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Вступ України до ЄС і запрошення до НАТО дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни, - спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен

спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що вступ України до Європейського Союзу і запрошення на вступ до НАТО дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Чміліте-Нільсен заявила на третьому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи в четвер у Ризі.

"Треба, щоб Україна вступила до ЄС, і треба, щоб було запрошення на вступ до НАТО. І це дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни", - сказала спікерка.

Чміліте-Нільсен також наголосила на необхідності продовжувати тиснути на РФ санкціями. Водночас вона зазначила, що війна грає на руку Росії, вона витримує її вартість, а запроваджені санкції не справляють потужного ефекту на російську економіку.

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За словами спікерки, Україну необхідно підтримувати в усьому, чого вона потребує.

"Українці... стримують повінь російського насильства... І якщо вони не зможуть її стримати, ця повінь накриє інші країни. І ми маємо підтримувати українців у всьому, що їм необхідно", - наголосила вона.

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Автор: 

Литва (2456) членство в НАТО (1745) членство в ЄС (1300)


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Поки що чіткий сигнал "правільно всьо дєлаєшь, дядя вова".
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24.10.2024 13:46 Відповісти
"...дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни", Джерело:

Маячня! Плювали вони на ваші сигнали! Тільки потужна @здюліна примусить кацапів задуматися (і то не точно).
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24.10.2024 13:51 Відповісти
👍
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24.10.2024 14:14 Відповісти
Абсолютно нічого не дасть. Бункерному пох. на все це, тим паче є договорняки с тими ж самими. Наприклад, є інформація, що будуть відновлювати так званий північний потік в Германію, а звідталя й по всій Европі.
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24.10.2024 13:59 Відповісти
 
 