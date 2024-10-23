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Новини
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Декларація саміту БРІКС продемонструвала, що об’єднання не має єдиної позиції щодо агресії РФ проти України, - МЗС

МЗС України про декларацію БРІКС

У МЗС України прокоментували підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані, зокрема, звернувши увагу на п. 36, присвячений Україні, у якому учасники саміту лише нагадали про власні національні позиції, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого "Глобального Півдня" щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско.

Також читайте: ЄС щодо участі Гутерріша у саміті БРІКС: Віримо, що він посилить заклик до Путіна зупинити агресію проти України та негайно вивести війська з її території

"Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Переконані, що це повʼязано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в декларації. Така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже несумісна з підтримкою Росії та її агресивної війни проти України", - наголошується в коментарі.

Як вважають у МЗС України, саміт БРІКС, який Росія планувала використати для розколу світу, лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру на основі поваги до міжнародного права та Статуту ООН, включно з принципом територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС, - ЗМІ. ФОТО

"Нагадуємо, що єдиним шляхом досягнення цього залишається Формула миру. Закликаємо всі країни, які стоять на боці міжнародного права, а не права сили, приєднатися до її втілення", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС, у якому беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

23 жовтня ЗМІ повідомили, що до Казані для участі у саміті країн БРІКС із неанонсованим візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Також стало відомо, що 23 жовтня до Казані у РФ для участі у саміті лідерів країн БРІКС прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Автор: 

МЗС (4173) росія (66080) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+12
А я по другому все вижу. ***** насрать кто и че там на дипломатическом уровне имел ввиду. ***** как дворовому гопнику или как он себя считает мировому мафиози, достаточно что к нему приехали на сходняк множество мировых лидеров и даже генсек ООН Гаврюша, его поддержать. Ему больше и не нужно углубляться кто и что там подумал и какая у кого позиция. ***** восприняло ето как поддержку его действий. Так что Оно дальше будет продолжать в том же духе а то и хуже. Так что етим саммитом мир стал еще на шаг ближе к пропасти.
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23.10.2024 18:36 Відповісти
+6
Недорозвинені країни, що на це збіговисько зібралися, розуміють, що кремлівське *****, зробить помилку, і його загратують за рішенням Міжнародного суду. А таким країнам, як Китай та Індія, така ситуація вигідна, бо вони скуповують у мухосранську нафту і газ за найнижчими цінами. До того ж китайози вже давно чекають, що оркостан ослабне, і вони забудуть свої історичні землі, починаючи з Уралу. І правильно зроблять, так як в окремих регіонах, уже зараз вони наплодили узькожопих китайчат більше, ніж там проживає кацапських тридарасів.
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23.10.2024 18:40 Відповісти
+5
у нас дуже потужний мзс!
що з приводу гутеріша?
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23.10.2024 18:32 Відповісти
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Факт в тім що РФ офіційно стала рупором Ісламу.
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23.10.2024 18:27 Відповісти
рупором лайна, світова каналізація
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23.10.2024 18:53 Відповісти
чіво -чіво? )
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23.10.2024 19:41 Відповісти
у нас дуже потужний мзс!
що з приводу гутеріша?
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23.10.2024 18:32 Відповісти
Статтю читайте. Допомагає.
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23.10.2024 19:06 Відповісти
ти шо задрот, стільки букав читати?
а про мзс, достатньо знати, що це прислуга зе!гундоса.
чи ти і зе!шмарклю, дивишся уважно?
може ще і марафон дивишся?
офігіти!
всі сюди, я знайшов зе!біла, що на концертах 95 кварталу ригоче.
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23.10.2024 19:20 Відповісти
таких гуморесок у 95 кварталу нахватався?
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23.10.2024 22:11 Відповісти
А я по другому все вижу. ***** насрать кто и че там на дипломатическом уровне имел ввиду. ***** как дворовому гопнику или как он себя считает мировому мафиози, достаточно что к нему приехали на сходняк множество мировых лидеров и даже генсек ООН Гаврюша, его поддержать. Ему больше и не нужно углубляться кто и что там подумал и какая у кого позиция. ***** восприняло ето как поддержку его действий. Так что Оно дальше будет продолжать в том же духе а то и хуже. Так что етим саммитом мир стал еще на шаг ближе к пропасти.
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23.10.2024 18:36 Відповісти
ти відео подивись, де ху йло як лох стоїть чекає на свого сюзерена Сі... так що твоє твердження, що до ху йла з'їхались типу на поклон є хибне. вони з'їхались на саміт брікс, який зараз проходить на срасії. наступного року він буде в іншій країні. бойкотувати той саміт для Китаю, Індії інших членів якось недоречно, бо тоді тій брікс прийде піста... і вже по тих кремлівських помийках стоїть вой, що ху йло недовольне тим самітом, бо там нема чіткої одностайної позиції серед учасників. всі учасники переслідують свої власні цілі, навіть якщо вони суперечать іншим учасникам. і той факт, що ці всі учасники стосовно України висловились чітко, що врегулювання війни в Україні має відбуватися в рамках Статуту ООН свідчить про те, що ху йла черговий раз макнули в гімно. у нього вдома.
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23.10.2024 19:53 Відповісти
Недорозвинені країни, що на це збіговисько зібралися, розуміють, що кремлівське *****, зробить помилку, і його загратують за рішенням Міжнародного суду. А таким країнам, як Китай та Індія, така ситуація вигідна, бо вони скуповують у мухосранську нафту і газ за найнижчими цінами. До того ж китайози вже давно чекають, що оркостан ослабне, і вони забудуть свої історичні землі, починаючи з Уралу. І правильно зроблять, так як в окремих регіонах, уже зараз вони наплодили узькожопих китайчат більше, ніж там проживає кацапських тридарасів.
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23.10.2024 18:40 Відповісти
вот такие вот кирпичи
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23.10.2024 18:52 Відповісти
Цій соціаліст гутереш коли його наш гарант декілька разів запрошував на наш саміт в Швейцарії не приїхав, але до плешивого гітлера в Казань за першим покликом. А тепер здогадайтеся хто у кого на утриманні
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23.10.2024 18:58 Відповісти
Хто небудь пояснить усім що Брікс це ніщо. Він існує вже 18 років, і що він зробив за ці 18 років? Це як мужики на вихідні зібралися відпочити, пивка попити, поговорити... Все.
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23.10.2024 19:32 Відповісти
саме так. та ще й ху йла макнули в гімно, заявивши, шо війна в Україні повинна закінчитись згідно Статуту ООН. і макнули його на його ж території, зо має бути ще більш принизливо для ху йла...
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23.10.2024 20:16 Відповісти
"«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии»,
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/23/strany-briks-prinyali-deklaraciyu-po-ukraine-posrednichestvo-i-dialog
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24.10.2024 10:38 Відповісти
 
 