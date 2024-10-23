Декларація саміту БРІКС продемонструвала, що об’єднання не має єдиної позиції щодо агресії РФ проти України, - МЗС

У МЗС України прокоментували підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані, зокрема, звернувши увагу на п. 36, присвячений Україні, у якому учасники саміту лише нагадали про власні національні позиції, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого "Глобального Півдня" щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско.

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"Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Переконані, що це повʼязано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в декларації. Така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже несумісна з підтримкою Росії та її агресивної війни проти України", - наголошується в коментарі.

Як вважають у МЗС України, саміт БРІКС, який Росія планувала використати для розколу світу, лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру на основі поваги до міжнародного права та Статуту ООН, включно з принципом територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

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"Нагадуємо, що єдиним шляхом досягнення цього залишається Формула миру. Закликаємо всі країни, які стоять на боці міжнародного права, а не права сили, приєднатися до її втілення", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС, у якому беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

23 жовтня ЗМІ повідомили, що до Казані для участі у саміті країн БРІКС із неанонсованим візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Також стало відомо, що 23 жовтня до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.