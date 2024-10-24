20 кримських журналістів ув’язнені Росією через свою професійну діяльність, - правозахисники

Двадцять кримських журналістів перебувають у російському ув’язненні через свою професійну діяльність. Медійники часто зазнають тортур.

Про це повідомила представниця Центру захисту прав людини Zmina Вікторія Нестеренко на пресконференції перед стартом третього парламентського саміту "Кримська платформа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії".

За її словами, у багатьох випадках ув’язнені журналісти зазнають тортур, їм також часто відмовляють у наданні медичної допомоги, як це відбувається з громадянськими журналістами Іриною Данилович і Аметом Сулеймановим.

На сьогодні ситуація для позбавлених волі кримських журналістів залишається важкою, оскільки за весь час від початку повномасштабного вторгнення Україна змогла звільнити лише двох кримських політв’язнів.

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У зв’язку з цим правозахисниця закликала журналістів виявляти солідарність із кримськими колегами, які перебувають в ув’язненні.

Також Нестеренко зазначила, що російська влада широко переслідує жителів Криму за те, що вони пишуть правду про війну або воєнні злочини російської армії.

За даними правозахисниці, з початку повномасштабної агресії Росії було зафіксовано щонайменше 15 судових процесів проти журналістів за такі порушення.

Вона назвала як приклад переслідування громадянської журналістки Лутфіє Зудієвої й незалежної кримськотатарської газети "Qırım".

Раніше голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що від початку окупації Криму Росія розвивала систему кримінальних політичних переслідувань проти журналістів.

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