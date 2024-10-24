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Новини
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Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через страту окупантами 4 полонених нацгвардійців на Донеччині: Недопустимо, щоб воєнні злочини ставали буденністю

Окупанти стратили 4 полонених нацгвардійців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо страти російськими окупантами чотирьох військових Нацгвардії України на Донеччині.

Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові знову ймовірно вбили українських військовополонених на Донеччині", - написав він.

Лубінець нагадав, що за даними Офісу Генерального прокурора, поблизу Селидового 6 жовтня четверо військових Нацгвардії України були захоплені у полон російськими військовими. Росіяни записали, ймовірно, допит поранених беззбройних полонених на відео, а наступного дня після повернення втрачених позицій Сили оборони виявили тіла вбитих українських військовослужбовців. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Також читайте: Росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого на Бахмутському напрямку, - прокуратура

Український омбудсман наголосив, що Росія вчергове вчинила воєнний злочин та порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

"Зі свого боку, як Омбудсман України, направив листи на ООН та МКЧХ, аби міжнародна спільнота фіксувала ці порушення.

На жаль, ми спостерігаємо відсутність дієвої реакції світу на вбивства військовополонених. Недопустимо, аби воєнні злочини ставали буденністю!" - додав Лубінець.

Також читайте: Лубінець закликав виключити РФ з Радбезу ООН: Її перебування суперечить здоровому глузду

Автор: 

страта (80) ООН (3380) Червоний Хрест (405) Донецька область (8825) Національна гвардія (1576) Лубінець Дмитро (617)


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Топ коментарі
+9
Генеральний секретар організації в котру ти відправив листи як раз в цей момент пьє шампанське із диктатором котрий і почав цю війну.
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24.10.2024 12:54 Відповісти
+4
Лубінець звернувся до ООН а трубку взяло Х**ло.
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24.10.2024 12:58 Відповісти
+3
Просто дзеркально дійте і не зважайте на занепокоєних. Можливо це приведе росіян до тями. Полонених там пайку уріжте і на рудники у Жовтих Водах відправте. Ядерна зброя сама себе не побудує.
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24.10.2024 12:59 Відповісти
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".... направив лист" - а там просто "підітруться" бумагою
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24.10.2024 12:47 Відповісти
Виграй війну і військові злочини припиняться
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24.10.2024 12:48 Відповісти
Генеральний секретар організації в котру ти відправив листи як раз в цей момент пьє шампанське із диктатором котрий і почав цю війну.
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24.10.2024 12:54 Відповісти
Лубінець звернувся до ООН а трубку взяло Х**ло.
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24.10.2024 12:58 Відповісти
Просто дзеркально дійте і не зважайте на занепокоєних. Можливо це приведе росіян до тями. Полонених там пайку уріжте і на рудники у Жовтих Водах відправте. Ядерна зброя сама себе не побудує.
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24.10.2024 12:59 Відповісти
я би їх взагалі не годував
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24.10.2024 13:05 Відповісти
В теперішньому світі виявляється все допустимо. Дожилися.
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24.10.2024 13:06 Відповісти
куди звернувся? в оон....він чи хворий на голову чи обдолбаний...вчора херіло гуттеріш з ху"лом в москві ручкався а воно до нього звертається....душщевнохворі потвори.....
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24.10.2024 13:22 Відповісти
 
 