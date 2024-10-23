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Новини
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ЄС щодо участі Гутерріша у саміті БРІКС: Віримо, що він посилить заклик до Путіна зупинити агресію проти України та негайно вивести війська з її території

ЄС щодо участі Гутерріша у саміті БРІКС

У Європейському Союзі сподіваються, що під час перебування у Казані на саміті БРІКС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закличе російського диктатора Володимира Путіна "повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти України".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано.

"Європейський Союз у цілому та високий представник ЄС, зокрема, потужно підтримують ООН та генерального секретаря Антоніо Гутерріша. Він робить усе можливе, щоб знайти вихід з цілої низки криз, які вирують у світі в наші дні. Ми знаємо, що Антоніу Гутерріш перебуває в Казані, і ми віримо, що він посилить заклик до Росії та до Путіна повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти народу України, а також негайно та безумовно вивести російські війська з території України, як це вимагається вже у низці резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - заявив Стано.

Він також зауважив, що ЄС засуджує дії РФ, яка зловживає своїм статусом країни, що головує у БРІКС, та намагається продемонструвати, що вона більше не перебуває в міжнародній ізоляції та відновлює втрачену до неї довіру світової спільноти.

Також дивіться: Генсек ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС, - ЗМІ. ФОТО

Крім того, речник ЄС нагадав, що Путін, який приймає цей саміт, є особою, яка була звинувачена Міжнародним кримінальним судом. До того ж є ордер на його арешт за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

Стосовно участі в саміті БРІКС інших лідерів та делегацій, Стано зауважив, що ці країни самостійно ухвалюють рішення і часто мають різноспрямовані інтереси. За його словами, більшість із цих країн мають програми індивідуального партнерства та добрі лінії співробітництва й комунікації з ЄС.

"Тож ми можемо лише підкреслити те, що вони вже знають: Путін очолює країну, яка веде злочинну агресію проти сусідньої держави. Росія грубо порушує Хартію ООН, міжнародне право, вона за керівництва Путіна призвела до негативних глобальних наслідків. Багато з країн-членів БРІКС або ті, хто були запрошені на цей саміт в Казані, на собі відчувають ці наслідки, наприклад, у високих цінах на продовольство та на енергію. Ми віримо, що всі учасники зустрічі в Казані скористаються цією подією, щоб ще раз закликати Путіна негайно зупинити війну проти України, дотримуватися положень Хартії ООН та міжнародного права", - наголосив речник ЄС.

Також читайте: Глава МЗС Естонії про візит геснека ООН Гутерріша до РФ: Це пропагандистська перемога режиму Путіна

За його словами, країни-учасниці форуму БРІКС у Росії, добре знають, що РФ є країною з нульовою репутацією, з якою неможливо пов’язувати жодні плани на майбутнє.

"Ви не можете довіряти такій країні, як Росія, коли точно знаєте із дуже недавньої історії, що Росія не дотримується власних зобов’язань та агресивно проштовхує свої інтереси, включно з використанням військової сили. Росія навіть зараз, у ці дні, коли відбувається зустріч, прямо порушує Хартію ООН, міжнародне право та власні міжнародні правові зобов’язання. І партнери добре про це знають", - додав Стано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ердоган прибув на саміт БРІКС у Росії. ФОТО

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС, у якому беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

23 жовтня ЗМІ повідомили, що до Казані для участі у саміті країн БРІКС із неанонсованим візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. 

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Автор: 

Євросоюз (13666) Гутерріш Антоніу (394) Стано Петер (110) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+21
>> потужно підтримують ООН та генерального секретаря...

Далі можна не читати.
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23.10.2024 16:37 Відповісти
+19
вiн посилить лише ставлення до нього як до нiкчемнiстi!
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23.10.2024 16:38 Відповісти
+16
Гумористи, ***.
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23.10.2024 16:36 Відповісти
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Горбатого могила исправит.....
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23.10.2024 16:31 Відповісти
Тотальна ХУЦЛА ‼️Світу
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23.10.2024 18:35 Відповісти
Світ 🌏 ***** купило з потрохами Забули наслідки Другої Світової
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23.10.2024 18:37 Відповісти
і ми віримо Джерело:

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23.10.2024 16:33 Відповісти
Гутерріш - глибоко законспірований агент, так собі "Nikita" , ми віримо
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23.10.2024 16:33 Відповісти
Гумористи, ***.
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23.10.2024 16:36 Відповісти
>> потужно підтримують ООН та генерального секретаря...

