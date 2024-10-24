Спроба Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася, - речник ЄС Стано
Спроба російського диктатора Володимира Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася. Саміт у Казані став прикладом ізоляції Росії.
Про це заявив речник Європейського Союзу Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що в ЄС взяли до уваги декларацію саміту БРІКС у Казані. За словами речника, саміт був спробою Путіна зловжити ротаційним головуванням Росії в БРІКС, щоб спробувати вийти з міжнародної ізоляції.
На думку Стано, спроба Росії отримати підтримку війни проти України була провальною.
"Якщо ми поглянемо на Казанську декларацію, в ній немає єдиної позиції щодо триваючої агресивної війни Росії проти України, натомість вона містить посилання на "національні позиції" країн-членів. Таке посилання демонструє, що спроба РФ отримати будь-яку підтримку (війни проти України. - Ред.) у форматі БРІКС провалилася знову", - сказав Стано.
Речник ЄС додав, що така позиція країн членів БРІКС є ще одним прикладом міжнародної ізоляції Росії через війну в Україні.
Він також заявив, що ЄС не сприймає пункти декларації БРІКС щодо "односторонніх неправомірних" санкцій. Стано наголосив, що обмеження ЄС є обгрунтованими та застосовуються проти людей і країн, які є порушниками міжнародного права.
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Не сумніваюся - з китайцями у нього, взимку 2022-го був приблизно такий діалог:
- Я тут с Украиной немножко и быстренько повоюю... А вы мне не мешайте хотя-бы несколько месяцев...
- Согласны... Но не затягивай...