ЄС щодо участі Гутерріша у саміті БРІКС: Віримо, що він посилить заклик до Путіна зупинити агресію проти України та негайно вивести війська з її території

У Європейському Союзі сподіваються, що під час перебування у Казані на саміті БРІКС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закличе російського диктатора Володимира Путіна "повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти України".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано.

"Європейський Союз у цілому та високий представник ЄС, зокрема, потужно підтримують ООН та генерального секретаря Антоніо Гутерріша. Він робить усе можливе, щоб знайти вихід з цілої низки криз, які вирують у світі в наші дні. Ми знаємо, що Антоніу Гутерріш перебуває в Казані, і ми віримо, що він посилить заклик до Росії та до Путіна повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти народу України, а також негайно та безумовно вивести російські війська з території України, як це вимагається вже у низці резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - заявив Стано.

Він також зауважив, що ЄС засуджує дії РФ, яка зловживає своїм статусом країни, що головує у БРІКС, та намагається продемонструвати, що вона більше не перебуває в міжнародній ізоляції та відновлює втрачену до неї довіру світової спільноти.

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Крім того, речник ЄС нагадав, що Путін, який приймає цей саміт, є особою, яка була звинувачена Міжнародним кримінальним судом. До того ж є ордер на його арешт за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

Стосовно участі в саміті БРІКС інших лідерів та делегацій, Стано зауважив, що ці країни самостійно ухвалюють рішення і часто мають різноспрямовані інтереси. За його словами, більшість із цих країн мають програми індивідуального партнерства та добрі лінії співробітництва й комунікації з ЄС.

"Тож ми можемо лише підкреслити те, що вони вже знають: Путін очолює країну, яка веде злочинну агресію проти сусідньої держави. Росія грубо порушує Хартію ООН, міжнародне право, вона за керівництва Путіна призвела до негативних глобальних наслідків. Багато з країн-членів БРІКС або ті, хто були запрошені на цей саміт в Казані, на собі відчувають ці наслідки, наприклад, у високих цінах на продовольство та на енергію. Ми віримо, що всі учасники зустрічі в Казані скористаються цією подією, щоб ще раз закликати Путіна негайно зупинити війну проти України, дотримуватися положень Хартії ООН та міжнародного права", - наголосив речник ЄС.

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За його словами, країни-учасниці форуму БРІКС у Росії, добре знають, що РФ є країною з нульовою репутацією, з якою неможливо пов’язувати жодні плани на майбутнє.

"Ви не можете довіряти такій країні, як Росія, коли точно знаєте із дуже недавньої історії, що Росія не дотримується власних зобов’язань та агресивно проштовхує свої інтереси, включно з використанням військової сили. Росія навіть зараз, у ці дні, коли відбувається зустріч, прямо порушує Хартію ООН, міжнародне право та власні міжнародні правові зобов’язання. І партнери добре про це знають", - додав Стано.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС, у якому беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

23 жовтня ЗМІ повідомили, що до Казані для участі у саміті країн БРІКС із неанонсованим візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.