Далі можна не читати.
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23.10.2024 16:37 Відповісти
вiн посилить лише ставлення до нього як до нiкчемнiстi!
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23.10.2024 16:38 Відповісти
Вони зовсім *********
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23.10.2024 16:39 Відповісти
Так. Це генетичні куколди. Треба починати їх обстрілювати під маркою кацапів. Інакше толку не буде.
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23.10.2024 16:43 Відповісти
Зовсім.
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23.10.2024 18:00 Відповісти
Для західних політиканів дна немає. Це пи₴дець. Тільки ЯЗ.
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23.10.2024 16:41 Відповісти
Ху@ло купив все,це типовий Пабло Ескобар.Який був психопатом і насолоджувся від вбивста і знущань.Який мав на зарплаті половину колумбійських чиновників.Ху@ло пішов дальше він купив пів світу.
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23.10.2024 16:43 Відповісти
Воно х@йло. Знайшли з ким зрівняти. Хоч й був терористом, Ескобар ще гроші від наркоти витрачав на зведення шкіл, лікарень, житла для нужденних.

А х@йло тупо грабує свій народ.
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23.10.2024 17:13 Відповісти
Я так зрозумів, що гутіериш теж нацист.
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23.10.2024 16:44 Відповісти
А мені здається, він просто любить гроші.
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23.10.2024 16:46 Відповісти
Плюс он бывший коммуняка. А бывших коммуняк не бывает.
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23.10.2024 17:48 Відповісти
Смішніших заяв від ООН, здається ще не було. В любому випадку, вона гідно входить в топ 5 найсмішніших заяв ООН за всі часи свого існування.
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23.10.2024 16:44 Відповісти
гутеріш поїхав, водкі попити, чорної ікри ложкою пожерти та молодих ескортників полапати.
заодно і деякі фінансові питання порєшать.
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23.10.2024 16:45 Відповісти
Так , ви праві , БРІКС це шабаш !
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23.10.2024 19:04 Відповісти
Дебилы. Наоборот вы ***** показали что вы поддерживаете его взгляды и методы. И в чем то ***** действительно прав. Война началась из-за ЕС и США. Они поддержали ***** вместо того чтобы быстро и резко показать где его место.
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23.10.2024 16:45 Відповісти
Як вони в ЄС не зрозуміють, що ***** цього ніколи не зробить. Якщо він почне виводити війська то втратить владу, якщо втратить владу його свої грохнуть. ***** живе поки йде війна.
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23.10.2024 16:48 Відповісти
Kaneshno , vot 100 % , inflaciei klinus ......🤣 . Nu chto mozhna azidati s eiropi , iesli dazhe pro sabitia v Ukraine , u nas infu beriot ot telemarafona . Nu adin v adin , redko prosachivaietsa s drugih istochnikov .
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23.10.2024 16:49 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZU55LwX120-V6Y1fBLeNnBoWb3eOnJP0FE_m_jz9C9L4KsMw83x1Tn6Zy4xwFh3Xcll6_o4FeZo1AA-NB01Q8l_lTNz86w3w_0CIsEY6hbM9SkyTqG65ap-eIj8F3dTzZMUvRXTZJs__SIi6Jma6Hzu3r7E7MFX4YzJxfYhclO1jxwO4MKq0CXH_3FDvOJ9w-Y Олегом Хвощевским .

