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Новини
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Спроба Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася, - речник ЄС Стано

Володимир Путін

Спроба російського диктатора Володимира Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася. Саміт у Казані став прикладом ізоляції Росії.

Про це заявив речник Європейського Союзу Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що в ЄС взяли до уваги декларацію саміту БРІКС у Казані. За словами речника, саміт був спробою Путіна зловжити ротаційним головуванням Росії в БРІКС, щоб спробувати вийти з міжнародної ізоляції.

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На думку Стано, спроба Росії отримати підтримку війни проти України була провальною.

"Якщо ми поглянемо на Казанську декларацію, в ній немає єдиної позиції щодо триваючої агресивної війни Росії проти України, натомість вона містить посилання на "національні позиції" країн-членів. Таке посилання демонструє, що спроба РФ отримати будь-яку підтримку (війни проти України. - Ред.) у форматі БРІКС провалилася знову", - сказав Стано.

Речник ЄС додав, що така позиція країн членів БРІКС є ще одним прикладом міжнародної ізоляції Росії через війну в Україні.

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Він також заявив, що ЄС не сприймає пункти декларації БРІКС щодо "односторонніх неправомірних" санкцій. Стано наголосив, що обмеження ЄС є обгрунтованими та застосовуються проти людей і країн, які є порушниками міжнародного права.

Автор: 

путін володимир (24136) Стано Петер (110) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+3
Поки підтримують грошима - міняючи на мін.ресурси
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24.10.2024 16:38 Відповісти
+3
Ога, от тільки з рашкою торгують всі і США і Европа.
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24.10.2024 17:02 Відповісти
+3
"Вовану" сказали: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
Не сумніваюся - з китайцями у нього, взимку 2022-го був приблизно такий діалог:
- Я тут с Украиной немножко и быстренько повоюю... А вы мне не мешайте хотя-бы несколько месяцев...
- Согласны... Но не затягивай...
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24.10.2024 17:13 Відповісти
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Поки підтримують грошима - міняючи на мін.ресурси
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24.10.2024 16:38 Відповісти
Ога, от тільки з рашкою торгують всі і США і Европа.
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24.10.2024 17:02 Відповісти
А що скаже пан генсек ООН?
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24.10.2024 16:39 Відповісти
***** спокійно продає китаю та індії нафтопродукти і газ, купує в китаї електроніку для своїх озброєнь: це не підтримка війни?!

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24.10.2024 16:48 Відповісти
Підтримка це підтримка, а торгівля це торгівля.
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24.10.2024 17:00 Відповісти
Брикс послали *****. Бриксом командует Китай формально. Значит ***** послал Китай.
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24.10.2024 16:59 Відповісти
"Вовану" сказали: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
Не сумніваюся - з китайцями у нього, взимку 2022-го був приблизно такий діалог:
- Я тут с Украиной немножко и быстренько повоюю... А вы мне не мешайте хотя-бы несколько месяцев...
- Согласны... Но не затягивай...
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24.10.2024 17:13 Відповісти
Скорее всего так и было, но это затянулось. Потому Си тонко намекает что завязывай, ****** пёс плешивый. У нас бизнес кашлять начинает.
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24.10.2024 17:42 Відповісти
ПРо це я й кажу... "Підставив" він "брата Сі", "підставив"... Адже той надіявся, що "бліцкріг" Путіна він використає, як підставу для окупації Тайваню - поки світ не "очухався"... Путін повинен був створить для нього "прецедент"... Але "обісрався" і "змішав усі карти" китайцям...
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24.10.2024 17:46 Відповісти
ну не те, шоб послав. скажемо так: император сци висловив своє невдоволення і навіть трошки роздратування. виявилося, шо кремлівський фраєрок весь цей час не по масті ходив.
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24.10.2024 17:16 Відповісти
Домовленності поза декларацією, нє? Не чули? Вам дебілам показують лише те, що ви хотіли побачити і почути.
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24.10.2024 17:45 Відповісти
 
 