла прибитое.
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23.10.2024 15:41 Відповісти
Ще один старий пердун ядеркою лякає.
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23.10.2024 15:46 Відповісти
Двастарих маразматичних параноіка скрізь заговори нато хоче білорусь захватить і провести там гей парад виживше з розумк старе комуняцьке пердло
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23.10.2024 15:50 Відповісти
США теж передбачали і гарантували захист територіальної цілосності України в Будапешті ,а в кінцевому результаті виявилися співучасниками рашистського вбивці і окупанта України ,котрий веде війну на знищення держави Україна.Потвори і лицемірні негідники...
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23.10.2024 15:50 Відповісти
немає в тому меморандумі ніяких гарантій
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23.10.2024 17:22 Відповісти
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
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23.10.2024 19:25 Відповісти
ну так США ж дотримуються цих зобов'язань і не використовують силу проти України. Де там сказано що вони повинні гарантувати щоб і інші країни не нападали на Україну
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23.10.2024 20:06 Відповісти
бери читай Будапештський папір.знайдеш де?
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23.10.2024 20:47 Відповісти
Ні не знайду. Наведи тут цитату де йдеться конкретно про гарантії
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23.10.2024 21:59 Відповісти
США дотрималися своїх обіцянок і не застосовували збою проти України. На Україну напав інший підписант, якому ми віддали свою всю ядерну зброю і це Кацапія. А де в договорі є гарантія США захищати терориторіальну цілістність України?
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23.10.2024 20:52 Відповісти
Це схоже на слова про "іхтанєту", в Криму. Одним словом - пі.дьож.
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23.10.2024 16:17 Відповісти
Чого переполошилися. Білоусову просто потрібно було щось перед шефом вякнути.
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23.10.2024 16:27 Відповісти
Чи знає дурень білоусов що у ядерній війні своя логіка і навіть плин часу інший?
Після початку ядерних вибухів будь де зі сторони агрессора автоматично будуть задіяни протоколи реагування на час ядерної війни. Будуть превентивні старти МБР, буде застосовування ОТРК та ТРК з ядерними Б/Ч. Найбільш гаряча фаза війни буде між 20 та 45 хвилинами від початку. На 45 хвилині ядерної війни здохне все населення нацистської россії. Здохне путєн в бункері. Здохне кожакедович и гєрасімов, здохне той дурік, що волав "потерь в вооруженных силах россии нет". Здохнуть всі. На більшості районів європейської частини нацстської россії рівень радіації підскочить до 1200Р/ч ( це смерть за 30хв). В районі агломерції москва і нью москва рівень радіації буде 2400-3600 і вище. Через 3-4 години будуть повторні удари бомбардувальниками Б-2, Б-1, Б-52.
До кінця доби 2/3 планети будуть мертвими з поорушенною атмосферою і загиблою біосферою.
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23.10.2024 16:27 Відповісти
Або ж, як варіант, зробити вигляд що нічого не сталося і уникнути всесвітнього апокаліпсису.
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23.10.2024 17:24 Відповісти
Вигляд там зробити не вийде. НЕ той випадок.
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23.10.2024 17:34 Відповісти
що ти мелеш? ти чогось уже курнув,дружище? які превентивні старти і гарячі фази,одоробло? для чого ти намагаєшся ознайоми нас з твоїми глюками,чудо? нісого не буде,амери і Захід просто відповзуть у свої нори.
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23.10.2024 17:42 Відповісти
А кому ця гавнобульбондія потрібна?
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23.10.2024 16:32 Відповісти
Еще никто не грозил колорадским жукам ядерным оружием.
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23.10.2024 16:39 Відповісти
А як на рахунок курсько, народної республіки,чи вона вже не російска?
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23.10.2024 16:47 Відповісти
По великому рахунку,все це говорить,що ера Америки закінчується...Амери це розуміють і лякливо бояться висунутися. Поява рудого діда Трампушки не випадкова. І тільки такі провінційні лузери як ми свято вірять у могутню,справедливу і демократичну Амерікію. Навіть,тупого,брехливого блазня-яхуда вперто порівнюють з Рейганом....
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23.10.2024 17:39 Відповісти
А що на білорусь хтось зібрався нападати? Напала тільки Цапія, але гібрідно.Я не розумію, що цим кацапи хотіли сказати?
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23.10.2024 17:43 Відповісти
Кацапи свою територію не здатні захистити...
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23.10.2024 18:19 Відповісти
У этих ядерных клоунов в свободном доступе ядерные полигоны. Но они очкуют даже ядерные испытания провести.
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23.10.2024 18:29 Відповісти
 
 