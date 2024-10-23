Розширення місій МАГАТЕ на ключові підстанції українських АЕС - це сигнал, що атаки на ці об’єкти є неприпустимими, - Міненерго
Присутність і візити місій МАГАТЕ на об'єкти, які мають критичне значення для українських атомних електростанцій є відповіддю міжнародної спільноти, цивілізованого міжнародного співтовариства на ядерний тероризм, який влаштувала Росія, обстрілюючи такі об'єкти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра енергетики Роман Андарак.
"Ці візити є сигналом світові про те, що ця інфраструктура дійсно є важливою і що атака на цю інфраструктуру дійсно є атакою на міжнародну ядерну безпеку і радіаційну безпеку. Саме з такою метою експерти відвідують ці електростанції: для того, щоб підкреслити їх важливість, для того, щоб зафіксувати пошкодження, які там зроблені", – зазначив він.
Крім того, Андарак висловив сподівання, що ці візити будуть одним з важливих сигналів, що міжнародне співтовариство не припускає подальших атак на цю інфраструктуру.
Раніше повідомлялося, що в Україні визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єдина організація, котра хоч якось відпрацьовує вкладені в неї гроші та заслуговує на подальше існування.
А вот по инфраструктуре точно будут бить.