·

После того как ЧМО возглавляющее ООН припёрлось в ЛЮДОЕДСКУЮ россию,с этой организацией покончено НАВСЕГДА..
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23.10.2024 16:53 Відповісти
Оголосити персоною "нон грата"!
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23.10.2024 16:54 Відповісти
Падлюка повинна знати, що вона падлюка!
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23.10.2024 16:56 Відповісти
Ізраїль так і зробив. А наші гібриди будуть довго думать.
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23.10.2024 18:07 Відповісти
Нах свою святу наївність, що межує з ідіотизмом, на показ виставляти
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23.10.2024 16:56 Відповісти
Не смішіть мої капці...
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23.10.2024 16:56 Відповісти
Саме ****** те, що вони реально вірять у цю маячню.
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23.10.2024 17:02 Відповісти
Зачекайте, зачекайте, як казав один голобародька - не на часі. Спочатку ми, а потім ви, після узгодження вже і виступ на публіці.
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23.10.2024 17:03 Відповісти
Це шо за нісенітниця від речника ЄС? Такі питання треба вносити у порядок денний на Радбезі ООН, а не з'являтися на "сходках" країн, котрі де-факто підтримують агресивну політику пуйла та у цілому державу-терориста. Хтілося б побачити відеоматеріал, де цей, блть, "миротворець" ручкається з серійним вбивцею сотен тисяч людей на прізвище пуйло.
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23.10.2024 17:03 Відповісти
Це був такий собі сарказм. Пана гутіереша інтеллігентно потикал головою в сортир.
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23.10.2024 17:22 Відповісти
пусть своих детей отдадут ***** тогда может Монстр не нападет на ЕС
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23.10.2024 17:04 Відповісти
Да, да поедет расскажет что так поступать нельзя, а ***** такой о УЖАС, какой кошмар .... и сразу выведет начнет бомбить еще больше !!!
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23.10.2024 17:06 Відповісти
Щоб він вдавився тім кацапськім хлібом "каравайєм", а сіль з того хліба хай йому каміннями в нирках ляже.
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23.10.2024 17:07 Відповісти
Взагалі, опісля цього вояжу до Казані демократичній спільноті тре піднімати питання про розпуск або бойкот цієї організації (00Н), чинуш котрої пуйло скупило оптом.
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23.10.2024 17:08 Відповісти
А ми ще членські платимо..
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23.10.2024 17:14 Відповісти
Для того, щоб донести якусь тезу до московитів є трибуна ООН !

Написали б уже прямо, що мовляв таварісч гуттеріш попхався в московію поправити свій матеріальний стан.
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23.10.2024 17:14 Відповісти
Тепер вже просто смішно.
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23.10.2024 17:22 Відповісти
"Віримо, що він посилить заклик до Путіна зупинити агресію..."
Цікаво, в Діда Мороза (Санту) вони там теж вірять?
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23.10.2024 17:23 Відповісти
Пистуны безхребетные!!!
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23.10.2024 17:28 Відповісти
Гутерріш поїхав облизувати *****
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23.10.2024 17:28 Відповісти
Неизлечимые идиоты, импотенты. Даже уже хочется, чтобы ***** вам ракеты отправил на ваши пустые головы. Может тогда дойдёт?
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23.10.2024 17:51 Відповісти
Вірте. Хто забороняє? Зеля теж думав, що прийде до влади, то буде тільки грошики лопатою красти, баб тискати, вживати елітний алкоголь з елітним порошком, та селфитись з лідерами світу на всіляких самітах. А виявилось, що посада президента вимагає ще щось робити!
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23.10.2024 18:17 Відповісти
От же ж комуняка португальська. Требу було би йому ще лизнути тухєс Путлєра та мандяку Скабєєхи...)))
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23.10.2024 18:18 Відповісти
ЄС, ви жартуєте??? Воно зеро, і звати його ні як!!!
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23.10.2024 18:25 Відповісти
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23.10.2024 18:48 Відповісти
Що він там посилить ? Бачимо , що жере на халяву , якусь муйню кацапську , і не гидує , також проковтне і пропозицію ***** . На БРІКС до терористів ,приїхали пристосуванці .
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23.10.2024 19:02 Відповісти
Тонкий тролінг від Стано на адресу Гутьєреша словами "закличе ***** і рф ... повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти народу України, а також негайно та безумовно вивести російські війська з території України, як це вимагається вже у низці резолюцій Генеральної Асамблеї ООН" - я зацінив.
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23.10.2024 19:28 Відповісти
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…
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23.10.2024 20:04 Відповісти
От вже реально цікаво подивитися на поведінку мастурбованого світу коли ***** нападе на поляків чи країни Балтії...
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23.10.2024 20:32 Відповісти
нас тільки тоді вже не буде
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23.10.2024 23:21 Відповісти
Це просто якийсь новий рівень куколдизму!
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23.10.2024 21:09 Відповісти
Куда вас, сударь, к черту понесло! Неужто стало пусто в карманах?
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23.10.2024 21:13 Відповісти
ООН такая же проститутка как и Красный Крест ....
И халявные плюшки на крови
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23.10.2024 23:20 Відповісти
 
 