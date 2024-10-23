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Новини
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Розширення місій МАГАТЕ на ключові підстанції українських АЕС - це сигнал, що атаки на ці об’єкти є неприпустимими, - Міненерго

Розширення місій МАГАТЕ на ключові підстанції українських АЕС

Присутність і візити місій МАГАТЕ на об'єкти, які мають критичне значення для українських атомних електростанцій є відповіддю міжнародної спільноти, цивілізованого міжнародного співтовариства на ядерний тероризм, який влаштувала Росія, обстрілюючи такі об'єкти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"Ці візити є сигналом світові про те, що ця інфраструктура дійсно є важливою і що атака на цю інфраструктуру дійсно є атакою на міжнародну ядерну безпеку і радіаційну безпеку. Саме з такою метою експерти відвідують ці електростанції: для того, щоб підкреслити їх важливість, для того, щоб зафіксувати пошкодження, які там зроблені", – зазначив він.

Крім того, Андарак висловив сподівання, що ці візити будуть одним з важливих сигналів, що міжнародне співтовариство не припускає подальших атак на цю інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ наступного тижня продовжить місії на підстанціях українських АЕС

Раніше повідомлялося, що в Україні визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Автор: 

АЕС (1157) МАГАТЕ (735) Міненерго (1417)


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Топ коментарі
+4
Це те МАГАТЕ, яке фінансувало рашистів, чи інше? 🤔
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23.10.2024 20:21 Відповісти
+3
Мабуть шукають ЯО.
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23.10.2024 20:03 Відповісти
+3
Цікаво, представниками МАГАТЕ на українських атомних станціях також в основному будуть російські відставники, як колись вони були представниками ОБСЕ на Донбасі?
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23.10.2024 20:57 Відповісти
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Мабуть шукають ЯО.
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23.10.2024 20:03 Відповісти
Це те МАГАТЕ, яке фінансувало рашистів, чи інше? 🤔
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23.10.2024 20:21 Відповісти
мастурбований світ реагує на погрози потужної ерекції мацкви
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23.10.2024 20:38 Відповісти
Цікаво, представниками МАГАТЕ на українських атомних станціях також в основному будуть російські відставники, як колись вони були представниками ОБСЕ на Донбасі?
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23.10.2024 20:57 Відповісти
Розширення місій МАГАТЕ на ключові підстанції українських АЕС - це сигнал, що атаки на ці об'єкти можуть відбутися після того ,як місії закінчуть свою роботу на ключових українських АЕС .з визначенням цілей, для нанесення рашистських ударів
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23.10.2024 20:59 Відповісти
Треба слідкувати за тим коли місія почне тікати з АЕС .
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23.10.2024 21:06 Відповісти
У всякому випадку МАГАТЕ, напевно єдине міжнародна установа, котра не "злилась" подалі від війни, або не "лягла" під рашистів, як це зробили ОБСЄ (які єдине що робили, так це складали рейтинги ресторанів в окупованому Донецьку), та ООН (очільник якого поїхав цілувати ж*пу путлєру). В Гроссі хоч вистачило сміливості їздити на Запоріжську АЕС.
Єдина організація, котра хоч якось відпрацьовує вкладені в неї гроші та заслуговує на подальше існування.
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23.10.2024 21:15 Відповісти
Ну і звісно ще міжнародні фінансові установи, на кшталт МВФ. Ці теж працюють, а не лише проїдають бюджети.
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23.10.2024 21:17 Відповісти
Коли реготати?
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23.10.2024 22:27 Відповісти
А навіщо було припиняти? Як почали з 2019, так варто продовжувати і далі.
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23.10.2024 23:21 Відповісти
По АСЭ-ам бить точно не будут, их сложно восстановить.
А вот по инфраструктуре точно будут бить.
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23.10.2024 22:23 Відповісти
 
 