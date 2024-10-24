Вступ України до ЄС і запрошення до НАТО дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни, - спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що вступ України до Європейського Союзу і запрошення на вступ до НАТО дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Чміліте-Нільсен заявила на третьому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи в четвер у Ризі.

"Треба, щоб Україна вступила до ЄС, і треба, щоб було запрошення на вступ до НАТО. І це дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни", - сказала спікерка.

Чміліте-Нільсен також наголосила на необхідності продовжувати тиснути на РФ санкціями. Водночас вона зазначила, що війна грає на руку Росії, вона витримує її вартість, а запроваджені санкції не справляють потужного ефекту на російську економіку.

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За словами спікерки, Україну необхідно підтримувати в усьому, чого вона потребує.

"Українці... стримують повінь російського насильства... І якщо вони не зможуть її стримати, ця повінь накриє інші країни. І ми маємо підтримувати українців у всьому, що їм необхідно", - наголосила вона.

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