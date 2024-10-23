Окупанти б’ють по переправах на річці Оскіл, що ускладнює евакуаційні заходи, - Харківська ОВА
Ситуація з евакуацією на Харківщині ускладнюється тим, що росіяни бʼють по переправах, що унеможливлює забезпечення відновлення критичної інфраструктури на тій території.
Про це в ефірі "Єдиних новин" розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ворогом було завдано ударів по переправах через цю річку (Оскіл. – Ред), що ускладнює евакуаційні заходи. Однак ми працюємо над відновленням логістичного сполучення", - зазначив Синєгубов.
Він також зауважив про зниження темпів евакуації.
За його даними, загалом 9 тисяч людей підлягають евакуації з населених пунктів Куп’янського напрямку, з них понад 4 тисячі 800 жителів саме Куп’янської громади. У пріоритеті - лівий берег, де залишається більш як 2700 людей.
"169 місцевих жителів, зокрема 79 дітей, маємо евакуювати з Борівської громади, де вкрай напружена безпекова ситуація", - додав Синєгубов.
Голова ОВА також повідомив, що за добу ворог застосував проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 1 ракету Х-38.
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