Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через страту окупантами 4 полонених нацгвардійців на Донеччині: Недопустимо, щоб воєнні злочини ставали буденністю

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо страти російськими окупантами чотирьох військових Нацгвардії України на Донеччині.

Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові знову ймовірно вбили українських військовополонених на Донеччині", - написав він.

Лубінець нагадав, що за даними Офісу Генерального прокурора, поблизу Селидового 6 жовтня четверо військових Нацгвардії України були захоплені у полон російськими військовими. Росіяни записали, ймовірно, допит поранених беззбройних полонених на відео, а наступного дня після повернення втрачених позицій Сили оборони виявили тіла вбитих українських військовослужбовців. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Український омбудсман наголосив, що Росія вчергове вчинила воєнний злочин та порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

"Зі свого боку, як Омбудсман України, направив листи на ООН та МКЧХ, аби міжнародна спільнота фіксувала ці порушення.



На жаль, ми спостерігаємо відсутність дієвої реакції світу на вбивства військовополонених. Недопустимо, аби воєнні злочини ставали буденністю!" - додав Лубінець.

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